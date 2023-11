Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 8 novembre: scoop su Elisa Claps

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 8 novembre: cosa succede e quali argomenti saranno trattati dal programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli

Al centro della puntata di questa sera 8 novembre di Chi l’ha visto si tratteranno gli ultimi sviluppi del caso della scomparsa di Elisa Claps, che in questi giorni è stato oggetto anche di una fortunata fiction andata in onda su Rai 1 e conclusasi proprio ieri, Per Elisa – Il caso Claps. Il caso riguarda la scomparsa di una ragazza di 16 anni avvenuta il 12 settembre 1993 a Potenza, in Basilicata. Il cadavere della ragazza venne rinvenuto solamente 17 anni dopo, il 17 marzo 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano, e gli investigatori appurarono che la giovane era stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa. Negli anni successivi venne arrestato, e poi condannato, come responsabile del delitto, Danilo Restivo, che nel frattempo aveva commesso un altro omicidio dopo essersi trasferito nel Regno Unito. Nonostante questo, sul caso di Elisa Claps sono rimasti molti interrogativi, in particolare in relazione al ruolo del parroco della chiesa della Santissima Trinità di Potenza, Don Domenico o meglio Mimì Sabia, che è stato sospettato di aver tenuto nascosti i resti della ragazza e di aver cercato di depistare le indagini al fine di proteggere Danilo Restivo (della cui famiglia era amico, sebbene inizialmente avesse negato di conoscere il ragazzo). Il ritrovamento del corpo di Elisa Claps nel 2010 ha portato alla chiusura della chiesa della Santissima Trinità, che è stata riaperta al pubblico, non senza polemiche e contestazioni, la scorsa estate. Nella stessa occasione si è scoperto che nel frattempo era stata posta una targa dedicata a Don Mimì Sabia, particolare che non ha fatto che aumentare le proteste e le polemiche sul ruolo del sacerdote. Stando alle anticipazioni di stasera le telecamere di Chi l’ha visto, programma che in passato ha seguito tutta la vicenda Claps nel suo evolversi, hanno seguito la riapertura della Chiesa potentina alla presenza del vescovo e di numerose persone indignate per la decisione. Le immagini esclusive della prima celebrazione saranno dunque mostrate in esclusiva nella puntata di stasera, dopo aver già ospitato sull’argomento Gildo Claps.

Leggi anche: Elisa Claps parroco Don Mimì Sabia chi era e come è morto

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 8 novembre: il caso Pierina

Ma ci sarà spazio per altri casi e storie, nel corso della puntata dell’8 novembre. Anticipazioni di Chi l’ha visto di stasera alla mano nello studio di Rai 3, Federica Sciarelli approfondirà anche la vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli, donna 78enne di Rimini ritrovata morta il 3 ottobre scorso dopo essere stata colpita con 29 coltellate. Le indagini su questo macabro episodio di cronaca nera sono ancora in corso, e si attende da un momento all’altro una svolta nelle indagini, dopo il sequestro, avvenuto nei giorni scorsi, degli abiti di Louis Dassilva, l’amante della nuora di Pierina. Nel corso della puntata odierna della trasmissione condotta da Federica Sciarrelli verranno presentati vari elementi raccolti dai giornalisti del programma di Rai 3: interviste, documenti e testimonianze inedite sull’omicidio di Rimini. Un altro caso su cui ci si concentrerà in studio è quello della sparizione di Domenico Manzo, operaio di 71 anni scomparso dalla sua abitazione nella sera dell’8 gennaio 2021 a Prata di Principato Ultra, nell’Avellinese, mentre era in corso la festa di compleanno della figlia 21enne. L’uomo si era allontanato dopo un litigio con la ragazza, ufficialmente per andare a fumare una sigaretta, ma di lui si sono perse le tracce subito dopo. A margine della puntata di questa sera, verranno trasmessi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà inviate a Chi l’ha visto.

Copyright Image: ABContents