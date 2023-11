Claudia Koll marito e figli: cosa c’entra Mauro Berardi

Claudia Koll oggi lavora per un’associazione ed è lontana dal mondo dello spettacolo, ha lasciato marito e figli per la fede?

Un percorso di fede che l’ha portata a farsi suora dopo una vita partita con i film spinti lasciando marito e figli per la sua nuova esistenza illuminata dal Signore. Questa è l’idea su Claudia Koll, in gran parte sbagliata, che si sono fatti i telespettatori dopo che è scomparsa all’improvviso dal piccolo schermo all’apice del successo dopo la fiction Linda e il brigadiere. Era il 1997 e l’attrice stava lavorando ad un film e tra una pausa tra un set e l’altro si era recata a Roma per attraversare la Porta Santa su volontà di un’amica, lei era atea. Qualche giorno dopo tornata di nuovo ad interpretare delle scene drammatiche si è sentita un vuoto dentro come se non avesse più un cuore, ha iniziato ad interrogarsi sul fatto che non provasse più dei veri sentimenti in un mondo finto come quello del cinema in cui all’improvviso ha iniziato a non sentirsi più a suo agio. Grazie anche al supporto di questa sua amica misteriosa Claudia Koll si è resa conto che stava iniziando ad aprire il suo cuore a Dio che aveva scelto per lei una missione, quella di lasciare la sua vita sentimentale e professionale per dedicarsi alla fede. Solo qualche anno dopo ha specificato la scelta che non l’hanno portata marito e figli. Infatti Claudia Koll non è mai stata sposata e ha avuto diversi amori di cui poco pubblici nella sua esistenza ad eccezione di Mauro Berardi da cui non ha avuto figli. C’è però da sette anni una grande novità nella vita dell’ex attrice oggi attivista per un’associazione benefica che opera per senzatetto in Italia e bisognosi in Africa. Quando era in missione in Burundi vedendo neonati morire, bambini scheletrici, fame, povertà e povertà, è tornata a Roma con un peso nel cuore. Caso volle che qualche mese dopo nel 2010 le era stato affidato dall’associazione un ragazzo di 16 anni malato di reni. Durante le cure il tribunale glielo ha affidato e poi lei lo ha richiesto in maniera permanente. Oggi Claudia Koll ha un figlio adottivo di nome Jean Marie che ha 23 anni attualmente e che di lavoro fa lo chef a Roma. In seguito ha adottato anche un neonato oggi di 5 anni di nome Natanele, sempre del Burundi. Ovviamente non si può rispondere alla domanda su chi è il padre dei figli di Claudia Koll perché sono stati adottati. A lungo vittima di fake news, Claudia Koll non si è fatta suora. Il motivo come spiegato dalla stessa ex attrice non è perché ha adottato dei bambini ma già prima aveva deciso di prendere voti. Il Signore aveva per lei un altro disegno, non chiudersi in convento ma diffondere la Parola.

Claudia Koll e Mauro Berardi

In passato l’unica storia d’amore pubblica di Claudia Koll è stata con il facoltoso produttore cinematografico Mauro Berardi, ex marito di Barbara D’Urso e padre dei suoi figli Gianmauro e Manuele. L’ex attrice e il suo ex compagno si sono conosciuti sul set e sono stati legati per cinque anni, hanno convissuto durante il periodo in cui sono stati una coppia e non hanno mai pensato al matrimonio perché non era nei loro piani anche se Claudia Koll quando ha parlato della sua vita sentimentale definiva il produttore cinematografico il suo unico amore e l’uomo che appena conosciuto con cui da subito aveva riscontrato un’affinità a tal punto da desiderare di vivere insieme e avere dei figli. Non sono noti i motivi che hanno portato alla rottura tra Claudia Koll e Mauro Berardi, il produttore cinematografico oggi ha 80 anni ed è ancora in attività.

