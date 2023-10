Ballando con le stelle 2023 chi è uscito ieri sera seconda puntata: delusione

Doppio spareggio ieri sera 28 ottobre nella seconda puntata di Ballando con le stelle con una classifica che ha sorpreso tutti: chi è uscito

La seconda puntata di Ballando con le Stelle inizia con il botto dal caso eliminazione fino alle polemiche scoppiate per la lite furiosa tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo. Torna il grande cavallo di battaglia del programma condotto da Milly Carlucci che ieri sera ha visto la classifica generale stravolta dal tesoretto assegnato da Matano ad Antonio Caprarica e da Rossella Erra a Teo Mammucari scatenando le polemiche da parte della giuria in particolare Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli che hanno ritenuto falsato il podio che ha visto crollare Wanda Nara e Simona Ventura rispetto alle posizioni ottenute e soprattutto ai voti conquistati (50 e 47). Ieri sera 28 ottobre a Ballando con le Stelle sono arrivati così al ballottaggio Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron. La conduttrice di Citofonare Raidue era in lacrime, mentre l’ex giurato di Tu si que vales era incredulo e già salutava ironicamente il pubblico visto che era capitato con le più forti di questa edizione. Alla fine si è scoperta la verità. Ieri sera 28 ottobre a Ballando con le Stelle chi è uscito non è stato nessuno dei tre. Infatti la puntata non ha visto un eliminato, le tre coppie rimaste sono in realtà quelle che hanno ottenuto più volti e quindi le più forti così come annunciato da Milly Carlucci. Continuano la gara tutte le coppie allungando ulteriormente il divario con il resto dei concorrenti che anche in questa seconda puntata è apparso decisamente indietro.

Ballando con le Stelle seconda puntata ieri sera 28 ottobre: cosa è successo

Dopo l’annuncio dello spareggio mancato tra Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci con nessun eliminato ma i 10 punti in meno in classifica, la prima esibizione è ancora una volta quella di Paola Perego e Angelo Madonia che hanno messo in scena una sensuale bachata molto apprezzata dalla giuria, in particolare da Carolyn Smith che le ha fatto i complimenti perché era a tempo mentre la Lucarelli l’ha bacchettata perché era troppo rigida. Due i 7 da parte di Zazzaroni e Smith, un 6 da Fabio Canino, 4 della Lucarelli e 5 di Mariotto che pretendono di più dalla conduttrice. È stata poi la volta di Antonio Caprarica e Maria Ermachcova con un travolgente Quick Step sulle note di “Help Me” dei Beatles. Per Carolyn Smith ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla prima puntata mi ha dimostrato di essere più a tempo, Fabio Canino l’ha rimproverato di essere troppo polemico, Ivan Zazzaroni lo ha visto troppo meccanico nei movimenti, per Selvaggia Lucarelli ha ballato bene e punta su di lui come antagonista in personalità di Teo Mammucari. Due 5 di Canino e Smith, un 6 di Zazzaroni, un 7 da Lucarelli e un bell’8 da parte di Mariotto per il giornalista che però ha totalizzato 21 punti per i 10 di penalizzazione dopo la prima puntata. La terza coppia è stata quella formata da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con una salsa che però non è piaciuta alla giuria per la mancanza di emozione. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi è apparsa meccanica per Canino, Zazzaroni e Lucarelli, per Carolyn Smith non ha replicato l’ottima prova della settimana precedente. Solo 18 punti per la Mantovan dove spicca l’1 di Mariotto e il 3 di Selvaggia Lucarelli, due 5 da Zazzaroni e Canino, 4 invece per la Smith. Ieri sera 28 ottobre a Ballando con le stelle è stato il turno di Giovanni Terzi e Giada Lini che hanno ballato un valzer emozionando in primis la compagna Simona Ventura. La giuria chiede di più al concorrente con la Lucarelli che chiede a Terzi di battere la Ventura in questa sfida in famiglia. Zazzaroni si dice annoiato e trova la replica piccata di Simone Di Pasquale che chiede al giornalista di come si fa a lasciar andare le emozioni. Quattro 5 per Giovanni Terzi con l’unica sufficienza data dalla Lucarelli. Sono scesi in pista poi Simona Ventura e Samuel Peron in un tango che ha messo in mostra tutto il carattere della conduttrice come manifestato anche dalla giuria. La Lucarelli lancia la stoccata e chiede alla Ventura se sia stato giusto partecipare insieme al compagno perché potrebbe coprirlo, Simona ha replicato che conosce le sue qualità e ha sempre sognato di partecipare a Ballando con le Stelle. Un 10 da Mariotto, tre 9 e un 8 dalla Lucarelli. Arriva il momento delle polemiche ieri sera 28 ottobre a Ballando con le Stelle quando sono scesi in pista Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Dopo il loro hoogie boogie il regista e attore porta delle rose alla moglie Simona Izzo per il suo onomastico, già presente nel video di presentazione. Proprio la presenza della Izzo viene criticato da Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli che lo avverte che potrebbe essere eclissato a causa proprio delle scenette costruite con la moglie. La Izzo non ci sta e risponde che la giurata è gelosa dell’amore e aumenta il carico ricordando una battuta della Lucarelli della settimana scorsa “quando davi calci immaginavi di darli a tua moglie” facendo riferimento ai femmicidi. Una scelta decisamente fuori luogo e criticata da tutti in un contesto completamente lontano da questi argomenti. Alla fine sono due i 6, un 5, un 7 dalla Lucarelli e un 8 da Mariotto. Bachata per Sara Croce e Luca Favilla che però non convince la giuria, tutto molto recitato e poca sostanza come espresso dalla giuria. Matano critica la predisposizione della Bonas di Avanti un altro perché anche dal suo profilo Instagram non si capisce tanto della sua vita ma ci sono solo foto di viaggi. Alla fine arrivano due 0 da Lucarelli e Mariotto, due 6 da Zazzaroni e Canino, mentre Carolyn Smith vota 5. Tra il serio e faceto Mammucari contesta i due 0 rapportati al 5 della Smith ipotizzando che i voti siano dati per simpatia. Tocca poi a Lino Banfi e Alessandra Tripoli in un mambo, pochi passi fatti bene e apprezzati che portano a due 8 da Canino e Mariotto, un 7 da Zazzaroni e due 6 da Smith e Lucarelli. Dopo i ballerini per una notte, i Pooh, che hanno ottenuto i 50 punti del tesoretto, ieri sera 28 ottobre a Ballando con le Stelle arriva il momento di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con una samba. Musicalità nel corpo per Carolyn Smith mentre tra una battuta e l’altra l’ex volto Mediaset conquista il pubblico, Selvaggia Lucarelli prova a intavolare un discorso con il concorrente senza però riuscirci. La giurata apprezza tanto Mammucari, balla bene ma esagera perché per cercare la battuta può rovinarsi, la replica arriva subito con Mammucari che ricorda gli anni a Tu si que vales da giurato dove si è annoiato e non ha più intenzione di snaturarsi. Vuole pensare al pubblico e non ha bisogno di attenzioni, cosa che invece pensa abbia bisogno la Lucarelli. La giurata risponde con uno 0 perché “non fai il concorrente”, due 7 da Mariotto e Canino, un 8 da Zazzaroni e 9 dalla Smith. Impressiona la coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca in una samba che strappa applausi e l’entusiasmo della giurata, per loro tutti 10! Tocca poi a Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ma prima arrivano i consigli del padre del concorrente che spinge il figlio verso la ballerina. La coppia si esibisce in una rumba che conquista due 7, due 6 e l’8 di Mariotto, ma a fare più notizia è la domanda di Selvaggia Lucarelli che chiede a Lorenzo Tano se si è innamorato da Lucrezia Lando e la non risposta del concorrente aumenta i dubbi. Ha chiuso la puntata di ieri sera 28 ottobre di Ballando con le Stelle la coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula con un tango: esibizione meglio della scorsa settimana per Canino, Zazzaroni ha visto la concorrente troppo concentrata e tesa. Spietato Mariotto che si commuove a vedere la Lambertucci ma lo commuove anche il fatto che ha ballato peggio della scorsa puntata. Tre 5, un 6 e un 3 da Mariotto per la coppia che raggiunge 14 punti considerando i 10 punti di penalizzazione.

Ballando con le Stelle ieri sera 28 ottobre: classifica e tesoretto

Ieri sera 28 ottobre a Ballando con le Stelle la classifica è stata stravolta dal tesoretto che ha di fatto cambiato il podio. In particolare la scelta di Rossella Erra è stata criticata dalla giuria soprattutto da Guillermo Mariotto e e Selvaggia Lucarelli. Alberto Matano per lo stile, l’eleganza, lo spirito e il carattere dà il tesoretto a Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Rossella Erra per protesta contro lo 0 di Selvaggia Lucarelli decide di dividere il tesoretto e dare 25 punti a Teo Mammucari che passa così al primo posto.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 31 + 25 = 56

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 50

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 21 + 25 = 46

Simona Ventura e Samuel Peron 45

Lino Banfi e Alessandra Tripoli 35

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 34

Ricky Tognazzi e Tove Villfor 32

Paola Perego e Angelo Madonia 29

Giovanni Terzi e Giada Lini 26

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 18

Sara Croce e Luca Favilla 17

Rosanna Lambertucci 14

