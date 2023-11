Abito da sposa cercasi dove si trova l’atelier in America

Abito da sposa cercasi è un programma di grande successo su Real Time, ma dove si trova l’atelier al centro del quale ruota il realitty show?

Ormai è un appuntamento fisso da oltre dieci per il pubblico italiano, e il successo non accenna a diminuire. Stiamo parlando di Abito da sposa cercasi, il reality show trasmesso da Real Time dal lontano 2009. Un format molto semplice ma intrigante, sul modello di tanti altri trasmessi dall’emittente italiana e ripresi dalla tv statunitense: tutto ruota attorno a un negozio specializzato in abiti da sposa, che in ogni episodio accoglie nuove clienti e riesce sempre a soddisfare i loro desideri più disparati. Ovviamente si tratta di uno show americano, il cui titolo originale è Say Yes to the Dress (“Dici sì al vestito”, un chiaro gioco di parole tra il “sì” che la sposa deve dire all’altare e il legame che deve crearsi con l’abito scelto per l’occasione). Il programma è andato originariamente in onda su TLC a partire dal 2007 per un totale di 20 stagioni e 305 episodi, a cui si sommano poi un’infinità di spinoff. Dopo di tutti questi anni, però, c’è ancora chi non ha ben capito dove sia ambientata la trasmissione di Real Time con esattezza e quale sia il negozio protagonista del reality.

Il negozio di abiti da sposa è il Kleinfeld Bridal, una storica e lussuosa boutique sita in una delle zone più esclusive del mondo, il centro di Manhattan, a New York. L’indirizzo preciso è 110 W 20th St, New York, NY 10011, Stati Uniti: siamo in una zona centralissima dell’isola simbolo della città americana, a pochi passi dal Rubin Museum of Art e da altri luoghi caratteristici di New York. Poco più a nord dell’atelier di Abito da sposa cercasi troviamo il mitico Empire State Building o il Madison Square Garden, uno dei palazzetti dello sport più famosi al mondo. Ma nella stessa zona o a breve distanza troviamo anche quartieri caratteristici della Grande Mela come Chelsea o il Greenwich Village, con la sede della New York University, o anche altri edifici storici come il Flatiron Building. Scendendo ancora un poco verso sud arriviamo invece nel celeberrimo quartiere di Soho. La posizione centralissima ed esclusiva del Kleinfeld Bridal si rispecchia ovviamente nel suo stile elegante, ricercato e, soprattutto, molto altolocato, al punto che il negozio è ritenuto uno dei più esclusivi della città e di tutti gli Stati Uniti. Il Kleinfeld Bridal è di proprietà di Mara Urshel, ex manager di Sacks Fifth Avenue, e degli imprenditori Ronald Rothstein e Wayne Rogers, che lo hanno acquistato il 9 luglio 1999. I primi due sono anche protagonisti ricorrenti di Abito da sposa cercasi.

Abito da sposa cercasi chi sono gli stilisti

Vista la location in cui sorge, non stupisce che i prezzi dei vestiti da sposa in vendita presso il Kleinfeld Bridal non sia proprio alla portata di tutti. Questo vale in particolare per quegli abiti disegnati da Pnina Tornai, che è la designer ufficiale del negozio: le sue crezioni, disponibili in esclusiva presso la boutique di Abito da sposa cercasi, possono arrivare in alcuni casi anche a 40.000 dollari (oltre 37.000 euro). Pnina Tornai è una delle poche stiliste e designer che vengono menzionate nel corso del programma: israeliana, oggi a 60 anni ed è un personaggio televisivo molto noto negli Stati Uniti. Oltre alla sua partecipazione ad Abito da sposa cercasi ha anche lavorato in molti altri programmi, come Good Morning America e What Would You Do?, oltre a essere apparsa nella versione israeliana del Grande Fratello VIP nel 2009 e a Masterchef VIP nel 2015. Un’altra figura di punta nel cast di Abito da sposa cercasi è senza dubbio il fashion designer Randy Fenoli, 59enne originario dell’Illinois, che è uno dei personaggi più noti e apprezzati dello show di Real Time. Oltre a questo programma, è apparso anche in diversi spinoff, il più importante dei quali è proprio incentrato su di lui: Randy To The Rescue. Infine, un ruolo importante lo hanno anche le numerose consulenti che aiutano le spose con consigli sulla moda, i vestiti e su come indossarli: tra le più note citiamo Camille Coffey, Audrey Pisani, Keasha Rigsby e Debbie Asprea.

