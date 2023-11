Eliminato Bake Off ieri sera 10 novembre chi è uscito grembiule e ricette

Grembiule blu a Tommaso e un eliminato a sorpresa ieri sera a Bake Off nella puntata del 10 novembre: cosa è successo nel cooking show

L’assegnazione del Fagiolone d’oro 2023 e un’eliminazione che lascia stupiti ieri sera 10 novembre a Bake Off. Il tema della puntata è stato né la zucca come si aspettava né un elogio alla frutta secca. Si è preferito non seguire le stagionalità e dare libero sfogo alla fantasia con un’intera trasmissione dedicata alla verità. Difficile pensare a dolci ispirati alla verità infatti riflettendoci su le ricette hanno poco collegamento con il fil rouge scelto per la puntata. Ieri sera la prima prova del cooking show consisteva nel preparare una gallette des rois tradizionale in due ore. Letteralmente si tratta della torta dei re tipica creazione parigina che viene realizzata durante l’Epifania a base di frangipane e farina di mandorle. Il collegamento con il tema della puntata era quello della rivelazione di Gesù il 6 gennaio. La nota più divertente ieri sera 10 novembre a Bake Off è stata l’assegnazione del Fagiolone d’oro 2023 ovvero il giudice più votato dai concorrenti attraverso un fagiolo di plastica inserito all’interno della propria Gallette des rois. Per un punto ha vinto il premio Ernst Knam, parità invece per Damiano Carrara e Tommaso Foglia con due voti. La prova tecnica consisteva nella realizzazione di una mirror cake, una torta come lascia intendere lo stesso nome più scenografica che buona, essenzialmente un pan di spagna ricoperto di una glassa a scelta colorata e molto decorativa. La difficoltà di preparare questa torta tipica americana era nei tempi di preparazione, due ore e venti minuti, e nel doverla realizzare a più strati con una salsina a parte. Durante questo test c’è stato anche un piccolo screzio tra Roberta e Danila per l’utilizzo del forno a microonde.

Bake Off 2023 ieri sera 10 novembre: grembiule blu e eliminato

Ieri sera 10 novembre a Bake Off l’ultima prova, quella wow, era di preparare una torta ritratto, un preparato che dovesse riprodurre concretamente il volto dell’ospite a sorpresa che era venuto a trovare ognuno dei concorrenti: la nonna per Gabriele, il fratello gemello per Tommaso, il figlio di Danila, l’amico di infanzia di Giovanni, la moglie di Fabio, il fidanzato di Giovina e la sorella di Roberta. Molto emozionante è stata la riproduzione fatta da Tommaso che ieri sera 10 novembre nella puntata di Bake Off ha vinto il grembiule blu. Ha colpito i telespettatori la scelta della torta ritratto perché ormai da anni è stata messa un po’ da parte dai maestri pasticceri, il motivo è perché ormai sono più di tendenza le decorazioni di zucchero invece della riproduzione di un volto sul pan di spagna. La classifica provvisoria era la seguente: primo Tommaso, secondo Gabriele, terzo Giovanni, quarto Fabio, quinta Roberta, sesta Giovina e settima e ultima Danila. I meno preparati della puntata sembravano essere senza dubbio Danila e Giovina che hanno avuto particolare difficoltà non solo nella tecnica, dove il mirror cake ha mietuto vittime, ma soprattutto nel riuscire a riprodurre il ritratto rispettivamente di figlio e fidanzato lasciandosi prendere da un pizzico di emozione che ha rallentato il lavoro. Chi è uscito ieri sera 10 novembre a Bake Off 2023 è nessuno, infatti non c’è stato l’eliminato della puntata.

Copyright Image: ABContents