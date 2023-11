Grande Fratello Angelica fidanzato chi è: cognome e lavoro di Riccardo

Si chiama Riccardo Romagnoli il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023: chi è e che lavoro fa l’uomo che le ha fatto perdere la testa

Si è detto che fosse come Mark Caltagirone e c’è chi sia nella casa del Grande Fratello che tra coloro seguono il reality condotto da Alfonso Signorini crede che il fidanzato di Angelica Baraldi non esista. Eppure la concorrente ne parla spesso e in diverse circostanze si è preoccupata dell’immagine che poteva essere data di lei per colpa di ciò che prima Beatrice Luzzi e poi Giampiero Mughini hanno detto. Infatti già qualche settimana fa il “gattamorta” proferito dall’attrice di Vivere fece infuriare la ragazza di 26 anni anche e soprattutto per il suo amato Rick. Infatti il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023 si chiama Riccardo di cognome Romagnoli, 37 anni, originario dell’Emilia Romagna, di Bologna. Dopo aver frequentato il liceo nella sua città si è subito buttato nel lavoro prima come responsabile della Polisportiva Sport 2000 poi come tecnico agroambientale per la regione Emilia Romagna dove attualmente ricopre l’incarico di specialista amministrativo e agente accertatore. L’attuale lavoro del fidanzato di Angelica del Grande Fratello 2023 è quello di individuare eventuali reati e infrazioni ambientali. Appassionato di sport è stato proprio una disciplina a far conoscere Angelica e Riccardo. La concorrente veniva da una relazione finita male dopo 3 anni, tossica per lei che le aveva impedito di crescere sia come persona che professionalmente. L’amore è arrivato quando meno se lo aspettava e lei, molto fatalista, come confessato a Grecia Colmenares e Fiordaliso nel suo periodo trascorso nella casa del Grande Fratello, sa che quell’incontro non è arrivato per caso ma perché Rick era nel suo destino. Quella mattina la Baraldi doveva allenarsi con la sua squadra di basket amatoriale per una partita e si era recata nella palestra del palazzetto per potersi preparare al meglio in visto della gara dato che è un’atleta che pratica anche boxe a livello professionistico, padel e tennis. Caso volle che nello stesso giorno alla stessa ora e per lo stesso motivo anche il suo futuro fidanzato Riccardo Romagnoli era lì. Il giovane attendeva che arrivassero i suoi compagni di squadra per poter studiare le migliori strategie e vincere la partita che lo attendeva ma nessuno si è presentato. Sembra clamoroso ma lo stesso è capitato anche ad Angelica che aspettava le sue amiche ma non sono mai arrivate e così si sono ritrovati da soli ad allenarsi. Da cosa nasce cosa e i due sono diventati inseparabili e oggi la concorrente ha più volte ribadito che è l’uomo che merita e con cui attualmente convive a Roma.

Angelica Grande Fratello nipote di

Nel giorno in cui Angelica del Grande Fratello è stata presentata da Alfonso Signorini si è parlato della sua famiglia e del rapporto difficile con il padre con cui non corre buon sangue. In quel frangente la gieffina rivelò che è riuscita ad aprire gli occhi su molte cose grazie anche all’aiuto del suo compagno. Angelica Baraldi è nata a Modena il 22 luglio del 1997, per quanto riguarda il segno zodiacale è cuspide tra Cancro e Leone. Il suo titolo di studio è la laurea triennale in marketing all’università di Modena e lavora da febbraio presso un’azienda informatica come junior account manager. Il nome di Angelica è salito alla ribalta anche perché è nipote di Luca Baraldi, ex amministratore delegato del Parma Calcio e attualmente CEO della Virtus Segafredo Bologna. La mamma invece è Susanna Marani, 54 anni, e ha avuto un piccolo flirt da giovane con Vasco Rossi che le ha scritto anche la canzone Susanna incisa nell’album Colpa di Alfredo nel 1980. Attualmente il rocker di Zocca è amico della donna e segue su Instagram anche Angelica.

