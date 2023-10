Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 30 ottobre: nomination

Risultato inaspettato al Grande Fratello ieri sera 30 ottobre. Il televoto sorprende, le percentuali diventano un caso

Ci si aspettava una svolta decisiva ieri sera 30 ottobre nella puntata del Grande Fratello ma anche questa volta è stata un’occasione persa. Ovviamente come ormai tradizione la protagonista indiscussa è stata Beatrice che almeno negli ultimi giorni ha evitato ogni tipo di discussione con gli altri coinquilini. Alfonso Signorini si è divertito ad analizzare il rinnovato rapporto tra l’attrice e Massimiliano Varrese che dopo l’ultimo televoto hanno seppellito l’ascia di guerra. Per alcuni si tratta di strategia mentre per Fiordaliso, in particolare, potrebbe addirittura nascere qualcosa. Prima di questo momento, i cinque in nomination si sono confrontati e per l’ennesima volta Giuseppe Garibaldi ha cambiato le carte in tavola attaccando nuovamente Beatrice. Prima ha voluto specificare che tante volte ha sparlato degli altri e che poi hanno fatto tanti giochi a letto. Non contento insieme ad Anita ha continuato a sostenere che lei gliela avrebbe fatta pagare con l’influenza che ha fuori. Anche Cesara Buonamici difende Beatrice richiamando Giuseppe perché tenesse chiaro che una signora è sempre una signora qualunque cosa accade. Sorpresa per Grecia Colmenares che ha potuto riabbracciare il figlio Gianfranco dopo tanti anni a causa del covid e per alcuni problemi avuti a causa del passaporto. L’attrice piange emozionata e riempie di baci il figlio che un po’ imbarazzato riesce a mantenere con difficoltà l’entusiasmo della mamma. Arriva il momento del verdetto: chi è uscito ieri sera 30 ottobre al Grande Fratello è stata Valentina che ha ottenuto solo il 9% dei voti. La più votata è stata ancora una volta Beatrice che ha raggiunto il 35%, grande exploit di Grecia con il 20%. Un vero caso la percentuale raggiunta da Massimiliano, solo il 17% meno anche di Garibaldi che è arrivato il 19%. In particolare gli utenti del Grande Fratello hanno notato che Varrese non ha replicato i numeri ottenuti qualche giorno fa nello scontro diretto con Beatrice, comunque bassi e fermi attorno al 30% ma ora addirittura dimezzati. A dare il verdetto sull’eliminato è stata Beatrice che ha anche saputo di una lettera scritta per lei da Garibaldi ma ancora una volta il calabrese non convince e sembra decisamente vago. Non riesce nemmeno a fare il nome di Beatrice quando Signorini gli chiede chi porterebbe in suite tra lei e Samira. Ennesima battuta che alla Luzzi non piace, ormai piena di questi meccanismi. Dopo il momento Vittorio che rivela di essere incapace ad amare, ritorna protagonista Beatrice con Alfonso Signorini che fa sapere ai coinquilini del suo flirt con l’attore Gerard Butler. Nella casa però in pochi conoscono chi sia….e sui social il concetto di “comodini” è sempre più frequente. Infine blocco dedicato a Letizia e alla possibile ship con Paolo ma la ragazza non sembra attratta così tanto dal macellaio anche ora che il suo fidanzato sembra sempre più lontano. A rivelare questo dettaglio è come al solito Beatrice che ormai in questa edizione distrugge anche le possibili ship. Arriva il momento di Alex e della promessa fatta di abbandonare la casa se non si fosse trovato il video dove Beatrice ci ha provato con lui. Non ci sono immagini come da comunicato del GF, Alfonso Signorini non dà ragione o torto perché potrebbe essere avvenuto in un momento in cui non sono stati ripresi e finisce tutto a tarallucci e vino con Beatrice che dà del mitomane ad Alex e quest’ultimo che continua a sostenere di avere ricevuto avances.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 30 ottobre

Ieri sera 30 ottobre al Grande Fratello è stato il turno delle immunità e anche in questo caso nessuna sorpresa e solito copione. Gli immuni della casa sono ancora una volta Anita, Ciro, Angelica e Paolo a cui questa volta si aggiunge Giampiero. Sui social si fa la conta delle volte in cui sempre gli stessi concorrenti sono stati resi immuni. Anche l’opinionista Cesara Buonamici delude mettendo tra gli immuni Garibaldi e riscattandosi in parte inserendo anche Grecia. Anche le nomination non regalano sorprese. Beatrice vota Alex perché si è sentita diffamata per la questione relativa al suo provarci con lui, il marciatore replica che ha assolutamente ragione, ovviamente in modo ironico e Alfonso Signorini rincara la dose contro l’attrice dicendo che in mancanza di prove non si può dare ragione a nessuno. Poi inizia il festival delle nomination contro Beatrice, la prima è Giselda che non ha un valido motivo contro di lei, questa settimana le è anche piaciuta, ma ha fatto il suo nome perché tanto è amata dagli italiani. La Luzzi non se l’aspettava e ci rimane malissimo. Anche Jill e Letizia scelgono Letizia, la prima per le parole della Luzzi a Alex, la seconda perché l’ha vista fredda. Insomma non si sa più quale motivo dare per nominare l’attrice. Anche Alex e Rosy ovviamente fanno il nome di Beatrice. Fiordaliso, invece, sceglie di votare Mirko perché con lui ha legato di meno. L’ex concorrente di Temptation Island nomina Giselda perché è l’unica su cui il suo fascino non ha fatto breccia. Vittorio e Massimiliano scelgono Fiordaliso con l’attore rammaricato perché pensava che l’attrice non prendesse altre nomination. Nel segreto del confessionale ieri sera 30 ottobre al Grande Fratello Garibaldi sceglie Alex perché deluso dal suo comportamento, Grecia non molla la presa e fa il nome di Massimiliano perché sta usando Beatrice. Ciro fa il nome di Vittorio perché parlano poco, Anita, Paolo e Angelica ovviamente fanno il nome della Luzzi dimostrando ancora una volta di non aver capito che votare l’attrice non porta risultati. Mughini sceglie Giselda. Chi è stato nominato ieri sera 30 ottobre al Grande Fratello sono Fiordaliso, Beatrice, Giselda e Alex. Il meno votato andrà in nomination per l’eliminazione nella puntata successiva.

