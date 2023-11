Francesca Bergesio genitori: chi è il padre senatore di Miss Italia 2023

Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia 2023: suo padre è il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, sua madre si chiama Ilaria Abrate

Quando è stata incoronata Miss Italia 2023 da Vittorio Sgarbi, Francesca Bergesio, 19 anni, non era nei panni dall’emozione per aver vinto il titolo di reginetta di bellezza. Alta 1.80 m per 60 kg è lei la figlia del senatore in quota Lega Giorgio Maria Bergesio veterano del partito politico e della roccaforte in Piemonte. Nato a Cuneo il 22 novembre 1963 ha 60 anni e oltre ad essere ormai in politica da un decennio di lavoro è un dirigente di industria. È al suo secondo mandato e nella passata Legislatura era membro della Vigilanza Rai e lo è stato anche lo scorso anno. Attualmente ha molto a cuore l’agricoltura e il made in Italy ed è membro della Commissione permanente che si occupa di questo settore in Senato. Giorgio Maria Bergesio, padre senatore di Miss Italia 2023, non ha potuto assistere a tutto il percorso della figlia nel concorso che è durato una settimana e si è tenuto come da tradizione a Salsomaggiore. Il politico aveva un altro impegno in agenda che non ha potuto disertare, la sagra del Porro. La madre di Francesca Bergesio Miss Italia 2023 è Ilaria Abrate, anche lei piemontese, figura molto riservata che compare solo in alcuni post Facebook del marito che inneggiano alla famiglia. La donna, come dichiarato da Miss Italia, è la psicologa delle due figlie, Francesca e Virginia, 17 anni e sorella della neo reginetta di bellezza. La piccola di casa frequenta il liceo classico europeo di Torino. Anche Francesca Bergesio ha sostenuto gli studi classici nello stesso istituto e si è diplomata solo qualche mese fa. Per il suo futuro ha scelto di iscriversi all’Università e di frequentare la facoltà di Medicina a Roma.

Francesca Bergesio Miss Italia 2023 chi è

La sua ambizione però è quella di sfondare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Ha dato prova delle sue capacità proprio durante il concorso quando ha portato sul palco un monologo che trattava la violenza sulle donne, un tema a lei caro. Si trattava di uno scritto ridotto ad opera di Anna Stresa. Miss Italia 2023 ha parlato prima del concorso in occasione della sua elezione a Miss Piemonte di quanto sia ingombrante essere figlia di un senatore. Infatti Francesca Bergesio ha spiegato che l’impegno politico rappresenta più un ostacolo che una vera risorsa. Tra i tanti aspetti della sua vita, la nuova reginetta del concorso ha ricordato come inizialmente soffrisse per la sua altezza, ora diventato un punto di forza per esaltare ulteriormente la sua avvenenza. Nel tempo libero è invece appassionata di sport, pratica sia palestra che workout ma anche e soprattutto l’attività più in voga del momento, il padel. Sul fronte sentimentale Miss Italia 2023 non è fidanzata avendo da poco concluso una relazione come dichiarato dalla stessa ragazza al momento dell’incoronazione. Proprio per questo Francesca Bergesio ha scelto di sfilare con l’unico amore della sua vita, Cloe, il chihuahua che riempie le sue giornate. Il sogno della reginetta è quello di emulare il percorso fatto da Cristina Chiabotto anche lei prima Miss Piemonte e poi Miss Italia. Anche sul fronte calcio ha un punto in comune con la collega, infatti è grande tifosa della Juventus, passione ereditata dall’amato papà.

