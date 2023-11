Amici 2023 Matthew chi è il cantante: figlio di? La verità su Irama

Il vero nome di Matthew di Amici è Matteo Rota, 22 anni, è un cantante di Rudy Zerbi e nel talent è fidanzato con Mew

Con i suoi capelli biondi e la sua aria un po’ dandy Matthew di Amici ha subito attirato l’attenzione con il suo ingresso nell’edizione 2023 del talent condotto da Maria De Filippi. Tutti avevano puntato su di lui nel reparto canto ma alla fine a spuntarla è stata Rudy Zerbi che si è accaparrato nella sua squadra il giovane cantante. A differenza di altri allievi, soprattutto nel corso di questi anni, Matthew non ha inciso singolo, album e mai avuto etichette discografiche che lo ha seguito. L’artista è la sua primissima esperienza ed è stato preso nella scuola al suo primo provino. Il vero nome di Matthew è Matteo Rota, la sua data di nascita è 19 ottobre 2000 e il segno zodiacale è quello della Bilancia. Oggi il cantante di Rudy Zerbi ha 22 anni e ha all’attivo il suo primo singolo inciso nel programma di Canale 5 dal titolo Fammi. Il ragazzo è nato a Monza ed ha sempre vissuto nel comune brianzolo dove ha fatto una conoscenza davvero speciale che poi è diventato un caso durante il suo percorso nel talent. Matthew di Amici conosce Irama che è stato giudice della seconda puntata a cui gli ha dato pure il primo posto. Spulciando su Instagram e con diverse segnalazioni, solo dopo la messa in onda della puntata si è scoperto perché i due si conoscessero. Matthew e Irama non sono grandi amici come si è scritto al punto tale che lo stesso cantante di Ovunque Sarai ha spiegato di non averlo mai sentito cantare. Nessun legame stretto ma in realtà i due abitano nello stesso quartiere di Monza come rivelato dallo stesso cantautore. Un dettaglio però che ha dato adito a numerose fake news sul conto di Matthew sulla possibilità che fosse figlio di qualche artista famoso o personalità rilevante nel mondo della musica. In realtà l’allievo di Rudy Zerbi non ha mai studiato canto e nemmeno uno strumento musicale ma da autodidatta ha imparato a suonare la chitarra, in particolare quella chitarra. Tra le curiosità Matthew ha dei tatuaggi e quello più importante è in inglese e la traduzione è il termine “empatia”.

Amici 2023 Matthew fidanzata

Oltre alle ottime doti canore e al singolo Fammi, Matthew di Amici 2023 si è fatto notare anche perché è stato al centro del gossip che ormai caratterizza il programma di Maria De Filippi. Come ogni anno infatti sbocciano nuovi amori tra i ragazzi e Matthew e Mew compongono la prima coppia di questa edizione. Inizialmente tenuta in sordina, i due cantanti non si nascondono più e hanno mostrato più volte il loro amore dedicandosi a vicenda esibizioni o canzoni particolari. Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan della trasmissione è che Mew la cantante di Lorella Cuccarini avesse un fidanzato prima di entrare nella scuola di Amici. E pochi giorni prima di legarsi a Matthew, lo stesso ex aveva pubblicato sui social un messaggio di supporto e di incoraggiamento per la voce di Mercoledì Mai. Alla fine però la storia si è conclusa con Matthew e Mew che vivono la loro relazione con serenità. Il rapporto tra i due è stato fondamentale anche quando il cantante di Fammi ha dovuto affrontare la sua prima sfida per non essere eliminato ad Amici 2023. Mew è stata costantemente accanto al ragazzo per dare la carica giusta mostrandosi preoccupata per l’eventuale eliminazione. Alla fine Matthew ha superato la prova e la bionda tatuata cantante ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

