Cuori 2 anticipazioni ultima puntata: la scelta di Delia

Dalle anticipazioni dell’ultima puntata di Cuori 2 con chi si mette Delia tra Marcello e Alberto. Anna sarà operata

L’ultima puntata di Cuori 2 che andrà in onda il 5 novembre metterà una parola fine e una parola inizio alla vita sentimentale di Delia (Pilar Fogliati). La cardiologa dell’ospedale Le Molinette di Torino è chiamata ad un’importante decisione, seguire i propri sentimenti per Alberto nonostante sia sposato con un figlio o fare chiodo scaccia chiodo concretamente con il commissario Marcello interpretato da Alessandro Tersigni. L’ultima puntata di Cuori 2 seguendo gli spoiler sarà davvero al cardiopalma perché l’operazione di Anna avvicinerà pericolosamente il personaggio a cui presta il volto Matteo Martari alla sua ex che in precedenza aveva rifiutato. La sensazione è che alla fine il commissario uscirà fuori di scena con un pugno di mosche in mano perché Delia e Alberto torneranno insieme ma non sarà questo il finale di Cuori 2 che rimarrà ancora una volta aperto per un’eventuale terza stagione. Un dubbio però sarà instillato nei telespettatori: il figlio di Karen è davvero di Alberto o la ex hostess interpretata da Romina Colbasso lo ha voluto incastrare per legarlo a sé per sempre? In questo nuovo triangolo dell’ospedale Le Molinette di Torino c’è un personaggio che tornerà grande protagonista, quello di Daniele Pecci. Tornato primario instaurerà un rapporto di tolleranza co Alberto e Delia senza però provare a corteggiare di nuovo la sua ex moglie per cui prova ancora un sentimento. Anche sua figlia Virginia come Delia è chiamata ad una scelta se fidanzarsi ufficialmente con il misterioso Huber oppure tornare con Fausto. Si scoprirà infatti che l’inserviente che ha finto di essere laureato è figlio di un grande medico e sta scappando per motivi che riguardano la sua famiglia a Berlino e non è povero come sembra. Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata di Cuori 2 Virginia sceglierà Fausto che ritornerà anche fedelissimo di Alberto guadagnando un contratto a tempo indeterminato all’ospedale Le Molinette di Torino in qualità di cardiologo aiuto primario. Huber invece se ne tornerà da dove è venuto ponendo fine a questo personaggio misterioso ma che ha attecchito poco nei telespettatori che hanno simpatizzato più per Fausto. Nel finale di Cuori 2 si scoprirà anche la verità sull’omicidio di Elvira, la moglie di Mosca è stata uccisa in un attentato e a manomettere l’auto è stato il portantino costretto da suo fratello che ricattava da tempo il personaggio interpretato da Andrea Gherpelli.

Cuori 2 Anticipazioni ultima puntata: Anna muore?

Milioni di italiani sono appesi ad un filo, la neonata Anna morirà o si salverà nell’ultima puntata di Cuori 2 in onda domenica 5 novembre? La piccola sarà protagonista della prima operazione al cuore nella storia della cardiochirurgia italiana per applicarle un pacemaker neonatale. A inventarlo è stato Alberto che era però titubante sulla scelta di fare un intervento a cuore aperto ad una neonata così piccola, che ha pochi mesi di vita. Non c’è però più tempo per Anna e le anticipazioni dell’ultima puntata di Cuori 2 svelano che il cardiochirurgo sarà costretto a cedere alle pressioni di Delia e tenterà l’impossibile per salvarle la vita. Fondamentale sarà il contributo che darà il dottor Corvara, il personaggio interpretato da Daniele Pecci. Fino all’ultimo secondo la puntata è montata ad arte per lasciare con il fiato sospeso gli spettatori che solo sul finale potranno fare un sospiro di sollievo. Stando alle anticipazioni dell’ultima di Cuori 2 del 5 novembre Anna non muore ma riesce a sopravvivere e sarà adottata da Delia. Infine il personaggio interpretato da Pilar Fogliati si renderà conto di aver sbagliato e che non è importante chi sia la sua madre naturale e perché l’ha abbandonata ma quando l’hanno amata i suoi genitori adottivi recuperando così il rapporto con sua madre che non vedeva l’ora di riabbracciarla.

