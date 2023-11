Grande Fratello chi è uscito ieri sera 13 novembre eliminato percentuali

Tre concorrenti a rischio eliminazione: chi è uscito ieri sera 13 novembre tra Jill, Garibaldi e Ciro lo ha fatto con percentuali incredibili

Probabilmente è stato il televoto più combattuto ad oggi di questa edizione del Grande Fratello quello di ieri sera 13 novembre. Jill, Ciro e Giuseppe Garibaldi erano i concorrenti che si sono affrontati per l’eliminazione e strategie specifiche da parte di altri fandom hanno segnato di fatto il risultato del televoto. Una puntata che oltre all’eliminato ha dato spazio ancora una volta a Mirko Brunetti che questa volta ha avuto confronto emozionante con la ex Perla con cui aveva partecipato a Temptation Island. La Vatiero doveva entrare nella casa del Grande Fratello ieri sera 13 novembre ma a causa del covid ha dovuto rinviare il suo ingresso che però i concorrenti ancora non sanno. Nel frattempo ha avuto l’occasione di poter parlare nuovamente con Mirko e il loro scambio di parole ha scatenato i social che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. In particolare lo stesso attuale fidanzato di Greta, almeno per il momento, ha rivelato che se Perla gli chiedesse di scalare una montagna, lui lo farebbe. Un blocco che lascia presagire nuove dinamiche nelle prossime puntate con l’ingresso ufficiale della Vatiero. Ovviamente non poteva non esserci spazio ieri sera 13 novembre per Beatrice Luzzi che a mezzanotte ha festeggiato anche il suo compleanno. Si è parlato della rivalità con Anita che è presente dal primo giorno e che ha portato anche alla rottura tra Garibaldi e la stessa attrice. Uno scontro atteso dai social ma che non è stato ciò che in tanti aspettavano anche perché non sono state mostrate tutte le clip che avrebbero messo spalle al muro la plurilaureata sempre più criticata sui social.

Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 13 novembre: le percentuali

Dopo la sorpresa a Giampiero Mughini che ha potuto rivedere la moglie e i suoi due cani e la lettera della mamma di Beatrice come regalo di compleanno alla figlia, Letizia ha dovuto affrontare le parole della ex pubblicate su Instagram che ha descritto la loro relazione in maniera negativa e traumatica al punto da avere dovuto intraprendere un percorso psicologico. La fotografa non ha confermato ma nemmeno smentito ma è apparsa colpita da quanto letto. Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto tanto atteso. Chi è uscito ieri sera 13 novembre al Grande Fratello è stata Jill Cooper che ha ottenuto solo il 22%, salvo Ciro con il 29% mentre fa rumore il 49% ottenuto da Giuseppe Garibaldi che a conti fatti ha conquistato il favore anche di una parte del fandom di Beatrice Luzzi che spera in un ricongiungimento tra i due. Proprio durante la puntata però è stato lo stesso calabrese a mettere un punto sulla relazione, cosa in realtà già fatta dall’attrice qualche giorno fa. Una rottura che Ciro Petrone ha commentato durante il confronto tra i due con “tra tre giorni esce”, profezia che a quanto pare però non dovrebbe concretizzarsi. Anzi con questa percentuale così alta al televoto Giuseppe Garibaldi si candida ad essere uno dei possibili vincitori sfruttando il grande seguito che ha Beatrice Luzzi.

Copyright Image: ABContents