Gaudiano vincitore Tale e Quale Show 2023: tutte le imitazioni

Luca Gaudiano è il vincitore di Tale e Quale Show 2023: come ha conquistato il primo posto e tutte le imitazioni fatte in questa edizione

Il vincitore di Tale e Quale 2023 è Luca Gaudiano che alla fine ha avuto la meglio su Lorenzo Licitra l’altro grande protagonista di questa edizione del programma condotto da Carlo Conti. La classifica generale infatti dopo sette puntate ha visto il cantante vincitore di Sanremo Giovani 2021 raggiungere quota 435 punti e staccare il rivale di 29 punti. Terzo posto per la sorpresa Ilaria Mongiovì che ha ottenuto in totale 401 punti anche grazie all’imitazione di Liza Minnelli che le ha permesso di vincere la puntata di ieri sera 3 novembre. Proprio nell’ultima atto di questa edizione di Tale e Quale Gaudiano e Licitra non hanno conquistato il podio e si sono fermati rispettivamente al quarto e quinto posto con 48 e 41 punti. Le imitazioni di Giuliano Sangiorgi e Andrea Bocelli non hanno colpito la giuria, una rarità considerando come i due artisti hanno quasi sempre convinto Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e il pubblico da casa. Il percorso di Gaudiano vincitore di Tale e Quale 2023 è stato però ricco di grandi soddisfazioni a partire dalla prima puntata di questa edizione quando con l’imitazione di Tiziano Ferro è riuscito a conquistare la vittoria. Proprio quello è stato il primo tassello che permesso al cantante di ottenere imitazione dopo imitazione il titolo di vincitore.

Tale e Quale 2023 Gaudiano vincitore: chi ha imitato

Photo Credits: Image Photo Agency

In tutto sono state tre le puntate vinte da Gaudiano. Dopo la prima imitazione ha infatti ho ottenuto più voti di tutti anche nella quarta e sesta puntata. Il 13 ottobre ha entusiasmo tutti conquistando anche una standing ovation per la sua imitazione di Al Bano che gli ha permesso di vincere insieme a Jasmine Rotolo nei panni di Macy Gray. Due settimane dopo, il 27 ottobre, altra vittoria importantissima per la classifica generale grazie alla sua imitazione di Tananai in Tango. Nella seconda puntata Gaudiano ha imitato Francesco Sarcina de Le Vibrazioni raggiungendo il terzo posto in classifica, mentre il 6 ottobre ha emozionato con Someone you loved di Lewis Capaldi che gli valso un altro terzo posto dietro Licitra e Scialpi. Anche nella quinta puntata altra esibizione di spessore vestendo i panni di Hozier in Take Me to Church che gli ha permesso di raggiungere il secondo posto dietro Licitra e la sua imitazione di Alex Baroni. Si è giunti così all’ultima puntata dove Gaudiano ha conservato il vantaggio su Licitra, anzi allargando la forbice grazie ai sette punti conquistati in più rispetto al collega. Un bellissimo testa a testa che ha caratterizzato questa edizione del programma condotto da Carlo Conti e che probabilmente ritornerà anche nel Torneo in programma tra sette giorni e che vedrà sfidarsi i cinque migliori di quest’anno e i cinque più bravi della scorsa edizione. Alla fine Gaudiano il vincitore di Tale e Quale 2023 ha collezionato tre primi posti, tre terzi posti e un secondo posto. Un percorso impeccabile per un cantante che ha dimostrato tutto il suo talento e la sua voglia di tornare alla ribalta dopo il successo a Sanremo Giovani.

Copyright Image: ABContents