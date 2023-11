Amici 2023 Kumo chi è vero nome età Instagram

Kumo è uno dei ballerini che partecipano ad Amici 2023: il vero nome e l’incidente che ha cambiato la sua vita

Il pubblico di Canale 5 è pronto per seguire le novità di Amici 2023, e tra di esse una delle più interessanti il nuovo ballerino del programma condotto da Maria De Filippi, Kumo. Ovviamente questo è un nome d’arte, e il ragazzo si chiama in realtà Tiziano Coiro, e in questa edizione del talent show di Canale 5 farà parte degli studenti affidati alle cure e all’esperienza di Emanuele Lo. L’ aitante ballerino ha 22 anni e vive attualmente a Milano. anche se in realtà ha origini romane, è nato a Gaeta, vicino Latina, nel 2001. Non ci sono informazioni più dettagliate sulla sua data di nascita e nemmeno sulla sua altezza, ma secondo alcuni siti dovrebbe essere alto più o meno 170 centimetri. Maria De Filippi, quando ne ha letto la scheda per presentarlo ad Amici 2023, ha detto che lui stesso si definisce come una persona competitiva, anche se con un carattere tranquillo e pacato, che non ama alzare la voce e nei conflitti preferisce cercare un compromesso. Probabilmente, nel corso delle prossime settimane avremo modo di vedere se la sua esperienza nella scuola più esclusiva della televisione italiana confermerà queste parole o finirà invece per smentirle. Si è candidato a un posto ad Amici 2023 in qualità di ballerino, convincendo gli autori e i giudici del programma durante le sue selezioni grazie al suo stile. Kumo è specializzato nella danza hip-hop, e ha collaborato negli scorsi anni sia con la The Collective Crew che con la Moma Studios di Milano, prima di decidere di provare a entrare nel programma condotto da Maria De Filippi. Inserito nella squadra di Emanuele Lo, è uno dei ballerini più interessanti di questa edizione di Amici. Il principale successo della sua carriera finora è però essere riuscito a entrare nel corpo di ballo del grande concerto evento della popstar Elodie, tenutosi lo scorso maggio al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Kumo ha una fidanzata di nome Alessia, e che anche lei è un ballerina. Il nuovo volto di Amici di Maria De Filippi ha accennato nelle prime puntate al rapporto che lo lega alla ragazza, ma per adesso non ha approfondito troppo l’argomento, e anche gli esperti di gossip non sono ancora riusciti a scovare molte informazioni sulla fidanzata del concorrente di Amici 2023. Se però volete saperne di più su di lui, la sua carriera e la sua vita privata, quello che dovete fare è seguire il profilo Instagram ufficiale di Kumo, che trovate a questo link: al momento, il giovane ballerino laziale ha più di 36.000 follower e ha fatto 77 post, molti dei quali relativi alla sua carriera nella danza e, tra gli ultimi, sui suoi primi giorni nella scuola di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Amici 2023 Giovanni Tesse chi è il ballerino di Raimondo Todaro

Kumo Amici incidente

Nella storia di Kumo c’è però spazio anche per un evento drammatico, strettamente legato alla sua passione per il ballo e anche al suo misterioso nome d’arte. Il concorrente di Amici 2023 ha avuto modo di spiegare, infatti, che la danza gli ha salvato la vita, in senso quasi letterale. In una puntata del daytime di inizio ottobre, Kumo si è infatti confidato con Ezio e Holden, altri due concorrenti del programma di quest’anno, rivelando l’origine del suo nome d’arte. Kumo ha spiegato che, 5 anni fa ha avuto un incidente in moto non meglio specificato, a seguito del quale ha perso un rene e ha avuto un collasso polmonare, rischiando di morire. Venne ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, in una stanza isolata per il rischio di ricadute, con i genitori che potevano vederlo solo da distante, attraverso una finestrella. Nella stanza d’ospedale gli parve di vedere dei regni dappertutto, e quando tornò a casa sua a Gaeta raccontò questa storia a un’amica, che era appassionata di manga giapponesi. Lei gli raccontò che, in giapponese, “ragno” si dice “kumo”, e da allora ha scelto questa parole come nome d’arte, come simbolo del suo nuovo sé. La scoperta della danza è stata ciò che gli ha poi permesso di riprendersi dall’incidente.

Copyright Image: ABContents