Tale e Quale 2023 chi ha vinto ieri sera: classifica puntata e generale

Ultima puntata di Tale e Quale Show 2023: testa a testa tra Gaudiano e Lorenzo Licitra per la vittoria finale, sorprende Ilaria Mongiovì

Dopo un lungo testa a testa, ieri sera 3 novembre a Tale e Quale Show è stato proclamato il vincitore dell’edizione. A contendersi il titolo sono stati Luca Gaudiano e Lorenzo Licitra che fin dalle prime puntate hanno battagliato a suon di imitazioni impressionando pubblico e giuria. C’è chi ha sorpreso però e ha dato vita ad un vero e proprio exploit migliorando settimana dopo settimana e arrivando ad insidiare il podio. In particolare Ilaria Mongiovì che ha sorpreso per la capacità di immedesimarsi nelle varie imitazioni e Jasmine Rotolo anche lei partita in sordina e poi uscita alla distanza. Prima di decretare il vincitore di Tale e Quale Show 2023, c’è stato ovviamente spazio per l’ultima sfida tra i vari concorrenti. Ad aprire la puntata ieri sera 3 novembre è stato Alex Belli che ha portato sul palco la sua versione di Ricky Martin con la hit Maria. Se sette giorni fa aveva convinto con Toto Cutugno, questa volta l’attore non è riuscito a trovare il guizzo attirando le critiche di Malgioglio. Spazio poi a Maria Teresa Ruta che ha imitato Ornella Vanoni sfociando in parodia, un’interpretazione che ha divertito Panariello mentre Malgioglio ha avuto bisogno di riprendersi. La terza concorrente di Tale e Quale Show ad esibirsi è stata Ilaria Mongiovì nei panni di Liza Minnelli in Cabaret. Imitazione apprezzatissima che guadagna la standing ovation e lo chapeau di Loretta Goggi. Arriva poi il momento di Ginevra Lamborghini che ha imitato Malika Ayane in Come Foglie sorprendendo ancora una volta. Giudizi positivi da parte della giuria con Malgioglio che fa un appello per permettere alle sorelle Lamborghini di fare pace. Ci si aspettava di più da Lorenzo Licitra che ha imitato Andrea Bocelli cantando Con te partirò, il cantante però sperava di non raccogliere tanti punti così da non vincere la classifica finale di quest’edizione (ricordando la vittoria a X Factor nell’anno dei Maneskin, arrivati secondi). La voce di Licitra è apparsa troppo differente da Bocelli e così anche la giuria non ha apprezzato come solito. Ottimo invece il Giuliano Sangiorgi proposto da Gaudiano sulle note di Meraviglioso, imitazione apprezzata da Panariello, Goggi e Mario Giordano (imitato da Ubaldo Pantani). Bocciato invece da Malgioglio che non ha proprio trovato somiglianze tra i due. Ancora buona prova per Jasmine Rotolo nei panni di Chaka Khan, imitazione che ha visto la giuria dare un parere positivo. Da dimenticare invece Jo Squillo che ha vestito i panni di Jennifer Lopez, un’esibizione che ha indispettito Malgioglio grande fan dell’artista. Lo stesso cantautore ha chiesto in diretta a Maria De Filippi di andare a C’è Posta per Te per incontrare il suo idolo. Ovviamente come da tradizione Ieri sera 3 novembre a Tale e Quale Show spazio anche a Paolantoni e Cirilli che questa volta sono stati affiancati da Eva Grimaldi e Laura Freddi per imitare le Spice Girls. Esecuzione tutta da ridere con la giuria rimasta senza parole.

Tale e Quale Show 2023 ieri sera 3 novembre: classifica e vincitore

Dopo le esibizioni i concorrenti di Tale e Quale Show hanno scelto i loro preferiti. Alex Belli ha dato i suoi 5 punti a Gaudiano che ha ricambiato il gesto. A votare l’ex gieffino anche parte delle Spice Girls, mentre Laura Freddi e Eva Grimaldi hanno premiato Ilaria Lamborghini. Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini e Jo Squillo hanno premiato Ilaria Mongiovì che invece ha scelto di dare i suoi 5 punti alla sorella di Elettra. Lorenzo Licitra e Pamela Prati si sono scambiati i voti, Jasmine Rotolo ha scelto la showgirl. Ieri sera 4 novembre a Tale e Quale Show i giurati hanno invece premiato Ilaria Mongiovì: Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi hanno scelto l’ex concorrente di Ti Lascio una canzone come la migliore imitazione della serata. Ubaldo Pantani, quarto giurato nei panni di Mario Giordano, ha invece dato il massimo dei voti a Jasmine Rotolo seguita proprio da Ilaria Mongiovì e poi Ginevra Lamborghini. Anche i social hanno scelto l’imitazione di Liza Minnelli, tre punti invece per Gaudiano e 1 per le Spice Girls. A vincere la puntata di ieri sera 4 novembre di Tale e Quale Show è stata Ilaria Mongiovì con 75 punti. La classifica:

Ilaria Mongiovì 75

Ginevra Lamborghini 58

Pamela Prati e Jasmine Rotolo 50

Luca Gaudiano 48

Lorenzo Licitra 41

Maria Teresa Ruta 38

Alex Belli 36

Jo Squillo 27

Paolantoni e Cirilli 21

Questi voti sono stati sommati alla classifica parziale di questa edizione decretando così Luca Gaudiano il vincitore di Tale e Quale Show 2023. Il cantante ha battuto Lorenzo Licitra, arrivato secondo con 406 punti, e Ilaria Mongiovì con 401 punti. Quarto posto per Jasmine Rotolo e quinto per Ginevra Lamborghini. I primi cinque, insieme a Paolantoni e Cirilli, parteciperanno tra sette giorni al Torneo dei Campioni con i migliori cinque della scorsa edizione. Questa la classifica finale di Tale e Quale Show 2023:

Luca Gaudiano 435

Lorenzo Licitra 406

Ilaria Mongiovì 401

Jasmine Rotolo 399

Ginevra Lamborghini 357

Alex Belli 298

Pamela Prati 289

Maria Teresa Ruta 273

Jo Squillo 258

Paolantoni e Cirilli 183

