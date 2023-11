Grande Fratello Beatrice e Anita preferiti percentuali shock: è polemica

Ieri sera 16 novembre al Grande Fratello ci sono stati due preferiti dal pubblico. Le percentuali che hanno premiato Anita e Beatrice fanno però discutere

Per la prima volta in questa edizione del Grande Fratello (e a memoria non si ricordano altri episodi simili) ieri sera 16 novembre sono stati proclamati due preferiti dal pubblico. Il televoto vedeva confrontarsi Massimiliano, Rosy, Grecia, Beatrice, Anita e Ciro nominati tramite un meccanismo che ha diviso le nomination a seconda del genere. Nella precedente puntata infatti gli uomini hanno votato solo ed esclusivamente uomini, mentre le donne solo donne. Lo slittamento della diretta, prevista inizialmente mercoledì 15 novembre e poi spostata dopo 24 ore, ha ulteriormente alimentato l’attesa per gli appassionati del reality perché c’era a tutti gli effetti uno scontro tra Beatrice e Grecia contro Anita. Il fandom della Luzzi ha spinto per votare anche la Colmenares così da poter rendere entrambe le beniamine preferite dal pubblico, mentre dall’altra parte i fan della plurilaureata hanno cercato di portare voti ad uno dei concorrenti più discussi. Sono tante infatti le polemiche attorno ad Anita Olivieri a cominciare dalla sua presunta relazione con un autore del programma, scoperta pare attraverso alcuni messaggi in codice della stessa ragazza. Anche lo stesso meccanismo che ha portato al televoto di ieri sera 16 novembre al Grande Fratello è sembrato un modo per aggirare le critiche ricevute per l’immunità perenne di Anita dall’inizio del programma. Infatti per la prima volta non ci sono stati immuni nella scorsa puntata ma è cambiata la modalità di votazione, dettaglio che ulteriormente indispettito i telespettatori.

Grande Fratello preferiti ieri sera 16 novembre: le accuse social

Alla fine chi sono stati i preferiti di ieri sera 16 novembre al Grande Fratello sono state proprio Beatrice e Anita, un verdetto quasi annunciato sui social che da settimane continuano a guardare con sospetto quanto sta accadendo in questa edizione del reality. Andando più nello specifico anche le percentuali ottenute da entrambe hanno attirato commenti negativi e aspre critiche, un po’ come avvenuto qualche settimana fa quando al televoto Angelica riuscì a salvarsi per un solo punto percentuale. C’è chi ha urlato al complotto e chi invece pretende la restituzione dei soldi spesi per le votazioni, infatti secondo le percentuali la preferita del pubblico è stata Beatrice che ha ottenuto il 42%, mentre Anita si è fermata al 22%. Per la Colmenares un 17% che però viene contestato dai fan dell’attrice soprattutto considerando come il fandom della Luzzi si sia prodigato per dividere i voti tra le due. Il sentiment social è chiaro: secondo la maggioranza il televoto è stato truccato per permettere ad Anita di ottenere il secondo posto da preferita. Infine c’è chi reputa ingiusto che due concorrenti siano definite preferite e quindi immuni nonostante i 20 punti di percentuale di differenza. Il televoto è stato di fatto una partita a tre infatti Massimiliano si è classificato quarto con l’8% dei voti, Rosy Chin invece ha ottenuto il 6% delle preferenze, infine Ciro si è fermato al 5%.

Copyright Image: ABContents