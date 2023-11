Terra Amara Demir e Zuleyha tornano insieme?

Come va a finire tra Demir e Zuleyha in Terra Amara: la coppia riuscirà a tornare insieme ma dietro l’angolo c’è un evento che sconvolgerà tutto

Dopo la morte di Ylmaz e la passione sfumata rapidamente dal Yaman con Umit, le anticipazioni di Terra Amara arrivano alla verità su se Demir e Zuleyha si mettono insieme, coronando il loro sogno d’amore mettendo la parola stop alla soap con un gran finale al miele. In fondo sono già stati una famiglia, anno due figli in comune e una bella tenuta in cui vivere nel lusso, hanno condiviso gioie, dolori e hanno una complicità raggiunta nel corso del tempo che con nessun altro possono rispettivamente raggiungere. La serie turca in onda su Canale 5 ha sempre però sorpreso per il suo cinismo, con decessi che lasciano ancora con l’amaro in bocca come quello di Unkar, matrona della soap e personggio chiave per l’intera esistenza della serie turca. Stesso discorso per l’addio di Ylmaz, che ha perso la vita in un tragico incidente spezzando il cuore del ritrovato padre Fekeli e delle sue donne, Mujgan compresa nonostante le odiasse dopo il divorzio. Così le anticipazioni di Terra Amara comfermano che Demir e Zuleyha tornano insieme ma sarà una felicità presto spezzata dagli eventi. Il Yaman, pentito di essersi perso tra le braccia di Umit, diventata sua amante, si renderà presto conto di essere ancora innamorato di sua moglie e madre dei suoi figli. Una cena romantica si trasformerà in una dichiarazione per Umit, per loro non c’è futuro. Demir e Zuleyha vanno a vivere insieme nella tenuta di famiglia e iniziano a vivere la loro storia d’amore con passione e rispetto reciproco. Un sentimento forte la donna mai avrebbe immaginato di provare per il marito, che è un tempo veniva come un mostro che le aveva rubato la felicità e distrutto la relazione con Ylmaz, suo grande amore. Non passa molto tempo che una disgrazia si abbatte sul loro focolare domestico.

Terra Amara cosa succede a Demir

Demir viene arrestato per l’omicidio di Sevda , che non ha ovviamente commesso anche se la donna voleva incastrarlo e vendicarsi perché il ricco possidente aveva illuso e umiliato sua figlia Umit. Riuscirà a liberarsi, scappando di prigione grazie all’intervento di Fikret (e nel frattempo ha deciso di mettere da parte il suo piano di ammazzare il fratello) e una volta fuori riuscirà a trovare le prove per scagionarsi. Non è però finita qui per Demir e Zuleyha, video loro matrimonio non avrà pace e finirà per sempre, non per mancanza d’amore come successo in passato. Un incendio, organizzato da una banda rivale colpirà la tenuta. In realtà il suo corpo non verrà trovato e solo successivamente (all’inizio della quarta stagione di Terra Amara) si scoprirà che Demir è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir. Anche in questo caso però il cadavere del protagonista non sarà subito ritrovato ma, dopo qualche mese di dubbi con i fan turchi che hanno sperato in un suo ritorno, verrà scoperto da degli operai mentre lavoravano in un magazzino.

