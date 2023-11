Amici 2023 Elisa Brunetti chi è la bionda professionista di latino

Elisa Brunetti è da quattro anni professionista di latino nella scuola di Amici. Il suo fidanzato è un ex concorrente del talent

L’abbiamo vista spesso nelle coreografie di latino la bionda ballerina di Amici che si alterna con Francesca Tocca. Si tratta di Elisa Brunetti professionista del talent da ben quattro anni. Deve molto alla scuola di Maria De Filippi, non particolarmente dal punto di vista professionale visto che ha un lungo curriculum alle spalle, ma anche per la sua vita sentimentale. Il suo ex fidanzato è infatti un ex allievo del programma, si tratta di Samuel Santarelli che ha partecipato alla trasmissione ex Saranno Famosi nel 2018 tra i primi ballerini di latino a prendere parte a questa nuova categoria. La professionista di Amici Elisa Brunetti è nata il 23 marzo sotto il segno dell’Ariete ed è originaria dei Castelli Romani anche se attualmente vive a Roma. Si è diplomata al Liceo Linguistico James Joyce nella Capitale per poi intraprendere una brillante carriera in giro per il mondo nel settore latino americano. La ballerina bionda di Amici ha vinto diverse competizioni in coppia con il suo partner in pista e ex nella vita Samuel Santarelli prima di diventare tra le 24 coppie di danza latino americana under 21 più titolate al mondo. In passato la professionista di Amici Elisa che sostituisce Francesca Tocca ha ballato spesso con Leonardo Lini, fratello di Giada Lini maestra di Ballando con le Stelle e anche lei ex professionista del talent. Lo stesso Leonardo è stato un allievo della scuola di Maria De Filippi nel 2021. Attualmente nonostante la rottura sia Elisa Brunetti che Samuel Santarelli fanno parte della Full Dance Italia e fanno parte dell’Italian Dance Federation. In passato l’ex fidanzato di Elisa era stato direttore artistico della Carolyn Smith Dance Academy di Roma dove anche la professionista di Amici 23 ha svolto alcuni seminari. Oggi lavora per l’Art of Dance Studio, precisamente dal 2019 che è una sede sempre dell’Accademia in via Anagnina a Roma della presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle.

Elisa Brunetti ex fidanzato chi è Samuel Santarelli

Samuel Santarelli è stato l’ex fidanzato di Elisa Brunetti, bionda professionista di Amici 2023 che si alterna con Francesca Tocca. Il ballerino è stato anche un allievo del talent di Maria De Filippi e ha partecipato quattro anni fa. Oggi a 23 anni prosegue la sua attività in giro per il mondo. Il suo percorso nel programma si è concluso dopo una sfida con Umberto Gaudino, attuale professionista di Amici. All’epoca l’ingresso del napoletano fece scalpore perché aveva avuto già nel curriculum un’esperienza come maestro a Ballando con le Stelle. Nonostante ciò entrò nella scuola di Maria De Filippi e successivamente è diventato uno dei punti di riferimento del cast che accompagna gli allievi nel corso delle varie edizioni. Attualmente Samuel Santarelli è in coppia nel ballo, e probabilmente anche nella vita, con Julia Krachun con cui danza in giro per l’Europa ottenendo premi e riconoscimenti. Ultimamente i due hanno danzato anche presso la Royal Albert Hall agli Uk Open International come si può evincere dagli scatti pubblicati su Instagram da entrambi.

