Anticipazioni Un Posto al Sole Rossella si sposa incinta? C’entra Nunzio

Tante novità in vista nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in particolare sul famoso matrimonio del secolo, quello tra Rossella e Riccardo Crovi con una relazione che seme però scricchiolare e non poco A causa dell’ interesse della dottoressa per Nunzio. Dopo il triangolo Roberto, Marina e Lara al centro dell’interesse di tutti c’è soprattutto ciò che accadrà attorno alle tanto attese nozze tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Recanati). I due infatti devono sposarsi, come si aspetta da tempo, ma alcuni eventi porteranno la ragazza a riconsiderare la sua decisione, avvicinandosi di nuovo e sempre più a Nunzio (Vladimir Randazzo). Avevamo lasciato i due amici scambiarsi un bacio appassionato prima a casa dello chef e poi nella cucina del caffè Vulcano. Da quel momento il loro rapporto si è trasformato in un freddo salutarsi, quando capitava di incontrarsi, senza più sentirsi con quella frequenza di prima. Non solo, e sotto gli occhi di tutti la gelosia reciproca tra la figlia di Silvia e il cocco di Franco, peccato però che solo Riccardo non se ne sia accorto. Sarà però Diana (Sara Zanier), il bell’architetto che ha una relazione con lo chef di Palazzo Palladini, a vedere Rossella e Nunzio assieme e iniziare a sospettare che siano legati da qualcosa di più di una semplice amicizia, come invece vorrebbero far credere. Nuove indiscrezioni stanno emergendo in questi giorni relativamente a ciò che potrebbe accadere nelle puntate di novembre di Un Posto al Sole, e si vocifera addirittura che Rossella potrebbe scoprire di essere incinta. Per adesso non ci sono conferme a riguardo, ma è chiaro che, se davvero la trama della soap opera di Rai 3 dovesse svilupparsi in questa direzione, il matrimonio tra lei e Riccardo sarebbe messo a rischio. E diventerebbe impossibile non puntare il dito contro Nunzio come principale candidato a essere il padre del nascituro. Finora la specializzanda del San Filippo e il figlio di Franco non hanno ancora avuto un rapporto fisico, non sono andati oltre il bacio punto ma è solo quello che abbiamo visto in onda perché stando alle anticipazioni di Un posto al sole su Rossella e Nunzio, accadrà l’inevitabile e due trascorreranno una notte di passione. Diana, da questo punto di vista, custodirebbe un segreto non da poco, avendo visto la coppia in atteggiamenti equivoci. Stando agli spoiler di Upas, infatti, ferita nel suo orgoglio di donna matura, vorrà vendicarsi dello chef e sarà lei ammettere la pulce nell’orecchio a Riccardo che a quel punto avrà dei dubbi se sposare o no la sua fidanzata. C’è chi infatti scommette che il matrimonio tra i due non ci sarà e che Rossella e Riccardo non si sposano, e in base a quello che si vocifera nei corridoi Rai sarà così, le nozze saranno annullate.

Mancano pochi giorni al matrimonio tra Rossella Graziani e Riccardo Corvi, ma le nuove rivelazioni di Un Posto al Sole rischiano di far saltare tutto. Rossella apprende una fastidiosa verità sulle proprie nozze: nessun membro della famiglia del suo sposo parteciperà alla celebrazione dell’amore tra lei e Crovi. Una novità inattesa che alimenterà ulteriori dubbi e pensieri nella figlia di Silvia, che arriverà a rimettere in discussione la sua unione con il capo reparto del San Filippo. Rossella si domanderà seriamente se questa scelta sia la migliore per il suo futuro, e in questi tormenti si insinuerà sempre più l’attrazione che prova per Nunzio, a cui già era stata molto vicina in passato. In conclusione, sarà solo una scusa per avere il coraggio di tradire Riccardo che palesemente non ama più. La scoperta di essere in attesa di un bambino sarà un ulteriore fattore di dubbio per la Saviani. La notizia riguardante Rossella che potrebbe scoprire di essere incinta, ribadiamo, non è ancora stata confermata, ma potrebbe essere molto probabile. A questo punto, spettatori e spettatrici saranno legittimati a domandarsi chi sia il padre visto che il rapporto con Nunzio andrà oltre ciò che si è visto fino a questo momento. Ma anche se così non fosse, e il bambino che aspetta la ragazza fosse proprio del suo futuro marito, Rossella andrà comunque incontro a parecchi nuovi problemi riguardo il suo matrimonio con Riccardo. Come andrà a risolversi questa situazione? Per il momento non ci sono altre informazioni disponibili, per cui non resta che restare collegati con Rai 3 e seguire le nuove puntate di Un Posto al Sole. L’appuntamento è ogni giorno alla 20.50.

