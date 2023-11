Amici 2023 Holden chi è: età Instagram e padre

Amici 2023 chi è Holden nuovo allievo figlio d’arte: chi è il padre età e profilo Instagram ufficiale.

Tra i nuovi concorrenti di Amici, uno che sta generando molto interesse tra il pubblico del programma di Canale 5 è senza dubbio Holden, figlio d’arte come da tradizione nel talent dopo Luca D’Alessio (LDA) e Angelina Mango. Un nome che ai più non dirà molto, anche se in realtà si tratta di un cantautore che ha un celebre padre e ha già auto alcuni primi ottimi approcci al mondo della musica italiana. Di chi si tratta dunque, in realtà? Il vero nome di Holden è Joseph Carta, ed è un rapper, cantautore e produttore musicale italiano di 23 anni: è infatti nato a Roma il 15 febbraio 2000 sotto il segno zodiacale dell’Acquario ed è attivo nel settore della musica fin da quando era giovanissimo. Ha iniziato a lavorare in questo ambito nelle discoteche romane, per poi fare il suo debutto discografico a soli 19 anni, nel 2019, con la pubblicazione del suo primo EP, a cui sono poi seguiti due singoli, Come le altre e Non fa per me. Quest’ultimo brano in particolare ha avuto un grande successo, portandogli una certa notorietà, grazie ai suoi 16 milioni di stream. La fama del concorrente di Amici 2023 presso il pubblico giovane del mondo della musica italiana è arrivato però con il successivo singolo Na Na Na, pubblicato da HLDN Music. La canzone ha superato le 43 milioni di visualizzazioni su Spotify, rivelandosi un grande successo e salendo in testa alle classifiche Top Viral e Top Italiana della popolare app di streaming. Grazie a questo successo, Na Na Na ha anche ottenuto un disco di platino nel 2021. In seguito, Holden ha pubblicato altre canzoni: Cadiamo insieme, Frate e Barriere. Sempre nel 2021 è uscito il suo primo album, Prologo, seguendo da diversi altri singoli, fino a Lampi, il suo ultimo lavoro pubblicato in ordine di tempo, uscito a gennaio 2023. Inoltre, nella sua fin qui breve carriera, il concorrente di Amici 2023 ha già avuto modo di collaborare con artisti del calibro di Gemello, Quentin 40 e Coez. Insomma Holden non è certo uno sconosciuto, anzi sempre abbastanza lontano anche dal tipico iscritto alla scuola di Maria De Filippi, e questo spiega come mai su di lui ci sono già molte attenzioni da parte di spettatori e spettatrici. Se volete saperne di più su Holden, potete seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale, che trovate a questo link. Il giovane cantante romano ha già un discreto seguito, come potete immaginare, con 105.000 follower.

Holden figlio d’arte: chi è il padre

Il vero nome di Holden è Joseph Carta ed è il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), noto chitarrista e produttore discografico italiano classe 1964. Paolo Carta, originario di Roma, è uno dei musicisti italiani più apprezzati nel settore, specialmente ome chitarrista rock. Ha infatti suonato per un po’, negli anni Ottanta, con il Banco del Mutuo Soccorso, ha inciso due album da solista (Domande, nel 1989, e Paolo Carta, nel 1997) e soprattutto ha suonato con grandi nomi della musica italiana a internazionale, come Adriano Celentano, Mariella Nava, Luca Barbarossa, Loretta Goggi, Fausto Leali, Mia Martini, Mina, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Alexia e Marco Carta (di cui però solo omonimo e non parente). In contesti televisivi, Paolo Carta ha collaborato anche con Lionel Ritchie, Whitney Houston, Gloria Gaynor e Manhattan Transfer. In più, da anni è un collaboratore fisso di Laura Pausini, di cui è il compagno nella vita privata dal 2005 e poi marito: la coppia si è sposata il 22 marzo 2023 e ha da tempo una figlia, Paola, nata l’8 febbraio 2013. Laura Pausini non è dunque la mamma di Holden, mentre la madre biologica del nuovo concorrente di Amici 2023 è Rebecca Galli, la prima moglie di Paolo Carta, da cui il musicista romano ha avuto altri due figli, tutti più grandi di Joseph Carta: Jaden, nato nel 1994, e Jacopo, nato nel 1996. Josep Carta ha scelto Holden come suo nome d’arte come riferimento al celebre romanzo del 1951 Il giovane Holden, scritto da J. D. Salinger. Il cantante e figlio d’arte ha spiegato di rivedersi nello spirito ribelle del protagonista del libro e nel mondo in cui questi guarda il mondo nelle pagine del libro.

