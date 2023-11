Grande Fratello fuorionda incastra Garibaldi furia contro Beatrice VIDEO

Un fuorionda della puntata di ieri sera 16 novembre del Grande Fratello incastra Giuseppe Garibaldi: cosa prova per Beatrice ora è chiaro

Da tempo Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello 2023, era sotto osservazione per la sua capacità di non esporsi con chiarezza sulle dinamiche che lo hanno visto coinvolto. In particolare ovviamente sulla sua relazione con Beatrice Luzzi che ormai sembra al capolinea dopo vari tira e molla. Il fandom della coppia però è rimasta sotto shock dopo aver visto il fuorionda che ha di fatto incastrato Garibaldi svelando i suoi reali sentimenti nei confronti dell’attrice. Un dettaglio che non è passato inosservato sui social e che molto probabilmente non verrà affrontato nella prossima puntata del Grande Fratello ma che dovrebbe mettere un punto definitivo sulla vicenda. Già in passato Garibaldi era apparso contraddittorio nelle prime settimane di relazione con Beatrice soprattutto perché attratto da Samira. Al momento dell’eliminazione della ex professore de L’Eredità, il calabrese si era mostrato disperato, in lacrime per l’uscita dalla Casa palesando, su pressione di Anita, di provare dei sentimenti per la ragazza. Messo alle strette non ha mai ribadito quanto detto e ha cercato in ogni modo di ricucire il rapporto con Beatrice. Dopo qualche giorno di pace, l’ennesima rottura tra i due con la Luzzi che non ha perdonato l’incapacità di Garibaldi di schierarsi e difenderla soprattutto contro Anita, sempre pronta a criticare l’attrice e a spingere il bidello a fare il suo percorso nel reality staccandosi in qualche modo da questa relazione che a lei appariva poco veritiera. Insomma sono sempre stati tanti i dubbi sui sentimenti che Garibaldi provava realmente per Beatrice ma ieri sera 16 novembre al Grande Fratello un fuorionda ha fatto chiarezza.

Grande Fratello Garibaldi scoperto: furia contro Beatrice

Decisivo è stato quanto successo in puntata con Beatrice e Anita che sono state le preferite dal pubblico. Per la Luzzi è stata l’ennesima conferma delle tante preferenze che ha fuori dalla Casa, mentre per la plurilaureata si tratta della prima volta in assoluto che riceve l’immunità grazie al televoto. Per rivelare le due preferite, Alfonso Signorini ha messo una accanto all’altra le due concorrenti in mistery. La prima a scoprire il suo status è stata Beatrice Luzzi che ha aperto una busta con scritto “sei la preferita del pubblico”, Anita invece ha aperto la sua busta ma non era presente nessun messaggio. Lo stesso presentatore ha annunciato alla ragazza di essere la seconda preferita scatenando nella casa l’entusiasmo di Giuseppe Garibaldi. Ma non è stata questa la reazione che ha svelato la verità sul calabrese ma quanto accaduto al rientro delle due concorrenti. L’accoglienza è stata totalmente diversa. In un video apparso sui social si vede chiaramente lo sguardo di Garibaldi che schiuma rabbia mentre vede Beatrice che riceve gli abbracci da parte degli altri concorrenti. Un atteggiamento decisamente eccessivo e criticato sui social perché per la prima volta il calabrese è apparso in una veste totalmente diversa rispetto al fare giocoso mostrato nel reality. Già in un’altra occasione era apparso livoroso a causa della nomination avuta, promettendo che avrebbe pagato tutta l’Italia pur di far uscire Beatrice dal Grande Fratello ma lo sguardo mostrato durante la puntata di ieri sera 16 novembre ha davvero spazzato via ogni dubbio. Sui social sono tante le discussioni soprattutto tra i Beabaldi, il fandom della coppia, con tanti che si dicono delusi da quanto visto.

