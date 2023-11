Ballando con le stelle chi è uscito ieri sera 18 novembre: classifica e percentuali

Chi è stato eliminato ieri sera 18 novembre nella puntata di Ballando con le Stelle: l’ira di Carolyn, lite Mammucari Lucarelli e classifica stravolta dal tesoretto

Spareggio a tre ieri sera 18 novembre nella quinta puntata di Ballando con le Stelle. Il tesoretto ha stravolto la classifica e ha portato così tre coppie a rischiare l’eliminazione: Antonio Caprarica e Maria Ermachkova, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Rosanna Lambertucci e Simona Casula. La prima coppia ad esibirsi è stata quella formata dal giornalista e la ballerina russa che hanno scelto un merengue per evitare di essere la coppia eliminata. È stato poi il turno di Carlotta Mantovan e Moreno Porcu anche loro con un merengue, infine si sono esibiti Rosanna Lambertucci e Simone Casula in un charleston. In realtà la classifica della giuria compresa di tesoretto aveva condannato allo spareggio Giovanni Terzi, Teo Mammucari e Rosanna Lambertucci ma i voti social hanno ribaltato le posizioni permettendo al compagno della Ventura e al comico di qualificarsi alla prossima puntata. Prima del verdetto Ivan Zazzaroni ha voluto ricordare Giulia Cecchettin in lacrime come padre e come uomo, un omaggio accolto dall’applauso del pubblico. Dopo lo spareggio chi è uscito ieri sera 18 novembre a Ballando con le Stelle è stata la coppia formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula che ha ottenuto solo il 10%, grande exploit di Carlotta Mantovan che ha conquistato il 63% dei voti mentre Antonio Caprarica ha avuto il 27% delle preferenze.

Ballando con le Stelle quinta puntata ieri sera 18 novembre: cosa è successo

Il primo concorrente a scendere in pista nella puntata di ieri sera 18 novembre di Ballando con le Stelle è stata Rosanna Lambertucci che si è esibita in un merengue in coppia con Simone Casula. Giudizi positivi quelli di Zazzaroni e Carolyn che nonostante gli errori hanno notato miglioramenti, in particolare il giornalista ha notato come abbia ballato per la prima volta. Guillermo Mariotto invece mantiene la linea avuta in queste settimane e ritiene si sia mossa come una scopa. Infine la Lucarelli spiega perché vuole Lambertucci fuori ed è per due motivi: prima di tutto per togliere un pungiball a Mammucari che si appoggia molto su di lei con battute e scherzi e poi perché vuole che la concorrente porti fuori la sua lotta all’obesità. Alla fine arriva un incredibile 7 da Mariotto e un 4 dalla Lucarelli. Non mancano le polemiche quando in pista scende con Giada Lini Giovanni Terzi in aperta guerra con Mariotto, il tango argentino scatena la giuria con lo stilista che non ritiene sia stato fatto un vero tango ma soprattutto ha ribadito che per lui è vittimismo ciò che sta facendo parlando della malattia. Carolyn Smith lo zittisce spiegando che ha detto cose infelici. 5 da Mariotto, due 7 e due 6 per il compagno di Simona Ventura. Ieri sera 18 novembre a Ballando con le Stelle è arrivato il turno di Paola Perego con Samuel Peron in un charleston dove ha mostrato qualche incertezza come sottolineato dai giudici. Mariotto invece ha esaltato l’esibizione mentre la Lucarelli vuole che debba azzardare di più. Tangaccio per Antonio Caprarica e Maria Ermachkova e il giornalista sorprende ancora una volta prendendo i complimenti di tutta la giuria. Mariotto lo vuole in finale così come la Lucarelli che lo vede sfidante credibile di Wanda Nara e Simona Ventura, infine Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni hanno sottolineato come si stia divertendo. Alberto Matano prova ad accendere la polemica spiegando che probabilmente ci si sbilancia a seconda delle simpatie, Carolyn Smith non ci sta e ricorda che i giurati non sono tutti uguali. Alla fine Caprarica conquista un 10, un 9 e tre 7. La gara viene interrotta dal primo ballerino per una notte che è a sorpresa Rossella Erra in coppia con Simone Di Pasquale in una salsa che diventa virale per l’imitazione che Selvaggia Lucarelli fa della giurata del popolo con tanto di boa fucsia come spesso indossato dalla napoletana. Alla fine Mariotto si vendica e assegna 0, Ivan Zazzaroni 9, gli altri 10 come da tradizione. Ieri sera 18 novembre a Ballando con le Stelle si tornati alla gara con Sara Croce e Luca Favilla in uno slowfox che regala un piccolo botta e risposta tra il maestro e Carolyn Smith. La giurata chiede qualche passo più complesso, Favilla fa notare senza polemiche che qualcosa c’era e lei lo ammutolisce con un “stai dicendo a me?”. Alla fine l’esibizione viene giudicata positiva e Sara Croce ottiene un 10 da Mariotto, un 9 dalla Lucarelli e 7 da Carolyn Smith. Tanti complimenti per Simona Ventura e Samuel Peron impegnati in un valzer ma Mariotto e Lucarelli chiedono ancora di più con la conduttrice che promette che arriverà perché c’è questo. Tre 10 e due 8 per SuperSimo. Showdance per Lucrezia Lando e Lorenzo Tano che finalmente per i giurati ha fatto un passo in avanti sbloccandosi totalmente, un approccio apprezzato da Carolyn Smith e un’esibizione che ha esaltato Mariotto. Quattro 7 per il figlio di Siffredi e un 9 arrivato dallo stilista sudamericano. Altro ballerino per una notte ieri sera 18 novembre a Ballando con le Stelle con Matteo Bocelli che ha danzato con Alessandra Tripoli, cinque 10 per lui e tesoretto pieno conquistato. Carlotta Mantovan e Moreno Porcu sono scesi in pista con un paso doble che però non ha convinto tutti. Troppa espressività ma anche un progresso nella danza, tre 7, un 6 e un 8 per la vedova di Fabrizio Frizzi. Arriva il momento di Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina in un valzer dedicato alla figlia. Per Zazzaroni è la prima volta che ha ballato senza portare il personaggio, a Fabio Canino non è piaciuto, il peggiore di quelli fatti finora. Piccola gaffe per il giurato che ritiene sia stato un ballo dove sembravano padre e figlia, proprio quello che la coppia voleva mostrare. Tanti passi molto basilari ma fatti bene secondo Carolyn Smith, unico appunto che si poteva lavorare di più sulla parte superiore. Mariotto spiega che è abituato a votare bene quando sente qualcosa, ma questa volta non si è emozionato. Lite tra Selvaggia Lucarelli Teo Mammucari con il comico che ha interrotto ripetutamente la giurata pescando un episodio avvenuto quattro settimane prima a Domenica In. Dopo vari tentativi la Lucarelli rinuncia a dare il suo giudizio. Le polemiche sono scatenate dal comico per la frase “mi fai po’ tenerezza” che lasciano presagire in realtà un commento positivo. Due 7, due 6 e un 5 per Teo Mammucari che prima di andare via ha chiesto scusa a Selvaggia ammettendo il suo pregiudizio. Ieri sera 18 novembre a Ballando con le stelle ha chiuso la coppia composta da Wanda Nara e Pasquale La Rocca in un salsa sulle note di Despacito. Applausi dal pubblico e grandi complimenti da parte di tutti i giudici tranne Mariotto che ritiene che sia stato troppo esagitato. E infatti “solo” 9 per lo stilista, mentre 10 per Zazzaroni, Lucarelli, Canino e Smith.

Ballando con le Stelle ieri sera 18 novembre: classifica e tesoretto

Anche ieri sera 19 novembre a Ballando con le Stelle il tesoretto ha rivoluzionato la classifica. Alberto Matano ha deciso di premiare Simona Ventura perché si sta aprendo sempre di più, mentre Rossella Erra ha dato il suo tesoretto, che questa volta è di 45 punti, a Paola Perego perché ha trovato scandaloso che fosse ultima. Questo bonus ha permesso alla conduttrice di salire al secondo posto, mentre Simona Ventura ha scavalcato Wanda Nara. Ivan Zazzaroni ha contestato il concetto del tesoretto perché ritiene che falsifichi la gara soprattutto quando ci sono più ballerini per una notte.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 49

Simona Ventura e Samuel Peron 46 + 44 di bonus = 90

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 40

Sara Croce e Luca Favilla 40

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 37

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 35

Giovanni Terzi e Giada Lini 31

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 31

Rosanna Lambertucci e Simone Casula 28

Paola Perego e Angelo Madonia 25 + 45 di bonus = 70

Copyright Image: ABContents