Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 16 novembre: cambia tutto

Sono sei i concorrenti che sono andati in nomination dopo la puntata di ieri sera 16 novembre del Grande Fratello ma le modalità fanno discutere

Continuano ad esserci novità in questa edizione del Grande Fratello. Già nella scorsa puntata aveva spiazzato la decisione di non avere più preferiti decisi dai concorrenti nella Casa e dall’opinionista Cesara Buonamici. Un meccanismo messo da parte per allontanare le polemiche sul presunto ruolo degli autori nelle dinamiche e nelle scelte soprattutto per quanto riguarda il ruolo di Anita. Proprio questa decisione aveva poi portato a fare le nomination in maniera totalmente differente con gli uomini che hanno avuto la possibilità di fare il nome solo di altri uomini, stessa cosa le donne con le altre concorrenti. Anche ieri sera 16 novembre al Grande Fratello chi è stato nominato è arrivato dopo un altro modo alquanto discusso, a cominciare dalla scelta di avere due preferiti che hanno in un certo senso influenzato poi le modalità di fare le nomination. Il pubblico ha deciso di rendere immuni Beatrice e Anita, mentre per quanto riguarda il tanto atteso momento di scegliere chi nominare anche questa volta gli uomini hanno potuto fare il nome solo di altri uomini e non in maniera palese ma ognuno nel confessionale, mentre le donne solo delle altre donne ma in superled e quindi faccia a faccia con le altre concorrenti.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 16 novembre: le motivazioni

Sono state le donne le prime a fare le nomination e con Beatrice immune non ci sono stati colpi di scena. Infatti la più nominata è stata Grecia Colmenares come da tradizione. A fare il nome dell’attrice venezuelana sono state Anita, Angelica e Fiordaliso tutte adducendo la stessa motivazione e cioè che è quella con cui hanno legato meno rispetto alle altre. Il voto della plurilaureata non è però piaciuto alla Colmenares che ha pianto perché non si aspettava da lei di ricevere una nomination. Beatrice Luzzi ha invece scelto Letizia perché deve dare più serenità a Paolo, anche Rosy ha fatto il suo nome ma perché tra loro il rapporto è turbolento. Grecia invece ha confermato la nomination a Rosy perché non sa ascoltare. Ieri sera 16 novembre al Grande Fratello è stato poi il turno degli uomini e anche in questo caso non ci sono state grandi sorprese. Il più votato è stato Ciro scelto da Alex, Mirko, Garibaldi, Paolo e Vittorio. L’unico a differenziarsi nella motivazione è stato proprio il modello che ha ricambiato le tante nomination ricevuto da Ciro e secondo lui senza una motivazione valida. Gli altri invece hanno votato Petrone perché spento, stanco e a disagio nella casa da ormai settimane perché non riesce a dormire. Massimiliano ha votato Paolo perché ha usato parole troppo forti nei suoi confronti, mentre Ciro ha fatto il nome di Garibaldi perché quando va in nomination è stimolato e rende di più. Alla fine chi è stato nominato ieri sera 16 novembre al Grande Fratello sono stati Grecia, Ciro, Paolo, Garibaldi, Letizia e Rosy. Il più votato sarà immune al prossimo televoto.

