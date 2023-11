Perché il Grande Fratello non va in onda stasera 15 novembre? Tutto quello che sappiamo sull’improvviso cambio nella programmazione di Canale 5.

Doveva essere questa sera, e invece qualcosa ha convinto Canale 5 a cambiare piano all’ultimo momento. Eccezionalmente, mercoledì 15 settembre era stato scelto come data della nuova puntata del Grande Fratello, uno degli show più visti e chiacchierati della televisione italiana. La nuova edizione, condotta sempre da Alfonso Signorini, è tornata al format classico (pur con qualche variazione), dopo che nelle ultime stagioni era andata in onda la versione VIP del celebre reality show. E il successo si è subito rivelato molto grande tra il pubblico di Mediaset, che per questa sera si attendeva una nuova puntata in un nuovo eccezionale appuntamento del mercoledì sera, visto che originariamente il Grande Fratello ha due appuntamenti fissi a settimana, il lunedì e il giovedì in prima serata. La scelta di spostare la serata, anticipandola di un giorno, era stata annunciata da tempo, e il motivo era noto: fare spazio al nuovo show canoro di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, Io Canto Generation, che era stato fissato per la prima serata di giovedì 16 novembre 2023.

Invece, nel pomeriggio di oggi, tutto è improvvisamente cambiato, generando molte domande e dubbi nel pubblico e negli utenti sui social network. Mediaset ha infatti annunciato, a poche ore dalla messa in onda, la cancellazione della puntata odierna del Grande Fratello. Questa sera, la prima serata della rete ammiraglia di Mediaset vedrà infatti la trasmissione di un grande classico del cinema, Il Gladiatore, kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott e con Russell Crowe e Joaquin Phoenix protagonisti. Un grande film di cult, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, capace di vincere ben 5 premi Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi. Il pubblico di Canale 5 quindi non si ritroverà certo deluso dalla serata che lo aspetta, ma ciò non toglie che in merito allo spostamento improvviso del Grande Fratello circolano molte domande. Secondo alcune fonti sui social, il pubblico in studio arrivato per assistere dal vivo al reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe stato improvvisamente rimandato a casa, particolare che dimostrerebbe che la decisione sul rinvio è stata presa veramente in fretta e con il minimo preavviso.

Grande Fratello Quando va in onda

La puntata odierna del Grande Fratello era molto attesa anche per il tanto sospirato ingresso nella casa più famosa d’Italia di Perla Vatiero la 27enne ex fidanzata di un altro concorrente del reality di Canale 5, Mirko Brunetti. La ragazza avrebbe dovuto fare il suo debutto già nei giorni scorsi, ma era stata trovata positiva al Covid, e per questo il suo ingresso era stato ritardato. Ma il pubblico di Mediaset non dovrà attendere ancora a lungo per vederla nella casa del Grande Fratello: la puntata che doveva andare in onda questa sera è stata spostata a domani, giovedì 16 novembre 2023. Ovvero, è tornata alla sua collocazione originale, prima dell’anticipo a oggi. La notizia è stata confermata da Canale 5, che ha già mandato in onda i nuovi spot pubblicitari, annunciando il Grande Fratello per domani sera. A questo punto, però, sorge spontanea un’altra domanda: che fine ha fatto Io Canto Generation, il nuovo programma di Gerry Scotti? Anche questo show è atteso da tempo, e Mediaset ne ha rinviato più volte il debutto, anche se non era mai stata fornita una data ufficiale per il via, fino a che non è stata comunicata quella del 16 novembre.

Al momento non è ancora noto quale destino avrà il programma di Gerry Scotti, la cui puntata di debutto è ancora oggetto di mistero, e verrà probabilmente annunciato solo nei prossimi giorni da Canale 5. Il motivo che ha portato a questo improvviso cambio di programmazione sulla rete ammiraglia di Mediaset non è ufficialmente noto, ma secondo molte fonti affidabili dovrebbe essere legato al successo del tennista italiano Jannick Sinner sul noto rivale Novak Djokovic, avvenuto ieri sera in occasione degli ATP Finals di Torino. Domani sera alle ore 21.00, Sinner tornerà nuovamente in campo per il prossimo turno, affrontando il danese Holger Rune, numero 8 al mondo (il 22enne italiano, invece, è attualmente il numero 4). Questa sfida verrà trasmessa in esclusiva su Rai 2, e a quanto pare Mediaset ha pensato che non fosse la scelta più saggia mettere la prima puntata di Io Canto Generation in competizione con la gara dell’emergente tennista bolzanino. La prima serata di Canale 5 del 16 novembre è stata quindi affidata a un programma dalla fan base più solida, per evitare di bruciare sul nascere il nuovo show di Gerry Scotti.

