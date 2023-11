Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 9 novembre: percentuali

Erano ben 7 i concorrenti in nomination nella puntata di ieri sera 9 novembre del Grande Fratello: chi è uscito, il più votato e il meno votato dal pubblico con percentuali

Dopo l’inaspettata eliminazione di Giselda e una crescita negli ascolti, c’era grande attesa nella puntata di ieri sera 9 novembre al Grande Fratello per capire cosa sarebbe successo nella casa. Anche perché nelle ultime ore sono state tante le dinamiche che hanno appassionato il pubblico a cominciare dal riavvicinamento di Beatrice e Giuseppe Garibaldi con tanto di bacio tra i due. Una coppia che continua a far discutere e che catalizza l’attenzione anche tra gli inquilini. Ovviamente però c’era curiosità anche nel capire come sarebbe andato il televoto che ha visto affrontarsi ben sette concorrenti. Mughini, Ciro, Massimiliano, Letizia, Giuseppe, Grecia e Vittorio erano in lizza per un posto tra i nominati a rischio eliminazione nella prossima puntata. Proprio per questo chi è stato eliminato ieri sera 9 novembre al Grande Fratello non è una domanda da fare perché come da tradizione ieri il televoto ha stabilito il meno amato dal pubblico. Chi ha ottenuto più voti di tutti è stata Grecia Colmenares ancora una volta ritenuta la preferita così come avvenuto spesso con Beatrice, infatti proprio loro due hanno unito i fan che sistematicamente votano per una o per l’altra. Un televoto vinto dall’attrice nonostante non sia coinvolta in relazioni e sopratutto non abbia avuto discussioni con altri concorrenti, un atteggiamento che piace al pubblico perché appare sempre solare e attiva senza mai piangersi addosso. Chi è stato il meno votato ieri sera 9 novembre al Grande Fratello è stato Ciro Petrone che ha raggiunto solo l’8% delle preferenze, superato per un punto da Giampiero Mughini. Uno smacco per l’attore che aveva spinto gli amici nella Casa a nominarlo per capire quanto fosse amato dal pubblico. La risposta arrivata non promette bene per lunedì dove rischia l’eliminazione. Le altre percentuali hanno visto al secondo posto Letizia con il 17% e Giuseppe con il 16% a pari merito con Vittorio. Si è fermato invece al 15% Massimiliano che però è stato protagonista nelle ultime ore per uno sfogo nei confronti degli altri inquilini.

Grande Fratello cosa è successo ieri sera 9 novembre

La puntata di ieri sera 9 novembre del Grande Fratello è stata caratterizzata da tante sorprese e blocchi dedicati alle coppie della casa. L’inizio è stato tutto per Fiordaliso che ha rivisto i quattro fratelli e ripercorso con loro gli anni di infanzia e adolescenza. Si è passati poi allo sclero di Massimiliano Varrese nei confronti di quasi tutti perché non si è sentito considerato nonostante abbia fatto pace con Beatrice creando così un clima sereno all’interno della Casa. Cosa è successo ieri sera 9 novembre al Grande Fratello è abbastanza chiaro: l’attore è stato accusato in maniera velata di aver legato con la Luzzi solo per questioni di strategia, lo stesso Varrese però ha risposto attaccando a sua volta Garibaldi perché anche lui legatosi a Beatrice perché fa comodo. La tesi di Massimiliano è appoggiata da Ciro, mentre il calabrese nega. Alla fine al centro di tutto c’è sempre la Luzzi, ultimamente anche senza litigare. Proprio il rapporto tra la Luzzi e Garibaldi è stato nuovamente affrontato con l’attrice che ha confermato che tra i due c’è attrazione. Signorini però smonta Giuseppe spiegando che gli applausi ricevuti nella scorsa puntata erano dei parenti in studio ma soprattutto che l’aereo che pensava fosse dedicato alla coppia in realtà era diretto a Beatrice e a Grecia. Due colpi bassi che però non hanno ferito l’orgoglio del calabrese. Spazio poi al racconto di Mughini e del suo rapporto con il padre e all’ingresso nella casa della mamma di Vittorio per una sorpresa che è diventata apprezzatissima sui social. Il motivo è semplice: Anita ha fatto i complimenti alla donna per il figlio, la mamma di Vittorio ha risposto “davanti”. Un modo pungente per far capire che alle spalle parla sempre male del modello. Nella puntata di ieri sera 9 novembre del Grande Fratello si è tornato a parlare di Greta e Mirko con la tentatrice che ha nuovamente risposto ad Angelica. Questa volta però la Baraldi ha deciso di fare la gattamorta come e quando vuole. Nel frattempo Alfonso Signorini rivela che ci sarà novità su Perla, la ex Mirko. Tutti sognano un suo ingresso intanto nella casa sono state fatte vedere delle sue storie instagram dove punzecchiava l’ex. Chiusura con Paolo e Letizia e il tanto atteso bacio con il macellaio che attendeva questo momento come rivelato anche qualche ora prima. Si è analizzato il rapporto tra i due e alla fine Letizia ha detto di non provare un sentimento così forte come Paolo che ha confessato che quello con la ragazza è stato il bacio più bello e importante della vita. Un tantino esagerato e pesante, ciò che hanno pensato tutti e che ha pensato anche colei che ha baciato. C’è spazio anche per un messaggio di libertà di Letizia solo perché si vede in una clip Beatrice sospettare che la ragazza sia lesbica ma senza critiche. L’occasione però è ghiotta per parlare che nel 2023 non c’è più bisogno di etichette.

