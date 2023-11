Giorgia Spinelli chi è Miriana di Suburra Eterna

Giorgia Spinelli: chi è l’attrice che interpreta Miriana nella nuova serie italiana di genere crime Suburra Eterna, disponibile da pochi giorni su Netflix?

È da poco arrivata su Netflix Suburra Eterna (o Suburræterna), la nuova serie crime italiana che riprende gli eventi di Suburra – La serie, terminata nel 2020 dopo la terza stagione. Liberamente tratta dall’omonimo romanzo del 2013 di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che già aveva ispirato il film Suburra di Stefano Sollima (2015), la serie sta già riscuotendo un buon successo sulla celebre piattaforma di streaming, e molti dei suoi nuovi personaggi stanno attirando l’interesse degli spettatori e delle spettatrici. Tra questi c’è assolutamente Miriana Murtas, l’ambiziosa capo di gabinetto del sindaco dI Roma, fin da subito molto vicina a Ercole Bonatesta, il consigliere comunale rivale di Cinaglia nell’affare dello stadio e legato alla famiglia Luciani. A dispetto dell’uomo con cui ha una relazione segreta, Miriana è però alleata in affari proprio con Amedeo Cinaglia, volto storico di Suburra interpretato da Filippo Nigro.

A dare il volto alla giovane e rampante politica romana è l’attrice Giorgia Spinelli. Nata a Roma nel 1990, ha 33 anni ed è un nome emergente nel mondo della recitazione in Italia. Diplomatasi nel 2017 al al Centro Sperimentale di Cinematografia, si è perfezionata attraverso workshop con il regista Marcello Cotugno, con Kate Bone e Giles Foreman, e studiando poi presso il Centro Teatrale Umbro. Nel 2020 ha iniziato a studiare Arti e scienze dello spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma, e ha frequentato il laboratorio di Teatro e Carcere di Valentina Esposito nel 2023. Ha iniziato a recitare in teatro nel 2015, e da allora ha preso parte a vari spettacoli, lavorando con registi del calibro di Lorenzo D’Amico de Carvalho e David Warren. Dietro la macchina da presa, Giorgia Spinelli ha lavorato in vari cortometraggi tra il 2016 e il 2018, e nel frattempo ha esordito al cinema, recitando in piccoli ruolo in film come Il ragazzo più felice del mondo (2018) di Gipi, L’uomo senza gravità (2019) di Marco Bonfanti, Una notte da dottore (2021) di Guido Chiesa, e poi ne Gli anni belli (2022) di Lorenzo D’Amico de Carvalho, lavorando accanto a Ninì Bruschetta e Maria Grazia Cucinotta. Giorgia Spinelli ha però raggiunto un certa fama soprattutto grazie a lavori seriali per la televisione, recitando prima nel ruolo dell’avvocata Muscarà in L’Ora: inchiostro contro piombo, andata in onda nell’estate del 2022 su Canale 5, e poi nella parte di Margherita Sangiacomo nella serie di Netflix La legge di Lidia Poet (2022), accanto a Matilde De Angelis. L’anno scorso è apparsa anche nel film di Saverio Costanzo Finalmente l’Alba.

Il pubblico italiano sta imparando a conoscerla attraverso Suburra Eterna, ma nella sua scheda da attrice Giorgia Spinelli ha molte altre qualità che potrebbero sorprendere. Il suo curriculum rivela che padroneggia anche l’uso della lingua inglese e del francese, oltre che del dialetto romano e di quello siciliano. Ha inoltre ricevuto un’istruzione accademica in danza e acrobatica, e ha praticato sia il karate che la scherma, il tiro con l’arco e l’equitazione. Sempre in ambito sportivo ha fatto nuoto, e ha in più delle buone conoscenza musicali, avendo studiato canto e chitarra.

Giorgia Spinelli fidanzata

Nonostante sia possibile trovare molte informazioni sulla vita professionale di Giorgia Spinelli, molte meno ne abbiamo sulla sua vita private e sentimentale. Da questo punto di vista, i social non ci aiutano, dato che sul suo profilo Instagram ufficiale l’attrice romana pubblica principalmente foto del suo lavoro e nessuna che possa farci capire se sia fidanzata o meno. Alcuni siti segnalano che una foto pubblicata in passato sul suo profilo la vedrebbe assieme al fidanzato, ma va tenuto presente che stiamo parlando di un post di Instagram che risale al 17 settembre 2021, quindi oltre due anni fa. Dall’immagine non è comunque chiaro chi sia il ragazzo con cui è insieme e nemmeno se si tratti di uno scatto della sua vita privata o piuttosto da qualche set cinematografico. Non si sono altre foto più recente che ritraggano Giorgia Spinelli assieme a questa persona, per cui è praticamente impossibile stabilire chi fosse, quale fosse il loro rapporto all’epoca e, soprattutto, se le cose siano cambiate in questi due anni.

