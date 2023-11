Beppe Grillo moglie e figli: anche nonno

Beppe Grillo ha quattro figli, un’ex moglie Sonia Toni e un’attuale compagna di vita, Parvin Tadjik, sposata nel 1996

Nel corso degli anni Beppe Grillo si è trasformato da comico televisivo a figura politica di primo piano, attraverso la fondazione del partito Movimento 5 Stelle diventando un personaggio molto discusso e criticato per via dei suoi toni populisti e di quanto riportato sul suo sito internet e durante i suoi spettacoli teatrali. Ma se della sua vita professionale sappiamo molte cose, meno nota è la sua vita privata. Sul fronte famigliare, di recente Beppe Grillo ha fatto molto discutere per via di suo figlio Ciro Grillo, nato nel 2000 (23 anni, dunque), che proprio in questi giorni è sotto processo a Tempio Pausania assieme ad altri tre suoi amici per un’accusa di violenza di gruppo. Il ragazzo è stato accusato nell’aprile 2021, e Beppe Grillo suscitò molte polemiche all’epoca, quando decise di pubblicare online un video in cui prendeva decisamente le difese del figlio e dei suoi amici, sostenendo che non avevano fatto nulla di male, lamentando la presunta scarsa credibilità della ragazza che li ha accusati, rea, a suo dire, di aver denunciato il fatto troppo tardi (otto giorni dopo l’accaduto). Ciro Grillo è il quarto e più giovane figlio biologico del comico genovese: di lui si sa molto poco, se non che è un appassionato di arti marziali, avendo praticato il karate e la kickboxing, partecipando anche ad alcuni tornei. Ciro Grillo è nato dalla relazione tra suo padre e Parvin Tadjik, una donna di 63 anni, figlia di un’italiana, Luisa D’Ettore, e di un importatore di tappeti di origini iraniane, Nasratollah Tadjik. Cresciuta a Milano, ha una sorella – Nadereh, che oggi vive in Kenya – ed è un’appassionata di moda, anche se sul suo conto non si hanno altre informazioni più precise, anche se secondo alcune voci sarebbe la più stretta consigliere di suo marito. Anche la moglie di Beppe Grillo è in qualche modo coinvolta nel caso di stupro di cui è accusato il figlio più giovane: il crimine sarebbe avvenuto nella villa di famiglia in Sardegna, nella stanza accanto a quella in cui, in quel momento, dormiva Parvin Tadjik, che però non avrebbe sentito niente. Nel 2021, la donna è intervenuta su Facebook sul caso, dicendo che esiste un video che scagiona il figlio e i suoi amici, dimostrando che la ragazza che gli ha denunciati era consenziente.

Beppe Grillo e Parvin Tadjik si sono sposati nel 1996 nella chiesa di Sant’Ilario, vicino Genova, dove vive il comico 75enne. Al loro matrimonio erano presenti molti famosi amici di Grillo, tra cui il noto cantautore genovese Fabrizio De André assieme alla compagna Dori Ghezzi, ma anche il sindaco di Genova Adriano Sansa e il l’autore televisivo Antonio Ricci. Dalla loro unione era già nato, due anni prima, nel 1994, il primo figlio Rocco, a cui nel 2000 è appunto seguito Ciro. Rocco Grillo è, per sua fortuna, men noto e discusso del fratello minore; di lui si sa solo che si è diplomato al Liceo Classico, Scientifico e Sportivo Martin Luther King di Genova Sturla e che è un appassionato di culturismo. Beppe Grillo aveva già avuto due figli da precedente matrimonio: Luna, nata nel 1980, e Davide, nato nel 1983. Di loro si sa molto poco, anche se Davide si trova da anni in sedia a rotelle a causa di una grave malattia. Altri due figli adottivi di Beppe Grillo sono Valentina, nata nel 1981, e Matteo, nato nel 1978, nati dal precedente matrimonio di sua moglie Parvin Tadjik con il calciatore Roberto Scarnecchia. Dopo le nozze nel 2013 con Alessandro Forti, Valentina, che di lavoro è una famosa food blogger, ha avuto con il suo compagno Simone due gemelle Ottavia e Amanda nate il 17 maggio 2021.

Beppe Grillo prima moglie

Parvin Tadjik è stata la seconda moglie di Beppe Grillo, infatti il comico genovese si era già sposato in precedenza con Sonia Toni, madre dei suoi primi due figli Luna e Davide. Anche lei è sempre stata abbastanza riservata e ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito negli anni Settanta in un locale vista mare di Rimini Fu amore a prima vista e soprattutto un idillio politico fondato su una forte conoscenza delle tematiche green all’epoca non sulla cresta dell’onda. Proprio per questo si candidò nel 2006 alle elezioni comunali a Rimini tra i Verdi e nel 2015 fece un po’ di notizia un’altra possibile candidatura sempre alle elezioni comunali a Rimini proprio con il Movimento 5 Stelle, il partito fondato dal suo ex marito. Investitura che poi non è in realtà avvenuta. Oggi resta ancora una sostenitrice del movimento politico del suo ex marito. Tra le curiosità che riguardano Sonia Toni prima moglie di Beppe Grillo anche la scrittura e pubblicazione di un libro, “Anatema Ambiente”.

