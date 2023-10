Tale e Quale Show 2023 chi ha vinto ieri sera 27 ottobre: classifica

Il vincitore ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale Show a un passo dalla finale: la classifica generale e quella della serata

Una serata spumeggiante ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale Show, penultimo appuntamento con lo show di Carlo Conti che mai come quest’anno ha una classifica generale corta che permette fino all’ultimo respiro di lasciare un po’ suspence su chi sarà il vincitore di questa edizione tra Gaudiano, Licitra e Jasmine Rotolo. Prima di tutto si è chiarito perché Scialpi ha lasciato il programma, ha avuto un infortunio alla caviglia con tanto di operazione. Sta bene e ha fatto un collegamento dall’ospedale per tranquillizzare i fan. La prima ad esibirsi è stata Jo Squillo che ha cantato nei panni di Mina la canzone Nessuno e come immaginabile non è piaciuta a nessuno tranne che a Loretta Goggi che in realtà ha più apprezzato il trucco che la performance. Il quarto giurato di ieri sera di Tale e Quale Show era Christian De Sica, ad imitarlo era David Pretelli che ha fatto battute esilaranti anche sulle altre esibizioni. Alex Belli ha ricevuto una standing ovation dal pubblico per il suo omaggio a Toto Cutugno ne L’Italiano, molto apprezzata dai giurati e bacchettato da Cristiano Malgioglio che ha detto che ha strillato troppo. Il giurato ha bacchettato anche Pamela Prati nella sua esibizione di Carmen Miranda, la showgirl ha però rivelato nella clip che ha scritto per lei molte canzoni tra cui Manette blu con la musica di Elton John. Ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale Show sottotono Gaudiano nell’imitazione di Tananai in Tango che ha comunque convinto nonostante non sia la sua migliore esibizione. Per Loretta Goggi è stato molto preciso per la sua intonazione, mentre per Malgioglio avrebbe dovuto studiare meglio i movimenti perché sembrava “fatto a limoncello”. A sorpresa nonostante una performance di tutto rispetto, Ilaria Mongiovì non ha ricevuto grandi elogi per la sua interpretazione di Marcella Bella con Nell’aria, addirittura per Malgioglio ha stonato creando una polemica anche con Mezzancella che non ha condiviso la stroncatura del giurato. Standing ovation e grandi complimenti per Lorenzo Licitra nel suo Michael Jackson in You are not alone, senza infamia e senza lode la Nancy Sinatra di Maria Teresa Ruta mentre la Madame di Ginevra Lamborghini ha conquistato tutta la giuria tranne Cristiano Malgioglio che l’ha definita “un’ancoscia dall’inizio alla fine”. Ieri sera a Tale e Quale nella puntata del 27 ottobre esilaranti Cirilli e Paolantoni che questa volta sono stati accompagnati dall’immenso Paolo Conticini che si prestato al gioco per imitare a loro modo le Las Ketchup in Asereje. Su di loro arriva anche una rivelazione, Cirilli e Paolantoni saranno anche al torneo di Tale e Quale.

Tale e Quale Show ieri sera 27 ottobre: classifica

Prima di conoscere chi ha vinto ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale Show, Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della prossima puntata. Jo Squillo vestirà i panni di Jennifer Lopez, Luca Gaudiano sarà Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Alex Belli invece imiterà Ricky Martin, Cirilli e Paolantoni saranno le Spice girls insieme a due ospiti a sorpresa, Pamela Prati sarà Loredana Bertè, Ilaria Mongiovì dovrà diventare Liza Minnelli, Lorenzo Licitra invece si cimenterà con Andrea Bocelli, Jasmine Rotolo come Chaka Khan, Maria Teresa Ruta diventerà Ornella Vanoni, Ginevra Lamborghini si trasformerà Malika Ayane. Dopo sono state comunicate le preferenze dei concorrenti: Jo Squillo ha premiato Pamela Prati che ricambia, Gaudiano ha dato i suoi cinque punti ad Alex Belli che ha restituito il favore al cantante, Ilaria Mongioví ha votato Ginevra Lamborghini, Licitra e Jasmine Rotolo ha scelto Maria Teresa Ruta che ha ricambiato la cantante, Cirilli e Paolantoni hanno lasciato scegliere a Conticini che ha premiato Pamela Prati. Ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale il podio di Christian De Sica, quarto giurato imitato da David Pratelli, vede al terzo posto Jasmine Rotolo, secondo Lorenzo Licitra e prima Ginevra Lamborghini. La classifica di Giorgio Panariello vede bronzo a Licitra, secondo posto per Ginevra Lamborghini e primo per Jasmine Rotolo. Diverse le scelte di Loretta Goggi, terza Jasmine Rotolo, seconda Madame e primo Luca Gaudiano con tanto di polemiche perché non capisce perché non sia in testa. Vota anche Alessia Marcuzzi che premia Gaudiano, Lamborghini e Jasmine Rotolo. Infine, la classifica di Cristiano Malgioglio vede terza madame, Jasmine Rotolo e Gaudiano. I social danno tre punti a Cirilli e paolantoni, tre punti a Lorenzo licitra con Michael Jackson e e 5 punti alla Tananai di Gaudiano. Chi ha vinto ieri sera 27 ottobre a Tale e Quale Show è stato Gaudiano grazie all’imitazione di Tananai. Questa la classifica della puntata:

Luca Gaudiano 72

Ginevra Lamborghini e Jasmine Rotolo 70

Lorenzo Licitra 59

Maria Teresa Ruta 53

Pamela Prati 51

Alex Belli 50

Ilaria Mongiovì 46

Jo Squillo 37

Paolantoni e Cirilli 26

