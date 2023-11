Rita dalla Chiesa oggi quanti anni ha e cosa fa

Rita dalla Chiesa è un personaggio televisivo italiano piuttosto noto: cosa fa oggi e quanti anni ha la conduttrice tv e politica italiana?

Oggi il suo mestiere è quello della politica, dopo la recente elezioni in parlamento, ma Rita della Chiesa è stata per anni una nota e amata conduttrice televisiva, conosciuta soprattutto per la sua lunga carriera alla guida del programma Forum sulle reti Mediaset, durata dal 1988 al 1997, e poi di nuovo dal 2003 al 2013. Nata il 31 agosto 1947 a Casoria, vicino Napoli, oggi ha dunque 76 anni e una lunga carriera alle spalle, iniziata in Rai e poi consolidatasi nelle reti Mediaset. Negli ultimi anni si era dedicata sempre meno alla conduzione, ritagliandosi invece vari ruoli da opinionista tv, sia in Rai nel progranma Italia Sì, su Rai 1 tra il 2018 e il 2022, che a Mediaset a Pomeriggio Cinque, su Canale 5. Di recente ha lavorato anche come conduttrice radiofonica su Radionorba, tra il 2016 e il 2019, e ha pubblicato alcuni libri: per la precisione quattro, tra il 2016 e il 2020, dedicati soprattutto alla figura di suo padre, il generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982. Dall’ottobre del 2022, Rita dalla Chiesa ha pero lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione per seguire la carriera politica in Forza Italia, il partito fondato dal proprietario di Mediaset Silvio Berlusconi, per cui attualmente riveste la carica di deputata della Repubblica italiana.

Sul fronte della vita privata, oggi Rita dalla Chiesa non dovrebbe avere alcuna relazione, anche se in passato è stata legata al collega conduttore Fabrizio Frizzi. I due sono stati assieme per molti anni, sposandosi nel 1992 e diventando una delle coppie più amate e chiacchierate dello show business italiano. Divorziarono nel 2002, mma riappacificandosi e restando lo stesso in ottimi rapporti sia personali che lavorativi: quando nel 2018 Fabrizio Frizzi è morto, Rita dalla Chiesa ha avuto parole molto toccanti per lui, visto il forte rapporto che li legava. In precedenza, la conduttrice campana era già stata sposata, negli anni Settanta, con un ufficiale dei Carabinieri di nome Roberto Cirese, dal quale ha avuto la sua unica figlia, Giulia, nata nel 1971. La figlia di Rita dalla Chiesa ha oggi 52 anni, ma è una persona molto riservata, sebbene abbia lavorato anche lei a lungo nel mondo delle spettacolo, ma restando sempre dietro le quinte. Giulia Cirese è stata infatti segretaria di redazione o consulente ai testi di vari programmi televisivi, come ad esempio Uno Mattina, dove ha conosciuto suo marito Massimo Santoro, autore del programma di Rai 1 scomparso nel 2017, e da cui ha avuto un figlio, Lorenzo, che è dunque l’unico nipote di Rita dalla Chiesa. L’ex conduttrice tv e oggi deputata della Repubblica italiana ha poi un fratello minore di due anni, lo scrittore e politico Nando dalla Chiesa (che è stato deputato, senatore e anche Sottosegretario per il centrosinistra), e una sorella minore di cinque anni, Simona dalla Chiesa, giornalista e politica (che è stata deputata anche lei per il centrosinistra).

Leggi anche: Seconda moglie del Generale dalla Chiesa chi era Emanuela Setti Carraro

Rita dalla Chiesa Parlamento

Il legame tra Rita dalla Chiesa e la politica è abbastanza recente, tanto che solo nell’ottobre 2022 la conduttrice televisiva italiana è arrivata a venire eletta in parlamento. Alle ultime elezioni politiche, è stata eletta nel collegio uninominale di Molfetta, in Puglia, con il 40,52% (cioè circa 79.000 voti), rappresentando la coalizione di centrodestra attualmente al governo. Nella stessa tornata elettorale, era anche candidata come capolista di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi, nei collegi plurinominali Liguria – 01 e Puglia – 02. La sua elezione in parlamento alla Camera dei Deputati è avvnuta superando di circa 28.000 voti il rivale del Movimento 5 Stelle Nicola Grasso e il candidato del centrosinistra Michele Abbaticchio. Rita dalla Chiesa ha prevedibilmente aderito al gruppo parlamentare di Forza Italia, e attualmente fa parte della VII Commissione, che si occupa di cultura, scienza e istruzione. Lo scorso 14 marzo è stata anche nominata nella Commissione di Vigilanza Rai. Nota da tempo per il suo impegno animalista, la conduttrice televisiva era già stata accostato a un ruolo politico nel 2016, quando il partito Fratelli d’Italia le aveva proposto di candidarsi a sindaca di Roma, guidando già all’epoca una coalizione di centrodestra, ma in quell’occasione aveva preferito declinare, per concentrarsi sulla sua famiglia e sul lavoro.

Copyright Image: ABContents