Samantha Cristoforetti stipendio: quanto guadagna l’astronauta

Quanto prende di stipendio l’astronauta Samantha Cristoforetti che trascorre molto tempo nello spazio lontana dalla sua famiglia

Samantha Cristoforetti è la donna dei record, la prima europea ad essere andata nello spazio come comandante dell’ISS la Stazione Spaziale Internazionale. Il ruolo dell’astronauta da tempo attira la curiosità dei non addetti ai lavori sia riguardo cosa fa nello specifico di lavoro sia per il suo stipendio, una bella cifra non però astronomica. come qualcuno può pensare. La biografia in breve della Cristoforetti vede la scienziata originaria di Trento ma è nata a Milano il 26 aprile del 1977 sotto il segno dell’Ariete. È nel capoluogo altoatesino che ha frequentato il liceo scientifico crescendo con la passione per lo spazio. Non a caso la storia preferita di quando era bambina era quella di Star Trek mentre si divertiva tantissimo a vedere la crescita continua che in quegli anni caratterizzava il settore aerospaziale molto sponsorizzato in tv. A 18 anni decide di trasferirsi in Germania dove Samantha Cristoforetti si laurea in Ingegneria Meccanica in Baviera e consegue un master in Ingegneria Aerospaziale. Inizia a studiare all’Accademia di Tolosa in Francia poi a Mosca, terminati gli studi la sua carriera all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli come pilota ma nel frattempo si laurea anche in Scienze Aeronautiche e colleziona importanti esperienze fondamentali per la sua formazione. Dopo otto anni arriva nel 2009 la chiamata dell’Agenzia Spaziale Europea che la vuole come astronauta, la stessa Cristoforetti ha raccontato in un diario poi pubblicato il giorno in cui è stata scelta, un’emozione indescrivibile e inusuale quasi di rilassamento per essere riuscita a realizzare qualcosa di incredibile. L’addestramento richiesto dura un anno e nel frattempo si specializza ottenendo certificazioni, qualifiche e riconoscimenti fondamentali per poter volare nello spazio. Dopo tanta fatica, studio e allenamento nel 2014 parte la prima missione che dura sette mesi e dove ricopre il ruolo di ingegnera di bordo. Grazie ai suoi diari abbiamo scoperto la sua esperienza nei minimi particolari all’interno della Soyuz e le sue foto hanno fatto il giro del mondo perché ha immortalato l’Italia e l’Europa dallo spazio. Samantha Cristoforetti ha un marito, Lionel Ferra, anche lui ingegnere aerospaziale di origini francesi. La coppia ha 3 figli: Sergio, Antonella e Jonathan.

Samantha Cristoforetti stipendio

Per quanto riguarda lo stipendio di Samantha Cristoforetti l’astronauta guadagna probabilmente 7000 euro al mese, cifra cresciuta nel corso di questi anni partendo da una base di 4500 euro mensili. A questa cifra però bisogna aggiungere eventuali bonus, premi, sponsor, interviste esclusive e quant’altro ma anche in questo caso le cifre non sembrano così consistenti come può avvenire ad esempio in alcuni sport come il calcio e il tennis. Infatti quanto guadagna Samantha Cristoforetti quando va nello spazio, a missione per intenderci, sembra oltre allo stipendio non essere più che un rimborso spese e un 30 dollari al giorno, penalizzante se si pensa alle cifre di un astronauta che lavora alla NASA che possono oscillare tra i 50 mila e i 150 mila dollari l’anno.

