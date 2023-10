Amici 2023 Nicholas chi è il ballerino ex di Maddalena Svevi

Nicholas 22 anni è ballerino di Amici 2023 scelto da Raimondo Todaro. Cognome, Instagram e la sua ex fidanzata è Maddalena Svevi

Chi conosce e guarda Amici sa che ogni anno Alessandra Celentano prende di mira in particolar modo un ballerino (o ballerina, senza distinzione di genere) che non ama particolarmente, tanto per usare un eufemismo. Ed anche in Amici 2023 la Maestra – come le piace essere chiamata – ha subito scelto il destinatario delle sue critiche, il più feroci possibili. Si tratta di Nicholas, 22enne di origini genovesi scelto fin dalla prima puntata da Raimondo Todaro. Al momento dell’assegnazione della maglia, lo stesso coach – ammettendo di conoscerlo da tempo e di aver visto i suoi progressi – ha spiegato come il ragazzo fosse tecnicamente indietro rispetto agli altri compagni e di dover migliorare con il lavoro assiduo. Ed in effetti vi sono stati, tanto da ricevere voti altissimi da Virna Toppi, etoile del “Teatro alla Scala” di Milano ed Eleonora Abbagnato, direttrice dell’Opera di Roma. Le due, in studio nelle vesti di giudici in due puntate differenti del pomeridiano, si sono espresse in toni lusinghieri nei confronti del ragazzo, tanto da suscitare anche il disappunto della Celentano. Nicholas si è avvicinato al mondo della danza recentemente, durante il lockdown; è stata la stessa Maria De Filippi a raccontarlo nella prima puntata di questa edizione, poco prima di essere scelto da Todaro. Balla, quindi, da meno di tre anni ed ha iniziato spostando i mobili di casa sua insieme al fratello per creare gli spazi adeguati per potersi esprimere. Nicholas ha un fratello ed una sorella gemella con cui vive insieme ai genitori ed ha ben sei gatti. Si contraddistingue per la sua professionalità ed è molto apprezzato dal suo insegnante, Raimondo, che non perde mai occasione per spronarlo . Nicholas di Amici 2023 di cognome fa Borgogni, la sua data di nascita è il 30 maggio 2001 e quindi il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli.

Amici 2023 Nicholas Instagram

Nonostante balli da appena tre anni, Nicholas ha già una discreta carriera alle spalle. Il suo corpo è muscoloso e decisamente televisivo, ed infatti le sue esperienze professionali sono arrivate proprio nel piccolo schermo, attraverso programmi di punta della Rai. Nel corso del 2023 Nicholas di Amici 2023 ha infatti preso parte a “The Voice senior” come ballerino nel corpo di ballo della trasmissione, poi qualche mese dopo ha partecipato anche a “Il Cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci. E proprio in occasione del termine del programma ha pubblicato sul suo account Instagram un messaggio carico di affetto per la conduttrice ma ha anche esternato le sue gioie e le sue emozioni per aver preso parte al programma. Non solo tv, però, perché Nicholas ha partecipato anche a diversi videoclip di artisti del panorama musicale italiano.

Il 22enne è molto attivo sui social; sul suo profilo Instagram ufficiale _nicholasborgogni_ ha oltre 20mila follower e più di 100 post; naturalmente gli ultimi sono dedicati interamente alla sua partecipazione ad Amici ma le immagini sono davvero varie. Tanti i post in cui si allena, ma anche immagini che sembrano veri e propri servizi fotografici in cui appare a torso nudo o comunque in pose ammiccanti, dove sfrutta la sua bellezza. Molto attivo anche su Tik Tok il ballerino di Raimondo Todaro, dove tanti i video postati che lo ritraggono protagonista in casetta a scherzare con i compagni oppure in sala a lavorare per le coreografie da preparare. E la vita privata? Al momento Nicholas Borgogni è single, anche se tanti i rumors che indicano come abbia avuto (o ce l’ha ancora, non è dato saperlo) una relazione con Maddalena Svevi, la bionda ballerina protagonista della scorsa edizione di Amici. Nessuno dei due ha confermato questa storia, ma da ambo le parti non è nemmeno arrivata una smentita.

