Giordana Angi ad Amici quando ha partecipato: perché non ha vinto

Sta andando a gonfie vele la carriera di Giordana Angi, che dopo Amici con il grande successo di Stringimi più forte ed essere passata dal palco dell’Ariston nel 2020 oggi è una cantautrice di fama internazionale, con un nuovo progetto in rampa di lancio. Con l’uscito del suo nuovo singolo Foto, la cantante italo-francese presenta in questi giorni il suo nuovo EP, che si intitola proprio Giordana e uscirà sul mercato internazionale in ben quattro lingue diverse: italiano, francese, inglese e spagnolo. Nata a Vannes, nella Bretagna francese, il 12 gennaio 1994, in Italia è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2020, edizione vinta da Diodato e in cui Giordana Angi non era però riuscita ad accedere al terzetto finalista. Il brano con cui era in gara, Come mia madre, ebbe però un discreto successo discografico in seguito. Ad oggi, la sua carriera vanta ben tre album, l’ultimo dei quali è Questa fragile bellezza, uscito nel 2022, e attualmente è impegnata con un tour in Francia, intitolato Giordana Angi Tour – Opening For Pascal Obispo, in cui apre appunto i concerti del noto cantautore francese Pascal Obispo. Oltre a questo, Giordana Angi si è fatta in questi anni un nome anche come autrice di canzoni poi realizzate da altri interpreti, come Tiziano Ferro, Nina Zilli, Deddy, Alessandra Amoroso e Luigi Strangis. L’anno scorso ha poi fondato una propria etichetta discografica, la 21co, che è affiliata alla Fascino PGT.

Ma la carriera di Giordana Angi è iniziata ovviamente prima della sua fortunata apparizione a Sanremo, e già prima di salire sul prestigioso palco dell’Ariston la cantante originaria di Aprilia era stata protagonista in tv nel programma Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. L’ingresso nella celebre scuola per artisti di Mediaset è avvenuto nel corso della 18a edizione del programma, andata in onda tra il l’ottobre e il maggio del 2019. Quando si era presentata davanti a Maria De Filippi, però, Giordana Angi aveva alle spalle, nonostante la giovane età, già una proficua esperienza come cantautrice: aveva infatti scritto nel 2018 Senza appartenere, canzone che Nina Zilli aveva portato a Sanremo. Proprio da Sanremo, ma dalla sezione Giovani, era partita nel 2012 la sua carriera in tv, prendendo parte al contest canoro di Rai 1 con il brano Incognita poesia. È stata però l’apparizione ad Amici a consacrarla e permetterle di diventare un nome importante del panorama musicale italiano e anche francese, grazie alla sua padronanza della lingua transalpina.

Chi ha vinto Amici quando c’era Giordana

Come abbiamo visto, Giordana Angi ha preso parte all’edizione numero 18 di Amici di Maria De Filippi, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, quando aveva solamente 25 anni. Nel corso del talent show di Canale 5, la giovane e promettente artista ha fatto parte della Squadra Bianca, che aveva inizialmente come direttore artistico Ricky Martin e poi Fabio Rovazzi. Della stessa squadra facevano parte anche Rafael Quenedit Castro, Umberto Gaudino, oggi professionista di latino con Francesca Tocca, Mameli, Alvis e Ludovica Caniglia. Durante questa esperienza ha conosciuto e stretto una solida amicizia con un altro concorrente, Alberto Urso, che è stato poi il vincitore di quell’anno nella categoria canto. Poco male per Giordana Angi, però, che ad Amici quell’anno concluse con un ottimo secondo posto finale sia nella categoria canto che in quella del cantautorato. L’interprete e autrice italo-francese fece un’ottima impressione non solo sul pubblico, ancor di più sugli esperti, vincendo il Premio della critica giornalistica TIM. Durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, Giordana Angi ebbe modo di pubblicare alcune canzoni di buon successo, come Casa (Disco di Platino), Chiedo di non chiedere, Quante volte ad aspettarti, Questa è vita e Ti ho creduto. A spaccare fu il pezzo Stringimi più forte, doppio disco d’oro. Al termine del programma firmò inoltre un contratto discografico con la Universal Music Italia, con cui ha pubblicato i suoi successivi tre album di studio. L’amicizia stretta con il vincitore Alberto Urso ha poi avuto importanti ripercussioni sulla sua carriera artistica: infatti Giordana Angi e il tenore hanno continuato a collaborare anche dopo l’uscita dalla scuola di Maria De Filippi, con l’autrice che ha scritto per il collega i brani Accanto a te e Solo con te.

