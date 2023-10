Chi è stato eliminato a X Factor ieri sera 26 ottobre

Chi è stato eliminato ieri sera 26 ottobre alla prima puntata dei live di X Factor: Morgan perde subito una pedina

Ieri 26 ottobre hanno preso ufficialmente il via i live di X Factor, con la nuova edizione del talent show che è giunta al suo momento clou, dopo tutta la trafila di audizioni, Bootcamp e Home Visit. 12 concorrenti in gioco, tre per squadra, ma ora il gioco inizia a farsi duro e arrivano i primi verdetti pesanti. Il primo eliminato di questi live di X Factor sono gli Animaux Formidables, gruppo della squadra di Morgan che aveva colpito tutti con le loro esibizioni misteriose. Non si può dire che sia stata una prima puntata scarica di questa fase finale di X Factor, che ha visto anche la prestigiosa esibizione di Laura Pausini, che ha presentato il suo nuovo album, Anime Parallele, e si è cimentata in un medley dei suoi più grandi successi. La gara, poi, ha visto esibirsi i 12 concorrenti, a partire dai Sick Teens, col gruppo di Morgan che ha convinto pienamente.

Non c’è puntata di X Factor senza polemiche e queste sono arrivate subito alla seconda esibizione, con Matteo Alieno, della scuderia di Ambra, che ha presentato una sua personalissima versione del successo di Annalisa Bellissima, non convincendo per tutti con la sua scelta, soprattutto Morgan che si è scagliato contro la canzone stessa. La gara è andata avanti con le altre esibizioni, con gli esordi anche delle squadre di Fedez e Dargen D’Amico con Maria Tomba e Solito Dandy, che si sono esibiti, rispettivamente, in Diavolo in me di Zucchero e La canzone dei vecchi amanti di Franco Battiato.

Lo show è andato avanti, poi, dopo l’esordio di tutte le squadre, proprio con gli Animaux Formidables, che hanno presentato I Love Rock ‘N Roll degli Arrows, e infine, prima dell’intermezzo dedicato a Laura Pausini, è toccato a Serafine con L’Amour Est Un Oiseau Rebelle. Questo primo blocco ha visto, come meno votati, gli Animaux Formidables, dopo di ché si è andati avanti con la seconda parte, aperta dagli Stunt Pilots e dall’iconico brano di Whitney Houston How Will I Know. Selmi, Gaetano De Caro e Asia hanno proseguito, rispettivamente con Parole che si dicono, La mente torna ed Empire State of Mind, infine Settembre e Angelica hanno chiuso questo secondo blocco, cimentandosi in Stavo pensando a te di Fabri Fibra e Nothing Compares 2 U. Alla fine anche di questo secondo blocco si è scoperto chi è stata meno votata, ovvero Asia.

La sfida finale per l’eliminazione è stata, dunque, tra gli Animaux Formidables e Asia, con la seconda che ha vinto, condannando all’eliminazione il gruppo, prima vittima di questi live di X Factor. Il primo scontro diretto tra i giudici, invece, è stato tra Morgan e Fedez, una sfida che in molti aspettavano, e il rapper ha avuto questo primo round. X Factor torna, con una nuova puntata dei live, giovedì 2 novembre.

X Factor chi sono gli Animaux Formidables

@photo credits by Image Photo Agency

Il primo verdetto dei live di X Factor ha condannato, dunque, gli Animaux Formidables, gruppo della scuderia di Morgan. Si sono affermati anche come il gruppo del mistero a causa della loro scelte di esibirsi con delle maschere da gatto, che ha chiaramente fatto chiacchierare molto gli spettatori in rete. Il mistero avvolge anche le identità dei due, che come degli aspiranti Daft Punk hanno deciso di scendere la loro vera persona da quella artistica, appellandosi come Mr e Ms Formidable. Di loro sappiamo solo che sono originari di Torino e che hanno, rispettivamente, 44 e 35 anni. Il loro debutto nel mondo della musica è recente, risale appena al 2022, con l’uscita del primo album, We Are All Animals, nel febbraio 2022. Il travestimento è una parte essenziale e significativa della loro arte, un modo per mettere la musica davanti al personaggio, per creare dei profili neutri, che esaltino il lato artistico del gruppo.

Nel loro percorso a X Factor si sono messi in mostra presentando proprio alle audizioni il loro inedito We Are All Animals, raccogliendo i quattro sì dai giudici. Ai Bootcamp il gruppo ha portato Who Said dei Planet Funk, mentre agli Home Visit Ring on Fire di Johnny Cash. La loro avventura però, come abbiamo visto, si è conclusa alla prima puntata dei live, ma è comunque un’esperienza importante, che permetterà al gruppo di ottenere un palcoscenico importante da cui far sentire la loro musica. Su Instagram è possibile vedere diversi scatti della coppia, rigorosamente in maschera e vestiti di latex, e il loro seguito è giù aumentato significativamente, arrivando a oltre 10.000 followers su Instagram.

Copyright Image: ABContents