Anticipazioni Amici 5 novembre lite show Celentano D’Amario c’è Nigiotti

Lite furiosa tra Elena D’Amario e la maestra Celentano dalle anticipazioni di Amici 2023 della puntata del 5 novembre: ospite Enrico Nigiotti, Alex e Diana Del Bufalo

Per chi immaginava le solite polemiche tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sulle capacità da danzatore di Nicholas si sbaglia. Stando alle anticipazioni di Amici del 5 novembre 2023, questa volta la lite furiosa è tra la maestra e la professionista Elena D’Amario. Sono volate parole grosse e toni alti, ai limiti della censura (va comunque verificato perché si trattano di spoiler da chi ha seguito l’ultima registrazione di Amici ndr). L’oggetto delle polemiche è stato, come un mese a questa parte, il ballerino di Raimondo Todaro che la nipote di Adriano Celentano ha definito l’anti danza sia per mancanza di tecnica che per un fisico troppo muscoloso e con scoliosi non adatto per ballare. Inutile dire alla prof che il giovane di origini genovesi non ha studiato e che si è avvicinato a questa arte durante il lockdown seguendo tutorial su YouTube, per la Cele non ci sono i presupposti per poter avere un allievo del genere nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Non si è convinta nemmeno quando una ballerina del calibro di Eleonora Abbagnato è rimasta molto colpita dalle capacità del ventenne. A far scoppiare un vero e proprio caso Nicholas è stata Elena D’Amario e manco a farlo apposta nel daytime del 5 novembre di Amici 2023 che l’ha vista protagonista di questo duro scontro era presente come ospite Enrico Nigiotti, ex conosciuto proprio nella scuola. La stessa Maria De Filippi prima che l’ex allievo si esibisse con Ninna Nanna ha ricordato quando lui lasciò il posto alla ballerina per permetterle di continuare il suo percorso nel talent rifiutandosi di andare in sfida contro di lei nel 2010. Cosa è successo tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano secondo le anticipazioni di Amici del 5 novembre 2023 è già virale: il litigio parte perché la professionista chiede a Maria De Filippi di poter intervenire affermando che le critiche della maestra sono esagerate. Inoltre non è vero che non c’è del potenziale in Nicholas che esegue, a suo dire, con grande impegno e efficacia i passi a due con lei e che lei segue personalmente in sala prove. A quel punto Alessandra Celentano si innervosisce e le risponde a tono definendola un avvocato delle cause perse, un modo di dire per farle comprendere che non è la prima volta che difende ballerini non dotati. La ex di Enrico Nigiotti, stizzita, le rinfaccia dei nomi che secondo lei hanno fatto carriera nonostante le critiche della Cele: Serena Carrella e Alessandro Cavallo. La prof a quel punto ha detto “Perché non citi anche Rosa?” (si riferisce all’allieva di Amici 20 Rosa Di Grazia che all’epoca la stessa D’Amario difese a spada tratta fino ad essere cacciata dalla stessa Celentano in sala prove mentre seguiva una coreografia di neoclassico ndr).

Anticipazioni Amici 5 novembre: la sfida di Holy Francisco

Non ci sono dettagli finora riguardo alla sfida di Holy Francisco allievo di Anna Pettinelli, non si sa quali canzoni siano state cantate e nemmeno chi sia stato il giudice che ha dato il suo parere sui due duellanti in maglia rossa. Quello che è certo è che stando alle anticipazioni di Amici 5 novembre 2023 Holy Francisco ha vinto la sfida e ha così ottenuto nuovamente la maglia azzurra. Durante la pubblicità ha dato un bacio a Sarah per festeggiare. A proposito di coppie si sono scambiati tante tenerezze anche Mew e Matthew con Maria De Filippi che è riuscita a strappare un “lo amo molto” da parte della cantante di Mercoledì Mai. Per quanto riguarda le sfide la gara di cover è stata valutata di Gabri Ponte ma nonostante non abbia brillato per il giudice risultando settima in classifica, protagonista è stata Stella. Ha eseguito la cover Russian Roulette di Rihanna ed è andata in crisi dopo le critiche di Rudy visto che pensava di essere stata brava e invece si è ritrovata terzultima. Quando in seguito ha provato a cantare il suo inedito è scoppiata in un pianto disperato non riuscendo per ben due volte ad eseguire il brano scappando dallo studio. Al primo posto nella gara cover di Amici del 5 novembre 2023 è andata Lil Jolie con Per Elisa, seconda Mew con Gravity, terzo Holden con Desperado, a seguire Petit con Quando, Matthew con Insuperabile e Mida con Se tornerai, penultima Sarah e ultimo SamuSpina che non riesce ad integrarsi. Polemiche anche sul fronte Anna Pettinelli e Mida perché il cantante di Lorella Cuccarini ha scritto delle barre sulle rivolte in Venezuela sulla canzone Se Tornerai di Max Pezzali. Per la speaker radiofonica non aveva senso non solo scrivere in questo modo su un brano che ha tutt’altro significato, ma essendo la dedica ad una persona defunta è stata anche una mancanza di rispetto per la canzone stessa. Gara ballo è stata giudicata da Anbeta Toromani che si è resa protagonista di severi giudizi. Stando alle anticipazioni di Amici del 5 novembre 2023 la gara ballo è stata vinta da Marisol, secondo Dustin e terzo Kumo. A seguire Gaia, Sofia, Giovanni, Nicholas, Chiara e ultimo Simone. La ex del talent ha apprezzato molto l’esibizione di Dustin sulla trave e spiegato a Simone che deve avere più tecnica. La gara delle coreografie sulla propria vita è stata vinta da Sofia. Per quanto riguarda i compiti assegnati dai prof, Holden ha avuto 9 dalla Pettinelli dopo aver cantato Iris senza autotune e al piano, Nicholas non ha superato il compito di Emanuel Lo. Per il compagno di Giorgia non ha tecnica ed è troppo acerbo per poter recuperare in un solo anno come invece ritiene Todaro. Sofia supera il compito della Celentano e Mew quello della Pettinelli.

