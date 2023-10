Amici 2023 Mew chi è la cantante di Mercoledì mai

Amici 2023 ha una nuova stella: Mew 24 anni di origini tedesche. Il suo profilo Instagram, il fidanzato che aveva fuori e il flirt con Matthew

Amici 2023 ha già la nuova Angelina Mango. Si tratta della 24enne Mew, che ha riscosso successo con il suo primo singolo, nella scuola di Maria De Filippi, con il titolo Mercoledì mai. Tra i talenti più cristallini, nella sezione canto, c’è sicuramente Valentina Turchetto (vero nome dell’artista). Lei e Lil Jolie, allieva di Rudy Zerbi, sono le preferite sia dai professori che dai giudici e puntano alla vittoria al serale. Allieva di Lorella Cuccarini, Mew è naturalmente un nome d’arte; ai più ha ricordato quello di un noto Pokemon base, una gattina rosa dalla coda allungata tra i graziosi animaletti creati da Satoshi Tajiri, una serie diventata virale nel mondo anche per i giochi virtuali per piattaforme e cellulari ad essa connessi. Un nome d’arte sicuramente atipico ma scelto anche per il passato recente della cantante; la giovane artista ha infatti lavorato in una gelateria e, per l’appunto, in un negozio di Pokemon. Valentina Turchetto all’anagrafe, è nata a San Donà di Piave. La sua data di nascita è 25 maggio 1999 sotto il segno zodiacale del Toro. L’artista ha oggi 24 anni e attualmente vive a Jesolo. Italotedesca per le origini teutoniche della madre, la cantante si definisce molto sensibile, tanto da piangere spesso; è stata scelta da Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli (la cantante, poi, ha optato per la prima) nella prima puntata del programma ed ha subito incantato tutti per il suo talento, tanto da spingere anche Rudy Zerbi ad esporsi in elogi senza indugio alcuno recentemente.

Al talent di Canale 5 si è presentata con “Sangue”, un suo inedito ma nel programma è “Mercoledì mai” che ha convinto proprio tutti, perfino il noto produttore discografico SIXPM (lo stesso di I love u Baby di Jovanotti) che ha deciso per l’appunto di produrla, per la gioia della 24enne. Il testo, ha come significato l’idea di impulso fisico e libertà in contrasto con l’unione fisica narrate dalla cantante in una chiave pop-dance. Manco a dirlo, si appresta a diventare un vero e proprio successo, superando di gran lunga Sangue, che pure al momento ha all’attivo 130mila visualizzazioni su Youtube. Di lavoro Mew di Amici 2023 non faceva solo la gelataia, come suo padre. Si è occupata di Make Up in un negozio di Jesolo, ed è stata nell’organigramma di un Accademia di Danza. Per quanto riguarda l’istruzione ha fatto l’Istituto Tecnico Alberti e il San Luigi della sua città. Intricata la vita privata della cantante di Mercoledì Mai. Mew era fidanzata da cinque anni prima di entrare ad Amici 2023 con il conterraneo Davide Tonelli, di cui sui social della allieva del talent non c’è più traccia.

Amici 2023 Mew Instagram

Mew si candida, quindi, ad essere una delle protagoniste di questa edizione di Amici. Ed all’interno della scuola ha incontrato anche l’amore, almeno per il momento. Si tratta di Matthew, altro cantante in gara nella scuola; i due fin dalle prime settimane hanno stretto un’amicizia davvero particolare, con le telecamere che hanno seguito passo dopo passo l’evolversi della loro relazione sentimentale, fino al primo bacio ed alla dichiarazione di fatto senza alcun tipo di filtro. Per Mew, però, Amici non è il primo talent a cui partecipa. Era il 2019 quando la giovane cantante si presentò ad “X Factor” con il suo inedito Birra Calda, talent show di casa Sky, fermandosi alle audition. Non ha pubblicato alcun album fin qui ma lo scorso mese di maggio ha pubblicato il brano NS1Q, acronimo di “Non sono una qualunque”. Molto attiva sui social, in particolare Tik Tok, ha anche un account Spotify con oltre 14mila ascoltatori mensili e dove pubblica i suoi brani; il suo profilo Instagram @mew vanta oltre 53mila follower, un numero in costante aumento da quando la ragazza è entrata nella scuola di Amici. Appena sette, però, i post della giovane cantante che si contraddistingue per i suoi capelli bicolore – biondi dalla radice fino a metà testa e neri fino alle punte – e dai tantissimi tatuaggi sparsi per il suo corpo, soprattutto sulle braccia, un look molto diverso rispetto a pochi anni fa, anche quando si presentò ad X Factor, dove portava capelli biondi platino e trucco leggero. Anche se sui social la figlia non sono molto presenti, per una questione di privacy i genitori di Mew sono molto importanti per lei. Il papà è un gelataio di Jesolo, la madre è una tedesca che in vacanza si è innamorata dell’uomo e ha deciso di trasferirsi in Italia.

