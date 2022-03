Francesca Tocca chi è la ballerina di Amici moglie di Todaro

Conosciamo un po’ meglio Francesca Tocca. Chiunque segua Amici sa benissimo di chi si tratta. Chi invece è semplicemente appassionato/a di gossip avrà letto di lei come della “moglie di Raimondo Todaro”. Ciò perché la loro storia d’amore ha ampiamente trovato spazio su numerosi siti, dato l’addio e il ricongiungimento degli scorsi anni.

Chi è Francesca Tocca? Proviamo a rispondere a questa semplice domanda, proponendo un breve resoconto della sua carriera, parlando però anche della sua vita privata. Ecco tutto quello che vorreste sapere su di lei.

Francesca Tocca chi è

Nata a Catania nel 1989, Francesca Tocca è una danzatrice, ex concorrente di Amici e attualmente inserita tra i professionisti del talent di Maria De Filippi. Ha sviluppato la sua passione per la danza e lo spettacolo quando era giovanissima. Ha infatti iniziato a studiare in tenera età. A 16 anni si è avvicinata al mondo dei balli di coppia, specializzandosi. In questo ambiente ha conosciuto Raimondo Todaro, divenuto in seguito suo marito. Nel 2013 i due hanno aperto una scuola di danza a Catania. Dal 2015 è membro dello staff di Amici di Maria De Fillippi, che vede suo marito Raimondo Todaro come insegnante.

Francesca Tocca vita privata

Oggi Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono nuovamente marito e moglie, ma sono stati separati per un anno, nel corso del quale hanno avuto altre brevi relazioni. Sono riusciti a capire cosa provano l’uno per l’altro e l’importanza della loro famiglia. Hanno spiegato come si fossero lasciati perché la fiamma si era spenta, non per un episodio in particolare. Il 2019 è stato l’anno dell’addio e nel 2021 sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. I due, sposatisi nel 2014, hanno una figlia. Il suo nome è Jasmine.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru

Ha fatto molto discutere la relazione tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru. La sua storia d’amore con Raimondo Todaro si era conclusa da un bel po’, quindi nessun tradimento, come alcuni vorrebbero lasciar intendere. Ad ogni modo i fan dei due avevano il cuore infranto e dunque mal digerirono la cosa.

Lei, professionista del talent, e lui concorrente di Amici. Hanno affrontato la quarantena distanti, il che sembrava aver posto la parola fine alla relazione. In seguito, però, si sono recati insieme in Liguria per ricaricarsi. Il tutto si è concluso, però, ad agosto 2020. Con una storia su Instagram lei ha infatti annunciato la fine della storia.

