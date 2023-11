X Factor 2023 Gaetano De Caro padre: “figlio di Enzo De Caro”

X Factor 2023: chi è il concorrente del programma di Sky Gaetano De Caro? Secondo alcune voci, suo padre sarebbe Enzo De Caro: cosa c’è di vero?

Fal 14 settembre è tornato X Factor, con la diciassettesima edizione di un programma che è ormai uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. Il contest canoro di Sky è condotto da Francesca Michielin, cantautrice che è emersa sulla scena nazionale proprio vincendo la quinta edizione del programma, all’inizio del 2012. Confermati in giuria Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, con tanti nuovi concorrenti a esibirsi sul palco più esclusivi e ambito d’Italia.

Tra di essi c’è anche Gaetano De Caro, che però purtroppo non ha avuto grandissima fortuna nel corso di questa edizione di X Factor. Dopo una buona partenza nella prima puntata, quando si è esibito sulle note del brano di Mina La mente torna, già nella puntata successiva è stato a rischio eliminazione, salvandosi solo al ballottaggio contro Asia, esibendosi nel brano It’s a Man’s, Man’s, Man’s World di James Brown, dopo che in precedenza aveva cantato Dancing on my Own di Calum Scott, chiudendo ultimo. Gaetano De Caro è poi arrivato nuovamente ultimo nella terza puntata, quando ha cantato Born This Way di Lady Gaga, e successivamente è stato eliminato al ballottaggio contro gli Stunt Pilots, esibendosi sulle note di Pensiero stupendo di Patty Pravo.

Nel corso delle sue esibizioni a X Factor 2023, il giovane concorrente del talent show di Sky ha anche sollevato alcuni interrogativi tra il pubblico relativamente al suo cognome e alle sue origini. Alcuni hanno ipotizzato che Gaetanno De Caro potesse essere il figlio di Enzo Decaro, attore e cabarettista campano di 65 anni. In realtà, tra i due c’è solo un piccolo caso di omonimia, che peraltro si nota solo nel parlato perch, come potete vedere, il cognome di Enzo Decaro si scrive tutto attaccato, mentre quello di Gaetano De Caro va staccato. Divenuto famoso con il trio comico La Smorfia, assieme a Massimo Troisi e Lello Arena, Enzo Decaro è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, e infatti non si sa esattamente se abbia una moglie o una compagna. Ha sicuramente tre figli, dato che lui stesso ne ha parlato in alcune interviste televisive, ma su di loro non conosciamo nulla, se non che sono piuttosto grandi e sono da tempo usciti di casa per vivere autonomamente le proprie vite. Possiamo quindi ipotizzare che siamo molto più grandi di Gaetano De Caro.

X Factor 2023 Gaetano De Caro chi è

Nonostante sia stato ormai eliminato da X Factor 2023, Gaetano De Caro ha interessato un po’ il pubblico di Sky, che su di lui avrebbe voluto saperne qualcosa di più. I fan che si è conquistato durante il programma possono comunque continuare a seguirlo sui social, come ad esempio sul suo profilo Instagram, dove ha già oltre 5.500 follower. L’ormai ex concorrente della diciassettesima di X Factor è nato il 10 settembre 2007 a Casamassima, vicino Bari, e ha dunque appena 17 anni. Vista anche la sua giovane età, il talentuoso cantante pugliese al momento è solo uno studente e frequenta il Liceo Classico, anche se sogna un futuro nel mondo della musica, e l’ingresso tra i finalisti di X Factor conferma che, comunque, ha delle qualità non comuni. Della sua famiglia sappiamo che purtroppo il padre è venuto a mancare tempo fa, e che Gaetano De Caro è cresciuto con la madre in questi anni, ed è stata la donna ad accompagnarlo a tutte le audizioni dei mesi precedenti. Non è noto se abbia fratelli o sorelle, ma sembrerebbe di no. Oltre al canto, suona chitarra e pianoforte, e le sue ispirazioni musicali sono Lady Gaga, Lana Del Rey e Marylin Manson, e prima di arrivare a X Factor e farsi conoscere con il proprio nome di battesimo si esibiva sotto al nome d’arte di Be Klaire. Se volete saperne di più sulla sua musica e restare aggiornati sui suoi prossimi progetti, oltre a Instagram dovete seguirlo anche su Spotify e YouTube, canali su cui ha pubblicato le sue canzoni prodotte finora: High For Free, Penelope’s Eyes, Free Me Now, Train of Silence e Sangamar.

