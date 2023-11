Sara Ricci compagno Alessandro Preziosi: quando lo insultò

Sara Ricci oggi ha 55 anni ed è stata concorrente nella casa del Grande Fratello 2023. In passato il suo compagno è stato Alessandro Preziosi prima e Beppe Convertini poi

Sara Ricci è un’attrice che ha fatto molte fiction a tal punto da essere definita regina delle soap, ma è anche nota al mondo del gossip per essere una rubacuori. Tra i suoi amori figurano Alessandro Preziosi e l’ex compagno Beppe Convertini. L’attrice è stata Adriana di Vivere per ben otto anni, grande protagonista della soap in cui figurava anche Beatrice Luzzi. Il suo ruolo era quella di una procace avvocatessa, energica e passionale. Adriana ha tenuto per anni i telespettatori incollati allo schermo per la sua decisione per Paolo Calissano, che interpretava l’affascinante dottor Bruno, e appunto Alessandro Preziosi che all’epoca esordì in Vivere con il ruolo di Pietro, ispettore di origini napoletane. Una delle puntate più viste dell’epoca fu una scena passionale tra Pietro e Adriana in cui l’avvocatessa rimase incinta del suo amante. Quella scena nei primi anni Duemila su la scintilla sul set che fece innamorare Sara Ricci e Alessandro Preziosi che iniziarono a frequentarsi fuori dalle telecamere e si fidanzarono. La loro storia durò poco, una fiamma che si spense in breve tempo e a raccontare i motivi della rottura fu la stessa concorrente del Grande Fratello 2023. In un’intervista su Agon Channel Adriana di Vivere spiegò che il carattere troppo forte dell’attore la portò ad allontanarsi perché all’epoca era troppo giovane per reggere una personalità così dirompente. Inoltre spiegò che in quel periodo (tra il 2002 e il 2005) Alessandro Preziosi “era pieno di fobie” che poi sempre a detta dell’attrice avrebbe curato con l’aiuto di uno specialista.

Sara Ricci compagno Beppe Convertini

Fece ancora più scalpore la relazione tra Beppe Convertini e Sara Ricci. I due si fidanzarono poco dopo la rottura con Alessandro Preziosi e l’attrice conobbe il nuovo compagno anche lui sul set di Vivere. I due posarono addirittura per Maxim in pose audaci poi si lasciarono anche se Sara Ricci ha sempre parlato di una bella storia d’amore senza particolari intoppi. Infatti i rapporti sono rimasti ottimi nonostante la relazione conclusa. Alla fine i due si sono lasciati perché era finito l’amore. In seguito poco prima del suo ingresso al Grande Fratello 2023 Sara Ricci ha chiuso la storia con un ragazzo più giovane di lei di 23 anni, Gianluca Ciufferi, durata non poco rispetto alla differenza di età tra i due. La relazione si è conclusa perché Adriana di Vivere aveva la stessa età della madre del suo fidanzato. Questo aspetto alla lunga ha pesato sul loro rapporto come dichiarato dalla stessa attrice. I due dovevano anche sposarsi ma poi non si è saputo più nulla poi sono arrivate le interviste in cui l’attrice spiegava che le piacciono i ragazzi più giovani di lei. Dopo una pausa dal piccolo schermo con il successo di Vivere e Il Maresciallo Rocca, Sara Ricci è tornata con un ruolo chiave in Un Posto al Sole nei panni della madre di Susanna vittima di violenze da parte del marito che la picchiava. Inoltre ha fatto parte de Il Paradiso delle Signore apparendo in ben 13 episodi, il ruolo di Sara Ricci era quello di Anita Marini.

Copyright Image: ABContents