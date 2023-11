Beatrice Luzzi e l’ex marito Alessandro perché si sono lasciati

Alessandro Cisilin è l’ex compagno non marito di Beatrice Luzzi del Grande Fratello 2023: perché si sono lasciati

Una storia nata quasi per caso, un colpo di fulmine quello tra Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin padre dei suoi due figli Valentino (14 anni) ed Elia (12 anni). Eppure nonostante per loro fosse un grande amore, è arrivata la rottura per la coppia dopo 12 anni molto intensi. A raccontare l’inizio e la fine del loro rapporto è stata la stessa attrice di Vivere durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello 2023. Complice per la loro conoscenza è stato il Festival del Cinema di Roma, con il giornalista e suo futuro compagno la Luzzi si è incrociata alla presentazione del suo documentario sull’Antimafia, con lui che le aveva chiesto un’intervista. È stato amore a prima vista per entrambi che nel giro di un anno si sono ritrovati genitori di Valentino. Beatrice si era subito accorta che Alessandro sarebbe diventato il padre dei suoi figli, aveva 37 anni quando l’ha conosciuto e aveva avuto diverse relazioni (tra cui un flirt con l’attore hollywoodiano Gerard Butler), ma mai con nessun altro aveva provato un sentimento così forte e passionale. Nella Casa del Gf Bea ha spiegato che non si decide a tavolino se e quando diventare madre, non è una decisione bensì viene naturale è una conseguenza di una profondità di intenti tra due persone che decidono di mettere al mondo una vita che li unirá per sempre a prescindere da come andrà a finire il loro rapporto. In parte così è stato, In un primo momento Beatrice ha spiegato che con Alessandro si sono lasciati perché le loro differenze caratteriali, che inizialmente accendevano la fiamma del loro rapporto, con il tempo ci sono trasformate in un motivo di dissidio continuo che ha portato alla separazione. In seguito, l’attrice di Vivere è entrata nel dettaglio della rottura arrivata quando i figli avevano attorno agli 8-10 anni. È stata lei a prendere la decisione della separazione in un momento difficile per lei, non lavorava in quel momento come attrice, né lo ha lasciato perché aveva un altro uomo, i tradimenti non c’entrano.

Leggi anche: Beatrice Luzzi chi è l’ex marito Alessandro e come si sono conosciuti

Beatrice Luzzi e Alessandro: la rottura

Tra Beatrice e il suo ex marito (in realtà ex compagno perché non si sono mai sposati) è arrivato il divorzio perché per l’attrice non c’era più la giusta energia, solo quella negativa. In sostanza Eva di Vivere ha fatto capire che si sono lasciati perché il sentimento si era spento per i continui litigi che potevano ledere anche la serenità dei loro due figli Elia e Valentino. La Luzzi e Alessandro sono sempre rimasti in ottimi rapporti, a tal punto che non ci sono mai stati i turni per stare con i bambini. Alessandro aveva le chiavi di Casa della concorrente del Grande Fratello 2023 ed entrava e usciva quando voleva per stare vicino ai loro piccoli. Si sono lasciati con Beatrice per incompatibilità caratteriale, stando a quanto invece ha dichiarato Alessandro quando è stato ospite al Grande Fratello 2023 per fare una sorpresa alla Luzzi. Il problema è che come coppia non hanno un vero e proprio passato, visto che dopo soli 6 mesi di fidanzamento l’attrice era incinta del loro primo figlio. Un rapporto molto forte che si è trasformato in un nuovo amore a detta di entrambi. Una piccola curiosità su di loro, non si sono mai sposati perché non era nei loro piani, chissà se in futuro ritorneranno insieme visto che l’attrice al riguardo ha commentato mai dire mai.

Copyright Image: ABContents