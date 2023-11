Ballando con le stelle chi è uscito ieri sera 11 novembre: due eliminati

Sono due gli eliminati nella puntata di ieri sera 11 novembre di Ballando con le Stelle 2023: chi è uscito, classifica e tesoretto

Ieri sera 11 novembre a Ballando con le Stelle chi è uscito è stato Lino Banfi che ha mantenuto quanto detto sette giorni fa e ha deciso di ritirarsi dal dancing show. L’attore ha rivelato di aver avuto un problema di salute e di dover prendere degli antibiotici a causa di un semino di cachis che ha ulteriormente infastidito la sua esperienza. Ovviamente a fare la differenza è stata l’età, 87 anni, che non gli permette di poter continuare dopo aver portato sulla pista balli lenti e che era in grado di poter sostenere. A questo punto Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci non hanno così dovuto fare lo spareggio e hanno partecipato alla quarta puntata. Dopo tutte le esibizioni, la classifica dei giudici con tanto di tesoretto e i voti dei social, chi ha dovuto fare lo spareggio ieri sera 11 novembre a Ballando con le Stelle sono stati Lorenzo Tano e Lucrezia Lando contro Ricky Tognazzi e Tove Villfor. La coppia formata dal figlio di Rocco Siffredi e la riccia ballerina hanno scelto di esibirsi in un merengue, mentre l’attore e la svedese si sono cimentati in cha cha. Chi è uscito ieri sera 11 novembre da Ballando con le Stelle è stato Ricky Tognazzi con percentuali impietose, infatti ha raccolto solo il 19% mentre per Lorenzo Tano un plebiscito con l’81%. Così come da tradizione l’eliminato della quarta puntata di Ballando potrà essere ripescato in vista della semifinale.

Ballando con le Stelle quarta puntata ieri sera 11 novembre: cosa è successo

La puntata di Ballando con le Stelle ieri sera 11 novembre è iniziata con l’esibizione di Antonio Caprarica e Maria Ermachkova in una samba che ha sorpreso Zazzaroni e trovato il plauso anche di Carolyn Smith che ha visto tanta qualità e energia a tutto tempo. Per Selvaggia Lucarelli il giornalista è l’underdog di questa edizione perché è credibile in ogni suo aspetto sia quando balla che quando parla di politica internazionale. Conclude con un “ti amo follemente”. Per Mariotto invece è stato impeccabile e così insieme a Lucarelli dà un 10. La seconda coppia in pista è Sara Croce e Luca Favilla in una rumba che ha estasiato lo stilista e che lo ha spinto a ritenerla una nuova concorrente per Wanda Nara. Grandi miglioramenti per Carolyn Smith, mentre la Lucarelli la preferisce da buffa che sensuale. Per lei due 7, l’8 di Zazzaroni e un 9 di Mariotto. Si passa a Rosanna Lambertucci e Simone Casula in un cha cha che si chiude con un colpo di scena: la conduttrice finge la morte e spaventa Milly Carlucci. Dopo il panico in studio, arrivano i commenti con la concorrente che si diventa dicendo che nonostante l’età si muove benissimo nonostante un incidente stradale. Guillermo Mariotto ricorda che la Vukotic era bravissima, poi la discussione si sposta sui commenti della Lambertucci che a Storie Italiane ha dato dei ciccioni ai giurati. La conduttrice ha negato di aver parlato in maniera negativa ma ha parlato di salute e depurazione. I voti sono bassissimi con due 0 da Lucarelli e Mariotto, arriva poi la polemica alimentata da Sara di Vaira che chiede più rispetto e meno risatine per la concorrente. Altre discussioni ieri sera 11 novembre a Ballando con le Stelle quando è sceso in pista Giovanni Terzi risentito con la giuria perché non hanno ascoltato nella puntata precedente la sua testimonianza da persona affetta da una malattia rara. Il compagno di Simona Ventura in coppia con Giada Lini ha ballato un quick step ma i giudizi vengono oscurati dalle polemiche per quanto successo sette giorni prima. Terzi non accetta risolini quando ci sono messaggi importanti come portatore di un messaggio importante. Selvaggia Lucarelli non ci sta perché si tratta comunque di un programma d’intrattenimento. Alla fine sono 18 i punti conquistati considerando anche i -10 di penalità. Dopo i ballerini per una notte Giorgio Pasotti e Anna Valle, si sono esibiti Paola Perego e Angelo Madonia in un valzer: giudizio unanime fatto poco a causa della conduttrice ma con molta eleganza e grazia. Spicca il 9 di Mariotto ma anche il 5 della Lucarelli. Arriva poi il turno di Ricky Tognazzi e Tove Villfor con un charleston definito terribile e da piangere dallo stilista e massacrato dagli altri giudici. Per la Lucarelli è apparso tutto molto polveroso sia nello sketch precedente al ballo, dove è stata coinvolta ancora una volta Simona Izzo, e anche nell’esibizione. Tognazzi non ci sta dicendosi stanco di questa storia e che anche la Lucarelli è diventata vecchia con queste critiche e chiude con un “meno male che ci sei te che ringiovanisci la serata”. Simona Izzo promette pace ma alla fine attacca e ritiene la Lucarelli non una signora nemmeno all’anagrafe e la invita a fare pace con le mogli perché ha un problema con loro. Spiccano un 1 e 2 rispettivamente da Mariotto e Lucarelli. L’agguerrita Simona Ventura insieme a Samuel Peron propongono una salsa apprezzatissima da pubblico e giuria che danno tre 9 e un 10. Dopo l’ospite Arisa, anche lei ballerina per una notte, ieri sera 11 novembre a Ballando con le Stelle è stato il turno di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, la coppia di questa edizione. Il tango convince a metà ma durante i commenti si ufficializza la relazione tra i due, non poteva mancare un commento piccante con Lucrezia Lando che alla domanda di Mariotto risponde che Lorenzo Tano non è affatto moscio. Lo stesso stilista dà un 9, il figlio di Siffredi con grande educazione prende parola e ammette di dover migliorare ma deve capire dove. Paso doble per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, ma l’attenzione è tutta per il post con il comico che si scontra con Alberto Matano tra il serio e il faceto perché quest’ultimo ritiene che ogni commento venga preso sul personale, poi arriva lo scontro con Selvaggia Lucarelli. Mammucari racconta che si sono incontrati dopo 25 anni a Ballando ma lei non lo ha abbracciato ma si è negata, la giornalista spiazzata verifica prima se sta facendo sul serio e poi commenta dicendo che non è andata così. L’ex giudice di Tu si que vales non ci sta e ritiene sia bugiarda. I voti rispecchiano quanto visto con Lucarelli che dà 3 e Mariotto 4. Wanda Nara e Pasquale La Rocca continuano a macinare giudizi positivi anche ieri sera 11 novembre a Ballando con le Stelle con un valzer. Anche qui polemiche con Zazzaroni che non accetta gli appunti di Mariotto sull’esibizione, alla fine arrivano i 10 proprio del giornalista e poi di Carolyn Smith. Gli ultimi a scendere in pista sono Carlotta Mantovan e Moreno Porcu in un jive che però non è stato ritenuto il miglior ballo fatto finora ma comunque ci sono miglioramenti: tre 8 e due 7 da Smith e Canino.

Ballando con le Stelle ieri sera 11 novembre: classifica e tesoretto

Alberto Matano sceglie di dare il suo tesoretto a Paola Perego dopo aver riflettuto molto tra lei e Lorenzo Tano. Alla fine la scelta cade sulla conduttrice ma ritiene che entrambi siano stati svantaggiati dalla giuria. Rossella Erra invece va in soccorso di Rosanna Lambertucci chiedendo rispetto per una donna anziana perché ha ricevuto due 0. Anche ieri sera 11 novembre a Ballando il tesoretto ha stravolto totalmente la classifica permettendo a Paola Perego di fare un balzo dal sesto al primo posto, mentre Rosanna Lambertucci dall’ultimo posto arriva al settimo lasciando dietro Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Teo Mammucari e Lorenzo Tano. Questa la classifica della puntata di ieri sera 11 novembre di Ballando con le stelle:

Simona Ventura e Samuel Peron 45

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 45

Antonio Caprarica e Maria Ermchkova 41

Carlotta Mantova e Moreno Porcu 38

Sara Croce e Luca Favilla 37

Paola Perego e Angelo Madonia 33 (+25 di tesoretto) = 58

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 33

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 27

Giovanni Terzi e Giada Lini 18 (28 – 10 punti di penalità della puntata precedente)

Ricky Tognazzi e Tove Villfor 16

Rosanna Lambertucci e Simone Casula 5 (15 – 10 punti di penalità della puntata precedente ma + 25 per tesoretto dato da Rossella Erra).

