Uomini e Donne Maurizio e Elena stanno insieme fuori dal programma? L’ufficialità

Uomini e Donne Maurizio e Elena hanno infine lasciato il programma di Maria De Filippi, ma stanno insieme anche nella vita reale? Cosa si sa al riguardo.

Sono sicuramente una delle coppie più discusse del dating show più amato della televisione italiana: a Uomini e Donna, Maurizio ed Elena non hanno fatto che creare discussioni e critiche in tutti questi giorni, e alla fine hanno lasciato lo studio di Canale 5. Questo è quello che è successo nella puntata andata in onda giovedì 9 novembre, culminata anche nella presa di posizione ella conduttrice Maria De Filippi, anche lei sembrata un po’ stufa del continuo tira e molla tra i due protagonisti del suo programma. La relazione tra i due ha generato molti dubbi e critiche, dato che i due stanno tirando molto in lungo e non arrivano a dichiararsi apertamente, nonostante la lunga frequentazione. Elena, stuzzicata sulle possibile altre frequentazioni di Maurizio, ha risposto dicendo che l’uomo le avrebbe detto di voler uscire “con 300 donne” per poi scegliere sempre lei. Tuttavia, Maria De Filippi ha alla fine chiesto direttamente alla dama di prendere coraggio e mettere il suo corteggiatore con le spalle al muro, chiedendogli se effettivamente lei le piace o meno. Elena, però, non è sembrata recepire il suggerimento, dicendosi convinta di piacere a Maurizio e di non capire il motivo per cui dovrebbe metterlo alle strette.

Elena dice che uscirebbe volentieri con lui, ma che le cose dal suo punto di vista non sono così semplici: la pancia le dice di sì, ha spiegato, ma la testa le dice di no. Un tira e molla che ha suscitato molte critiche, comprese quelle degli opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il primo, in particolare, ha rivolto a Maurizio ed Elena un’accusa abbastanza precisa, ovvero quella di avere un preciso accordo tra loro nel voler tirare avanti questa loro relazione. Gianni Sperti ha sostenuto esplicitamente che i due vorrebbero imitare la storia di Giorgio Manetti e Gemma Galgani, ma non ci starebbero riuscendo, anche perché, sempre a suo dire, Giorgio era un uomo bellissimo, a differenza di Maurizio, e che il rapporto tra la storia coppia di Uomini e Donne era molto diverso e meno ambiguo di quello tra i due protagonisti attuali del programma di Canale 5. Dubbi simili sono stati esplicitati anche da Maria De Filippi, che nella puntata del 9 novembre ha definito Maurizio ed Elena “due casi particolari”, accusandoli di contraddirsi continuamente e di non dire la verità, comportandosi come degli adolescenti.

In definitiva, i dubbi attorno alla nuova coppia più discussa di Uomini e Donne sono molti, ma i due hanno lasciato finalmente il programma di Canale 5. Infatti, nella puntata registrata sabato 31 ottobre, andata già in onda, la telenovela tra i due è finalmente arrivata alla conclusione. Dopo i tanti dubbi delle scorse puntate, stuzzicata da Gianni Sperti e da Tina Cipollari, Elena ha infine deciso di abbandonare il programma, lasciando lo studio addirittura a puntata in corso. A quel punto, Maurizio si è subito alzato e le è andato dietro, lasciando Uomini e Donne a sua volta. Un’elaborata messa in scena, o tra i due adesso c’è effettivamente una relazione? Stando a quello che ha poi spiegato Maria De Filippi, la coppia si è allontanata insieme sulla macchina di Elena, il che sembra far propendere per un accordo per continuare a frequentarsi seriamente anche fuori dallo show di Mediaset. A conferma di ciò c’è quello che possiamo vedere dai social media: su Instagram, oggi Elena ha ricondiviso nelle sue storie un post di Maurizio, in cui l’uomo pubblicizza una serata di un locale a La Spezia, e subito dopo lei lo ha taggato anche in una foto scattata dal finestrino di un treno. Questa storia è stata poi repostata proprio da Maurizio sempre su Instagram. Dunque una volta usciti da Uomini e Donne Maurizio e Elena stanno insieme.

Uomini e Donne Maurizio e Elena chi sono

Maurizio ed Elena di Uomini e Donne si chiamano in realtà Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino. Lui ha 57 anni ed è un esperto di marketing e comunicazione, che attualmente lavora come direttore del marketing della US Pistoiese. Ha tre figli avuti da due precedenti matrimoni, i quali hanno 26, 16 e 14 anni. Elena Di Brino ha invece 53 anni e viene da Campobasso, lavora in banca e ha due figlie.

