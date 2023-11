Giulia Cecchettin padre che lavoro fa

Giulia Cecchettin è una ragazza scomparsa pochi giorni fa in Veneto assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, che sta diventando un caso molto preoccupante.

Il caso di Giulia Cecchettin sta creando grande preoccupazione nell’opinione pubblica italiana. La ragazza di 22 anni è scomparsa da sabato 11 novembre assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta in Veneto, senza dare più notizie di sé alla famiglia né agli amici. Il ragazzo è stato descritto come molto geloso e protettivo nei confronti della compagna, e questo sta facendo temere molte persone che il caso di scomparsa possa presto trasformarsi in qualcosa di ben più drammatico. Inoltre ci sarebbe un filmato che incastra il fidanzato della ragazza scomparsa in cui la colpirebbe. Tra le persone più preoccupate c’è ovviamente Gino Cecchettin, il padre di Giulia, che ha raccontato di recente come gli manchi sentire la voce della figlia che lo chiamava sempre “papino”. L’uomo, in questo momento, è assistito dall’avvocato Stefano Tigani dell’associazione Penelope, un’organizzazione attiva a livello nazionale per la tutela e il supporto dei parenti e degli amici delle persone scomparse. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Gino Cecchettin ha spiegato di aver diffuso, assieme ai genitori di Filippo, un appello ai due ragazzi perché tornino presto a casa, ma più che passa il tempo e più l’angoscia aumenta. Proprio pochi giorni fa, Giulia Cecchettin avrebbe dovuto presentarsi nell’aula nel Dipartimento di Ingegneria dell’informazione di via Gradenigo, a Padova, per laurearsi. Il padre della ragazza scomparsa ha sottolineato il dolore che prova nel pensare che questo, per lui e sua figlia, sarebbe dovuto essere un giorno di gioia.

Gino Cecchetin padre di Giulia di lavoro è un piccolo imprenditore veneto, specializzato nell’ambito dell’elettronica e attualmente Managing Director della startup 4neXt, azienda attiva nell’ambito della raccolta dati. Laureatosi presso l’Università di Padova, ha lavorato come come sviluppatore software, facendo esperienza anche in vari paesi stranieri, quali Regno Unito, Stati uniti, Spagna e Francia. Tornato in Italia, all’inizio degli anni Duemila ha creato la sua prima azienda del settore elettronico, e infine nel 2018 ha dato vita al suo nuovo progetto, 4neXt. Online si trovano varie informazioni e anche delle interviste sulla sua attività, ovviamente precedenti al drammatici fatti di cronaca che in questi giorni hanno portato la sua famiglia al centro dell’attenzione nazionale.

Chi è Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin è una ragazza di 22 anni originaria del Veneto, scomparsa la sera di sabato 11 novembre dopo essere uscita insieme al suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Vive a Vigonovo, in provincia di Venezia, assieme al padre Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide, mentre la madre Monica è morta un anno fa a soli 51 anni. Giulia e Filippo si erano conosciuti all’università, studiando Ingegneria biomedica a Padova. I due si sono incontratti intorno alle 18.00, allontanandosi sulla Fiat Punto nera di proprietà del ragazzo, targata FA015YE. Intorno alle 20.00 sono stati visti seduti ai tavolini del McDonald’s all’interno del centro commerciale Nave De Vero a Marghera, vicino Venezia. La loro relazione era terminata lo scorso gosto, ma nonostante questo molte persone che li conoscevano hanno confermato che erano rimasti in buoni rapporti. Non è dello stesso avviso il padre della ragazza, Gino Cecchettin, che ha rivelato che secondo i genitori di Filippo il ragazzo erano molto giù di morale negli ultimi giorni e mangiava a stento. Per questo, l’uomo pensa che il ragazzo avrebbe digerito male la rottura con Giulia, e questo potrebbe essere collegato alla sparizione di entrambi. Che Giulia Cecchettin abbia deciso di sparire volontariamente è per il momento da escludere: proprio oggi, giovedì 16 novembre, la ragazza avrebbe dovuto laurearsi, e vari testimoni riportano che negli ultimi giorni era molto presa nell’organizzazione dei festeggiamenti, ai quali avrebbe partecipato anche Filippo. Alla zia, la ragazza aveva chiesto con un messaggio vocale una conferma del numero degli invitati, per fare preparare la festa al baretto di Padova dove intendeva recarsi dopo la proclamazione. Al momento di uscire di casa sabato sera, aveva portato con sé anche il computer su cui aveva la sua tesi, probabilmente con l’intenzione di farla leggere a Filippo.

Il ragazzo è stato descritto come molto timido e riservato, ma secondo Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, proprio la ragazza scomparsa aveva descrito l’ex fidanzato come geloso e possessivo. Elena ha raccontato che, dopo la fine della loro relazione, il ragazzo aveva usato dei ricatti emotivi nei confronti di Giulia, e che aveva allora consigliato alla sorella di troncare del tutto i rapporti, mentre Giulia continuava a usicre con Filippo in amicizia. Giulia progettava di iscriversi a una scuola di disegno di Reggio Emilia per diventare fumettista, anche se non si sarebbe trasferita ma avrebbe fatto avanti e indietro in auto tra casa e scuola. Alle 22.43 di sabato notte, Elena ha avuto l’ultimo scambio di messaggi con la sorella, che sembrava stare bene e con cui aveva parlato di vestiti. Intorno alle 23.15 un uomo ha chiamato i Carabinieri dicendo di aver assistito a un litigio tra due giovani in un parcheggio vicino alla casa di Giulia Cecchettin: il ragazzo aveva strattonata la ragazza per impedirle di lasciare l’auto, ma all’arrivo delle forze dell’ordine la coppia non si trovava più lì.

