Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle: motivo studiato a tavolino

Perché Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle 2023 dopo tre puntate in coppia con Alessandra Tripoli: l’attore spiega la strategia usata

L’ufficialità è arrivata a sorpresa prima della puntata di sabato 4 novembre: Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle. Ha optato per un ritiro lampo, solo 3 puntate, impedendo anche alla maestra in coppia con lui, Alessandra Tripoli, di continuare il suo percorso sia economico che professionale (ricordiamo che la stessa ballerina era rimasta vittima del maglietta gate di Enrico Montesano espulso dal programma per aver indossato durante le prove una maglietta della X Mas ritenuto un inneggiare al fascismo). A leggere l’intervista rilasciata al settimanale CHI dall’attore spesso in coppia con Edwige Fenech stupisce non tanto che abbia deciso di ritirarsi da Ballando quanto i tempi dell’ ufficializzare la notizia, la modalità e le motivazioni. Milly Carlucci per sfruttare l’onda in termini di ascolti della titubanza del comico di restare protagonista del sabato sera di Raiuno aveva rimandato la decisione bloccando anche lo spareggio tra Rosanna Lambertucci in coppia con Simone Casula e Giovanni Terzi in coppia con Giada Lini. L’intento era quello di aprire la prossima puntata appagando questa curiosità dei telespettatori e provando così a trattenerli in sovrapposizione con Tu sì que vales per una quarantina di minuti che sta vincendo gli ascolti. Lino Banfi per comunicare di aver lasciato Ballando ha però bruciato di fatto la conduttrice perché ha preferito anticipare la comunicazione della decisione scegliendo il settimanale CHI invece di aspettare la diretta di sabato. Al massimo in tanti hanno ipotizzato che l’attore poteva ufficializzare la sua decisione in uno dei salottini Rai che vengono utilizzati per commentare Ballando come La Vita in Diretta o Storie Italiane.

Perché Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle

Ripercorrendo il suo anno difficile dopo la morte di sua moglie Lucia a causa di una malattia, il morbo di Alzheimer, Lino Banfi ha spiegato perché lascia Ballando con le Stelle 2023. In puntata aveva già provato a lasciar intendere di essere troppo anziano per ballare, ha infatti 87 anni, spiegando di voler fare come Greta Garbo cioè di ritirarsi al momento di maggior successo sentendosi anche in difetto con altri concorrenti che avrebbero meritato di più di rimanere in gara. Questo nonostante le sue performance siano state sempre intense e apprezzate dalla giuria che ha negato di aver voluto gonfiare i voti per la sua popolarità. Milly Carlucci ha insistito nel concedergli un’altra settimana di tempo per riflettere sull’eventuale ritiro nonostante sembrasse convinto della sua decisione. A CHI si è capito perché il comico pugliese sembrava fermo sulle sue intenzioni: Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle perché aveva già deciso di farlo a tavolino. Ha infatti ammesso di aver utilizzato una vera e propria strategia di marketing, voleva essere lui a decidere quando andar via e non fare la figura del perdente. In questo modo sarebbe stato ricordato al meglio senza rischiare di incappare in voti negativi o figuracce. Lo stesso attore ha affermato di conoscere bene come funziona il programma, considerando che lo scorso anno la figlia Rosanna ha partecipato in coppia con Simone Casula. La giuria a partire dalla quarta puntata inizia a non chiudere gli occhi davanti a imperfezioni nel ballo e ovviamente a pretendere di più dai concorrenti, per questo Lino Banfi non avendo più l’età ha strategicamente scelto di partecipare a Ballando con le Stelle solo nelle prime tre puntate dove ha potuto sfruttare tutti i balli lenti.

