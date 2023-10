Grande Fratello chi è uscito ieri sera 26 ottobre: percentuali e nomination

Giallo percentuali ieri sera al Grande Fratello del 26 ottobre: chi è uscito e chi è in nomination

Una lettera di Perla che chiede a Mirko di tornare insieme, le dure parole del fidanzato di Letizia e lo scontro in studio tra Beatrice e Massimiliano hanno incendiato la puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera 26 ottobre. Gli occhi dei telespettatori erano ovviamente puntati su chi è uscito ieri sera dalla Casa tra Varrese e la Luzzi. Va però sottolineato che il televoto non era per l’eliminato ma per andare direttamente al prossimo scontro di lunedì che decreterà un’eliminazione definitiva. Dato un numero esagerato di voti, come detto da Alfonso Signorini in diretta, la possibilità di indicare il proprio preferito da salvare è stata protratta a poco prima delle nomination. Fondamentale, per il pubblico generalista, è stato quindi lo scontro tra Beatrice e Massimiliano che sono andati direttamente in studio come accaduto in passato ad altri Big delle edizione corrente. Hanno in sostanza ribadito le accuse reciproche, senza nessuna novità, salvo poi con lo zampino di Cesara Buonamici ironizzare su una loro possibile storia al GF. In lacrime, invece, Letizia che pur avendo rifiutato le avances di Paolo ha ricevuto una lettera molto forte da parte del fidanzato che non ha voluto parlare della loro relazione e darle semplicemente conforto, letta da lei come un modo per liquidarla. Il verdetto del televoto è stato netto, ma meno del previsto. Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera 26 ottobre è stato Massimiliano, eliminato provvisorio. Per quanto riguarda le percentuali Beatrice ha vinto con il 66%, mentre Massimiliano ha ottenuto il 34%. I momenti più intensi della serata sono state però le nomination.

Grande Fratello 2023 chi è stato nominato

Alex, Rosy Chin, Anita, Jill e Fiordaliso sono i preferiti della Casa, Cesara Buonamici rende immuni Ciro, perché vuole vederlo più allegro e poi Vittorio, che è l’enigma da scoprire. Massimiliano vota Grecia per il comportamento scorretto avuto nella scorsa puntata, riguardo alle accuse dell’attrice nei suoi confronti di essere stato eccessivo con Heidi buttandosi addosso mentre lei era a letto, per cui si aspetta anche delle scuse. Stesso nome da parte di Giuseppe che la vota perché gli dà sempre del bugiardo. Con grande stile la Colmenares replica che in realtà l’ha scelta perché è amica di Beatrice, ma non aveva gli attributi per dirlo. Angelica vota la Luzzi perché innesca sempre le discussioni, Bea nomina invece Garibaldi che minaccia la concorrente di rivelare delle cose mai dette, come una sua scenata di gelosia quando l’ha visto ballare con Heidi. Anche Letizia nomina Grecia per le accuse fatte a Massimiliano la settimana scorsa, Paolo sceglie Beatrice perché è eccessiva con le parole. La Colmenares manda in nomination Giuseppe per come si è comportato con la Luzzi e per aver mentito sulla sua ex con il gruppo. Mirko indica per l’eliminazione Grecia con cui è legato meno rispetto agli altri, l’attrice replica che non è vero perché si è spesso soffermata ad ascoltarlo su Greta. Incetta di nomination per la Colmenares che becca anche quella di Giselda, sempre con la stessa motivazione su quanto ha detto su Massimiliano. Per la prima volta nella storia del Grande Fratello ieri sera nella puntata del 26 ottobre Mughini si è autonominato, ma non può per regolamento e pesca a caso la carta di Angelica. Valentina vota la Colmenares che la accusa di seguire il gruppo senza avere personalità e scegliere da sola chi indicare. Stesso nome e stessa motivazione di Fiordaliso, Jill, Vittorio. Ciro nomina invece Beatrice perché gli è scaduta, stesso voto Anita. Alex fa il suo show e decide di nominare Garibaldi per quanto detto su Beatrice, però minaccia di abbandonare la Casa se non esce il video in cui la Luzzi ci prova con lui. Alfonso replica che se il filmato non c’è non significa che le parole non siano state dette e quindi si proverà a recuperare un audio perché non tutto quello che accade nella Casa viene registrato. Rosy Chin indica Bea perché ha detto che lei non capisce l’italiano.

