Eliminato Bake Off ieri sera 17 novembre chi è uscito grembiule ricette

Chi è uscito ieri sera da Bake Off nella puntata del 17 novembre: grembiule blu a Giovanni, ricette a tema tradizione, eliminato che fa scalpore

Una serata storta per Gabriele che si è ritrovato a rischio eliminazione con Giovina e Roberta ieri sera 17 novembre nella puntata di Bake Off. Un anno dopo si ripresenta la cosiddetta prova di sconforto che mette in difficoltà gli aspiranti pasticceri rimasti in gara per realizzare preparati classici ma con una procedura che prevede delle difficoltà aggiuntive per far sì che dimostrino sagacia, manualità e intraprendenza. A questo punto nessuna sorpresa per quanto riguarda il tema di ieri sera nel pastry show condotto da Benedetta Parodi: i dolci della nonna. Nella prima prova i partecipanti hanno dovuto destreggiarsi nella ricetta della torta con crema gialla e pinoli tipica della tradizione toscana. Ma qual è stata la difficoltà per un dolce così semplice? In questo caso l’impiattamento finale doveva avere un tocco mai visto prima, una torta in verticale! Per chi si chiede se possibile che si mantenga da sola, è possibile, basta vedere la brioche di tendenza nell’ultimo anno, la roll, molto virale sui social. Al cospetto dei giudici chi ha fatto proprio una brutta figura, che nessuno si aspettava, è stato proprio Gabriele che nella scorsa puntata si era pure accaparrato il grembiule blu del migliore. Una figura amara con la torta che allo scadere del tempo si è spaccata, stessa sorte per il preparato di Giovina. La seconda prova è stata all’insegna della maestria: ieri sera 17 novembre a Bake Off gli aspiranti pasticceri hanno dovuto realizzare una cassata siciliana a regola d’arte, la cui ricetta è una sola. Quella storica dell’800 del dolciaio Gulì. I perfidi giudici si sono divertiti nel non dire ai concorrenti i tre errori da evitare che li avrebbero portati all’eliminazione. Non utilizzare il liquore per bagnare il pan di spagna che nella ricetta originale della cassata è asciutto, non mettere l’uvetta nella farcitura e non utilizzare mai il cioccolato bianco insieme allo zucchero per la guarnizione. La difficoltà stava nell’aver lasciato tra gli ingredienti concessi proprio questi tre per farli cadere in tranello. Così tutti hanno sbagliato ad eccezione di Danila che si è distinta per aver evitato il crollo.

Bake Off 2023 ieri sera 17 novembre: grembiule blu e eliminato

Con la cassata la classifica provvisoria di ieri sera 17 novembre a Bake Off è stata prima Danila, secondo Giovanni, terzo Gabriele, quarto Tommaso, quinto Roberta, sesto Fabio, settima Giovina. La prova finale consisteva nel realizzare la torta fetta, l’intero dolce deve essere a forma di una fetta su tre strati con la forzatura di impiegare nella preparazione gorgonzola, pan di spagna e zucchero per la decorazione con due imbottiture diverse. La più bella e la più buona è risultata la torta fetta di Giovanni che ha vinto il grembiule blu. Chi è uscito ieri sera 17 novembre a Bake Off è stato Giovina che è l’eliminato della puntata. 31 anni, la concorrente è di origini siciliane e attualmente vive a Trento. Al Nord si è rimboccata le maniche e fatta una vita da sola conoscendo anche l’attuale fidanzato con cui convive da tempo. Sono dieci anni che Giovina di cognome Augelli è appassionata di pasticceria e sognava con il programma di Real Time di trasformare questo suo hobby in una professione. Attualmente Giovina di lavoro è una dipendente pubblica.

