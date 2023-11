Ballando con le stelle lite Lucarelli Izzo finisce in querela

Seconda parte della lite tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo ieri sera nella terza puntata di Ballando con le stelle del 4 novembre

Era nell’aria che ci sarebbe stato il secondo round della lite tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo e così è stato ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle. Ancora una volta il tema dello scontro è relativo al rapporto tra Ricky Tognazzi e sua moglie troppo ingombrante secondo la giurata (e anche per gli altri in verità) nel percorso dell’attore con Tove Villfor. Nella scorsa puntata la giornalista aveva sottolineato come il parlare troppo della coppia nella vita metteva in ombra la coppia in pista. Fabio Canino aveva chiesto al figlio di Tognazzi di portare nelle clip e sul palco un po’ di se stesso come individualità. In parte Ricky ha disatteso la promessa fatta al conduttore perché anche questa volta ha dedicato un video in cui ha parlato della sua storia d’amore con Simona Izzo dicendo che parlare di sé significa parlare della sua vita con la moglie perché sono una cosa sola. Mai scelta fu più azzardata, o forse studiata, perché anche questa volta il suo ballo è stato messo da parte per parlare di cosa sta portando a Ballando con le stelle come singolo concorrente. Le parole forti sono arrivate ancora una volta da Selvaggia Lucarelli che ha parlato di sindrome di Stoccolma per Ricky Tognazzi nei confronti della “carceriera” Simona Izzo. Per chi non sapesse cosa è la sindrome di Stoccolma si tratta di una patologia che spinge la vittima ad innamorarsi del suo carnefice, al rapito del rapitore, al carcerato del carceriere e così via. Insomma di certo non un bel complimento per la doppiatrice lasciando palesemente intendere che tiene il marito sotto lo schiaffo. Ricky Tognazzi in un primo momento ha provato a resistere alla tentazione di non cedere agli attacchi della Lucarelli e quindi definendosi superiore rispetto a determinate dinamiche che puntano a risse in pubblico che non gli appartengono. Pungolato ulteriormente dalla giornalista, ha sbottato dicendo che non accetta che Selvaggia Lucarelli possa dire cose sgradevoli e ha invitato la giurata a usare la paletta solo ed esclusivamente per il ballo perché lui si impegna tutta la settimana per dare il massimo. Vedendo vacillare il concorrente, la Lucarelli ha parlato di prolungamento di sua moglie trovando una risposta piccata di Tognazzi che ha chiesto lei di cosa fosse il prolungamento e l’ha definita una provocatrice di professione.

Ballando con le stelle Simona Izzo e le querele a Selvaggia Lucarelli

Ovviamente tutti attendevano la replica di Simona Izzo ieri sera 4 novembre nella puntata di Ballando con le stelle e non si è fatta attendere. Milly Carlucci ha dato la parola alla moglie di Ricky Tognazzi che si è legata al dito un’altra frase di Selvaggia Lucarelli dopo quella relativa ai calci dati durante il ballo. Questa volta non ha accettato il concetto di sindrome di Stoccolma, negando che ci sia un rapporto del genere ma soprattutto riferendosi al carcere ha fatto presente che ci sono persone che hanno ricevuto querele e che devono stare molto attente. Una minaccia velata colta subito da Selvaggia Lucarelli con la Izzo che ha chiuso dicendo di non continuare nelle polemiche ma che di base la giornalista ha un’ossessione per lei. Si chiude così l’ennesimo scontro tra le due che sicuramente avrà nuovi capitoli che animeranno questa edizione di Ballando con le Stelle.

