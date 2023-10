Paola Perego ex marito chi è Andrea Carnevale: padre dei suoi figli

Andrea Carnevale, ex calciatore e dirigente sportivo, è l’ex marito di Paola Perego prima di Lucio Presta

C’è anche Paola Perego tra i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma dedicato alla danza che da anni riscuote un crescente successo su Rai 1. Dopo l’esordio del 21 ottobre scorso, in cui sono state presentate le dodici coppie in gara, questa sera la stagione danzante dello show condotto da Milly Carlucci entra finalmente nel vivo, con una seconda puntata molto attesa. La formula è sempre la stessa: dodici VIP, accompagnati da altrettanti maestri e a maestre di ballo, si cimenteranno di volta in volta in nuove coreografie, guadagnando punti che porteranno fino a stabilire il vincitore di questa edizione, nella puntata finale che vedremo il prosimo 23 dicembre. Paola Perego, nota conduttrice televisiva 57enne, sarà anche lei della partita, facendo coppia fissa con il maestro di ballo Angelo Madonia. La coppia ha debuttato con una buona prova sabato scorso, ottenendo un buon ottavo posto in classifica nella prima puntata di Ballando con le stelle, ma adesso punta ovviamente a risalire la classifica il più in fretta possibile.

Paola Perego è una nota conduttrice tv ed ex modella, nata a Monza il 17 aprile 1966 e cresciuta nella vicina Brugherio, prima di trasferirsi a Milano molto giovane per lavorare come modella. Da qui è presto arrivata a lavorare in tv come conduttrice, raggiundo la notorietà grazie a programmi come Autostop, Record, Zodiaco, Azzurro, Calciomania, Mattina in famiglia, il Festival di Castrocaro, lo Zecchino d’Oro, Forum, La Talpa, Buona Domenica, Superbrain, La vita in diretta e Domenica In.

Al momento, Paola Perego è sposata con Lucio Prestia, il suo agente e compagno da diversi anni, con cui è convolata a nozze il 25 settembre 2011, ma questi è in verità il suo secondo marito. Negli anni Ottanta, infatti, ha conosciuto e poi sposato Andrea Carnevale, di professione calciatore. Nato a Monte San Biagio, vicino a Latina, nel Lazio, è stato un noto attaccante italiano nel periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, arrivando anche a giocare con la nazionale azzurra. Carnevale è cresciuto nel Fondi, per poi debuttare in prima squadra nel Latina, in Serie C1, già nel 1978. Poco dopo è arrivato il salto nella massima serie italiana, grazie all’ingaggio da parte dell’Avellino, che lo ha fatto esordire nella stagione 1979/1980. Nel 1981 è passato in Serie B per vestire la maglia della Reggiana, facendo molto bene soprattutto nella seconda stagione. Da lì è poi passato brevemente al Cagliari, per tornare infine in Serie A con la maglia dell’Udinese, dove nel 1986 ha vissuto una stagione d’oro, che gli è valsa l’interesse del Napoli. In estate si trasferì dunque al club partenopeo, dove ha trascorso quattro annate, segnando 47 gol in 152 partite totali, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA accanto a Diego Armando Maradona. In seguito, Andrea Carnevale ha vestito la maglia della Roma, con cui ha vinto la Coppa Italia del 1991, e poi quelle di Udinese e Pescara, entrambe in due riprese. Si è ritirato dal calcio giocato nel 1996, dopo 522 partite e 154 gol tra i professionisti, e altre 10 presenze e 2 gol con l’Italia, con la quale ha disputato i Mondiali del 1990. Nel 1997 ha divorziato da Paola Perego, e attualmente riveste l’incarico di osservatore dell’Udinese.

Paola Perego figli

Paola Perego ha avuto due figli dalla relazione con Andrea Carnevale: Giulia e Riccardo. La primogenita è nata nel 1992, e ha dunque oggi 32 anni, ma si è sempre tenuta lontano dal mondo dello spettacolo in cui lavora la madre. Giulia Carnevale si è laureata a Milano in Economia, ma oggi non sappiamo quale sia il suo impiego. Sappiamo invece che ha da tempo una relazione molto felice con un commercialista milanese, Filippo Giovannelli, dal quale ha avuto due figli: Pietro, nato nel 2018, e Alice, nata nel 2022. L’anno scorso, la coppia si è sposata. Se volete seguire Giulia Carnevale, potete farlo sul suo profilo Instagram, che ha più di 24.000 follower. Riccardo Carnevale è invece nato nel 1996, e ha dunque 27 anni, è appassionato di musica e lavora come dj, oltre che per Radio Raibano. In merito alla sua vita privata, sappiamo che ha una fidanzata di nome Ludovica. Potete sesguirlo su Instagram, dove ha più di 5.000 follower, a questo link.

