Amici 2023 Giovanni Tesse chi è il ballerino di Raimondo Todaro

Giovanni Tesse 18 anni è il ballerino due volte campione d’Italia di Amici 2023 voluto da Raimondo Todaro. Ha una fidanzata ed è molto presente su Instagram

Finalmente è tornato ad Amici 2023 il concetto di categoria per il settore danza. Raimondo Todaro ha un allievo di latino: si tratta di Giovanni Tesse. Il giovane danzatore, latinista per la precisione e specializzato in danze sportive, è stato voluto fortemente dall’ex maestro di Ballando con le Stelle che l’ha portato in studio e chiesto poi l’aggiunta di un nuovo banco per lui alla produzione, senza alcuna sostituzione con altri partecipanti al talent. Giovanni Tesse, 18 anni, non è propriamente un volto sconosciuto a chi segue con assiduità il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Il giovane ragazzo, infatti, si presentò anche lo scorso anno ai casting arrivando fino all’ultima puntata, quella della formazione della classe. Ebbene, in quel frangente, però, proprio Raimondo Todaro decise di non sceglierlo, preferendo dare il banco ad altri allievi. Un colpo duro per Tesse, certo di entrare come aveva affermato. A distanza di circa un anno, quindi, il marito di Francesca Tocca, ha cambiato idea, probabilmente convinto dalla crescita del 18enne in questi mesi, tanto da dargli un banco nella prestigiosa scuola del talent show di Canale 5. La data di nascita di Giovani Tesse è 15 aprile 2005, ed è di origini pugliesi, per la precisione è nato a Barletta dove vive anche se fin da adolescente ha girato il mondo per la danza, non è certo un novellino del ballo ed anzi vanta anche prestigiosi riconoscimenti nel mondo del latino, quello suo di appartenenza. Il ballerino di latino di Raimondo Todaro da 5 anni fa parte della federazione di danza sportiva e, prima del suo ingresso al talent, lavorava presso la Word karate federation, non è noto però in che ruolo. Balla spesso con la sorella Ilaria Tesse, anche lei latinista. Tra le sue passioni infatti c’è questa particolare arte marziale, in cui è cintura marrone. Giovanni Tesse ha una fidanzata, sui social risulta impegnato da tempo.

LEGGI ANCHE: Amici 2023 Mew chi è la cantante di Mercoledì mai

Amici 2023 Giovanni Tesse Instagram e TikTok

Il latinista di Amici nel 2017 e nel 2022 si è laureato campione italiano di danza sportiva FIDS, è stato inserito nella top 15 mondiale degli Under 21 più bravi nel latino mentre nel 2020 è stato cintura nera di karate FIJLKAM, di certo quest’ultimo poco attinente alla danza. Fin dall’età di nove anni, da quando cioè il 18enne di Barletta ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza, è stato seguito nel Nikita Team Puglia da Marco Cuocci, una sorta di guru della danza sportiva, tra i nomi più prestigiosi di questa specialità. Giovanni Tesse avrà quindi l’opportunità di misurarsi con la scuola di Amici; si potrà concentrare esclusivamente sulle lezioni anche perché è già fidanzato; una brutta notizia di certo per le allieve della scuola single ma la sua vita privata è sotto gli occhi di tutti attraverso i suoi account social. Su Instagram, infatti, è molto attivo e c’è anche una foto in cui è al mare con Desiree Carbone, la sua fidanzata, mentre si scambia con lei un bacio davvero tenerissimo. Poco meno di 4.000 follower, siamo certi come il numero si impennerà appena saranno trasmesse in onda su Canale 5 le immagini del suo ingresso nella scuola di Amici. Appena 35, invece, i post pubblicati da Tesse, tra i quali molti video delle sue esibizioni davvero di livello insieme alla sua partner di ballo. Nel suo profilo Instagram anche un link che rimanda ad un video su Youtube in cui lui e la sorella Ilaria sono nella tribuna di Palazzo Madama, sede del Senato dopo aver vinto nel 2017 il titolo nazionale in danza latina.

Copyright Image: ABContents