Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 stasera 6 novembre: trama

Angeli è il titolo della terza puntata de “I Bastardi di Pizzofalcone 4” che andrà in onda stasera 6 novembre. In avvio di puntata ci sarà subito un omicidio efferato su cui dovranno indagare gli uomini del vice questore Palma. È Nando Iaccarino ad essere trovato senza vita nella sua officina; si tratta di una persona che nel quartiere è davvero molto conosciuta ed il delitto commesso nei suoi confronti lascia tutti senza parole. Gli agenti del commissariato Pizzofalcone fin da subito pensano che si tratti di omicidio e danno il via alle indagini; come sempre accade, tantissime le piste battute, non tralasciando alcun minimo particolare almeno nei primi momenti. Romano e compagni, però, ben presto si focalizzeranno solo ed esclusivamente sulla strada che porta al lusso che con il passato della vittima va ad intrecciarsi in più di un’occasione. E nelle indagini emergeranno anche punti oscuri che renderanno il crimine di iaccarino ancora più oscuro. Parallelamente le anticipazioni de I Bastardi di Pizzofalcone 4 stasera 6 novembre rivelano che terrà banco anche la questione relativa a Lojacono. Nello scorso episodio abbiamo visto come Rosaria Martone, agente della Scientifica e moglie dell’agente Alex Di Nardo, abbia scoperto le impronte dell’ispettore su un cadavere. Una notizia che ha prontamente rivelato al pm che parallelamente sta indagando proprio sul poliziotto creduto morto da tutti. Il magistrato in questione è convinto che Lojacono fosse colluso con la criminalità organizzata e la notizia che sia ancora vivo ha lasciato anche lui sorpreso, con tanto di silenzio imposto alla Martone.

Scopriremo come la voce che sia vivo – con relative prove – giunga fino alle orecchie di Laura Piras, la compagna di Lojacono che nel frattempo vive ormai stabilmente con la figlia del poliziotto, con le due che di fatto si prendono cura l’una dell’altra, unite dal forte dolore per la scomparsa dell’uomo. Nell’episodio de I Bastardi di Pizzofalcone in onda stasera 6 novembre continueranno le ricerche di Lojacono, con l’ispettore che pare abbia fatto perdere ogni traccia di sé. In realtà continuerà a nascondersi all’interno delle mura del Commissariato, protetto dai “suoi” mici e colleghi, pronti a fare scudo attorno a lui. Un evento, però, potrebbe cambiare tutto e mettere a repentaglio la sua strategia. Arriva in città misteriosamente una persona decisamente inaspettata; questa rischia di mettere a dura prova l’ispettore e la sua tenacia nel nascondersi ma anche il piano messo in piedi dal poliziotto che potrebbe davvero essere stavolta scoperto. Ed in questo caso sarebbe in pericolo di vita non solo lui, ma anche le due donne più importanti della sua vita, il pm Laura Piras – interpretata da Carolina Crescentini – e la figlia Marinella. Ovviamente anche Angeli, la terza puntata della quarta edizione de I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dall’omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni, al quale è ispirata tutta la serie che narra le vicende di un commissariato napoletano sulla collina di Pizzofalcone, in uno dei luoghi più suggestini della città.

