Eliminato Bake Off ieri sera 3 novembre chi è uscito grembiule e ricette

Chi è stato eliminato nella puntata di Bake Off 2023 di ieri sera 3 novembre: chi è uscito, grembiule blu a Gabriele e un cambio di programma nella prova creativa che fa discutere

Ti piace viaggiare? Questa è la domanda che ha fatto Benedetta Parodi agli aspiranti pasticceri rimasti in gara nella nona puntata di Bake Off 2023 di ieri sera 3 novembre che ha visto un’eliminazione a dir poco sconvolgente di un concorrente tra Davide e Giovanni ritenuti i possibili finalisti. Il tema della serata era quello dei viaggi attraverso i principali luoghi del mondo che hanno al centro della loro cultura i dolci. Si parte così nella prima prova con l’Austria che è la patria dei pastry chef. Infatti a Vienna nel 1700 è stata inventata la prima torta nella storia della pasticceria, la famosa Linzer. La ricetta di questo storico preparato prevede una base di pasta frolla, originale senza nessuna astruseria e quindi alla nocciola, aromi di chiodi di garofano, scorzetta di limone e un pizzico di cannella. La farcitura vede invece presente marmellata mista di lamponi e ribes. Spazio alla fantasia dei concorrenti con i giudici che hanno chiesto solamente di eseguire la Linzer con uno strato di frutta fresca e uno di frutta secca. Nella sesta puntata del pastry show condotto da Benedetta Parodi come sempre particolarmente decisivo è stato il secondo test, quello tecnico, con immancabili polemiche social. Tappa Nuova Zelanda per l’esecuzione a regola d’arte della torta Pavlova. Per chi non la conoscesse si tratta di un dolce a forma ovoidale fatto di meringa e guarnito con panna montata e frutta fresca. Il concorrente Gabriele è allergico al kiwi e per questo gli è stata data la possibilità di sostituirlo con il mango. Ad alcuni questa scelta non è piaciuta perché ha alterato il sapore del suo preparato potendolo avvantaggiare o svantaggiare. Sarebbe stata una scelta più giusta da parte della produzione, secondo alcuni utenti, sostituire per tutti il mango con il kiwi.

Bake Off 2023 ieri sera 3 novembre: grembiule blu e eliminato

Ieri sera nella puntata del 3 novembre di Bake Off 2023 il grembiule blu è andato proprio a Gabriele. Sarà stato un caso o davvero è stato avvantaggiato? In realtà bisogna chiarire che il concorrente non era primo nella classifica provvisoria dopo gli assaggi al buio ma secondo dietro Tommaso. Al terzo posto Fabio, quarto Danila, quinto Giovanni, sesto Giovanni, settimo Roberta e ultimo Davide. Quando è stata la volta della prova scenica, il cast del pastry show in onda su Real Time si è spostata in esterna al Museo delle Scienze di Trento. Il tema, infatti, della puntata era quella dei viaggi non solo fisici ma anche emozionali. Per questo, i pasticceri artigianali sono stati chiamati a produrre dei preparati che riproducessero un pianeta. La scorsa settimana Davide aveva vinto il grembiule blu e per questo ha potuto usufruire del vantaggio di scegliere Marte. Gabriele ha avuto la Terra, Danila Saturno, Tommaso Giove, Giovina Urano, Giovanni Mercurio, Roberta Venere. Chi è uscito ieri sera 3 novembre a Bake Off 2023 è stato Davide che è così l’eliminato della nona puntata superato da Giovanni e Roberta anche loro a rischio eliminazione. 48 anni professione architetto, Davide è originario di Casier in Veneto, ha una moglie e due figlie. Tra le sue passioni oltre alla pasticceria anche la musica.

