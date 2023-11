Suburra personaggi reali: a chi sono ispirati

Suburra torna su Netflix con la serie sequel Suburra Eterna, ma a chi sono ispirati i personaggi dello show crime di Netflix: ecco i personaggi reali.

Suburra Eterna sta già riscuotendo molti pareri positivi da parte del pubblico di Netflix, dopo pochi giorni dalla distribuzione sulla piattaforma della nuova serie che segue, a tre anni di stanza, il finale della terza stagione di Suburra. La nuova storia è ambientata nel 2011 e segue le vicende della lotta per il potere nella Capitale, ora controllata dall’ex politico Amedeo Cinaglia, da Alessandro Badali e dagli Anacleti. Ma il ritorno di Spadino dal lungo esilio, seguito alla morte di Ottaviano Adami, è destinato a rimescolare tutto e riaprire vecchi scontri nel sottobosco criminale di Roma. Suburra – La serie è tratta dal romanzo omonimo pubblicato nel 2013 Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, e da cui già era stato tratto il film di Stefano Sollima del 2015. De Cataldo è l’autore di un altro crime di grande successo, prima letterario, poi cinematografico e infine televisivo: Romanzo criminale. Allora, così come nel caso di Suburra, che ne è una sorta di sequel spirituale, la trama si occupa di romanzare eventi realmente accaduti, cambiando i nomi ai personaggi reali per poterne parlare liberamente e poter apportare modifiche a scopo narrativo alle loro vicende.

Suburra, in particolare, racconta gli eventi dell’inchiesta denominata Mafia Capitale, emersa tra il 2012 e il 2014 e relativi a un giro di appalti che coinvolgevano la politica romana e alcune associazioni criminali. L’inchiesta, condotta dal magistrato Giuseppe Pignatone, ha fatto molto discutere per le accuse di associazione mafiosa nei confronti di molti personaggi coinvolti, anche se poi nel 2020 il processo ha escluso il carattere mafiosi dei crimini contestati. Sullo sfondo delle vicende del libro (e del film e della serie originale), ci sono anche gli eventi della politica italiana del 2011, anno in cui è ambientata la storia, tra la caduta del quarto governo Berlusconi e la crisi in Vaticano, che avrebbe poi portato alle clamorose dimissioni di Papa Benedetto XVI nel 2013.

Diversi personaggi di Suburra sono quindi ispirati a persone reali, divenuti anche molto noti alle cronache locali e nazionali di circa dieci anni fa. Il più discusso di tutti è ovviamente il Samurai, interpretato da Claudio Amendola nel film e da Francesco Acquaroli nella serie. Si tratta in realtà di Massimo Carminati, detto Er Cecato, ex terrorista del gruppo di estrema dei NAR e affiliato alla Banda della Magliana, l’organizzazione criminale romana che ha ispirato le vicende di Romanzo criminale. Carminati è stato la grande figura al centro di Mafia Capitale, arrestato nel dicembre 2014 e successivamente condannato in appello a 14 anni e sei mesi di reclusione. In Cassazione, la pena è stata annullata e rinviata a nuova formulazione, e attualmente Carminati è ancora sotto processo. Gli Adami, la famiglia che domina Ostia e di cui Aureliano (Alessandro Borghi, sia nel film che nella serie) è il principale esponente, è ispirata al clan Fasciani, che ha avuto il controllo della zona di Ostia, prima di essere smantellato dalle forze dell’ordine nel corso di Mafia Capitale. Il personaggio di Aureliano non ha un’ispirazione precisa, e serve a mettere assieme diverse figure differenti. Infine, gli Anacleti, la potente quanto eccentrica famiglia di criminali sinti rivale degli Adami, è ispirata alla discussa famiglia dei Casamonica, esponenti di spicco della malavita romana.

Suburra Eterna personaggi reali

Suburra Eterna segue di qualche anno gli eventi della serie originale, anche se le nuove vicende raccontate nella serie Netflix non sono tratte da un romanzo (sebbene Suburra abbia un seguito letterario, il romanzo del 2015 La notte di Roma), ma inventate appositamente per la serie. Alcuni personaggi della serie originale fanno il loro ritorno, come ad esempio l’ex politico Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Spadino (Giacomo Ferrara), esponente della famiglia degli Anacleti. In realtà, nessuno di questi due personaggi ha una chiara ispirazione reale, anche se Cinaglia rappresenta in senso ampio la corruzione nella politica romana. La maggior parte dei personaggi di Suburra Eterna sono quindi del tutto originali, il che segna anche un allontanamento dallo stile di De Cataldo, con una conquista di maggiore autonomia da parte nella serie nei confronti delle vicende realmente accadute attorno al caso Mafia Capitale.

